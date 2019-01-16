Мешков и Лапочкин обслужат турнир российских клубов в КатареРИА Новости 16 января в 04:29

Арбитры Виталий Мешков и Сергей Лапочкин, которые обслуживают матчи чемпионата России по футболу и имеют категорию ФИФА, будут работать на турнире "Кубок Матч Премьер" в Катаре, сообщается в пресс-релизе "Матч ТВ".

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