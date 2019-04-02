Футбол

Мешков рассудит «Локомотив» и «Ростов» в Кубке РоссииМатч ТВ 04:59

Российский футбольный союз назвал имена арбитров, которые будут работать на первых матчах Олимп-Кубка России «Урал» — «Арсенал» и «Локомотив» — «Ростов». Встречу на «РЖД Арене» обслужит бригада арбитра Виталия Мешкова из Дмитрова. Помогать ему будут лайнсмены Максим Гаврилин и Андрей Веретешкин.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка СССР, семикратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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