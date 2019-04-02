Система VAR будет использована в полуфиналах Кубка России по футболуНевские Новости 14:56

с чего всё началось

Оба поединка будут сыграны 3 апреля и пройдут в Екатеринбурге и Москве соответственно. Отметим, что матч за Суперкубок России, в котором встретятся чемпион и обладатель кубка, запланирован на 6 июля.

Спорт день за днем

Система VAR будет использована в полуфиналах Кубка России по футболу

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