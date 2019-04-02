Мешков рассудит «Локомотив» и «Ростов» в Кубке РоссииМатч ТВ 04:59

Российский футбольный союз назвал имена арбитров, которые будут работать на первых матчах Олимп-Кубка России «Урал» — «Арсенал» и «Локомотив» — «Ростов». Встречу на «РЖД Арене» обслужит бригада арбитра Виталия Мешкова из Дмитрова. Помогать ему будут лайнсмены Максим Гаврилин и Андрей Веретешкин.

Мешков рассудит «Локомотив» и «Ростов» в Кубке России

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