Футбол

Мещеряков: «„Локомотив“ верит в Смолова»
Soccer.ru
вчера в 16:50

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков сообщил, что клуб по-прежнему рассчитывает на нападающего Федора Смолова.
Soccer.ruвчера в 16:50

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Анатолий Мещеряков: «„Локомотив“ верит в Смолова»

Матч ТВ01:57

Анатолий Мещеряков: «„Локомотив“ верит в Смолова»

Sportbox.RU01:57

Мещеряков: «Локомотив» верит в Смолова

Чемпионат01:42

Анатолий Мещеряков: «„Локомотив“ верит в Смолова. Он еще покажет, что у нас волевая не только команда, но и каждый игрок»

Sports.ru01:04

Мещеряков: «„Локомотив“ верит в Смолова»

Soccer.ruвчера в 16:50
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Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 06:33, Ашберн
Футбол

Гендиректор «Анжи» покинул свой пост

Олег Флегонтов ушел с поста генерального директора махачкалинского "Анжи", передает ТАСС.
Обновлено в 02:48
Футбол

«Интер» проведёт два матча без зрителей из-за поведения фанатов

Отмечается, что два следующих домашних матча «Интер» проведёт без зрителей, а фанатскую трибуну «Курва Норд» закроют на три домашние игры.
Обновлено в 00:05
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Модрич отверг первое предложение «Реала» о продлении контракта

Полузащитник Лука Модрич отверг первое предложение «Реала» о переподписании контракта.
Обновлено в 05:36
Футбол

Гришин стал тренером команды «Локомотива» 2003 года рождения

Обновлено в 06:03
Футбол

Игнатьев признан лучшим игроком «Краснодара» в декабре

Обновлено в 04:26
Футбол

Головин не покинет «Монако» в зимнее трансферное окно

Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин не покинет "Монако" в зимнее трансферное окно.
Обновлено в 05:43
Футбол

«Вест Хэм» одержал победу над «Саутгемптоном» в матче АПЛ

«Вест Хэм» одержал победу над «Саутгемптоном» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1.
Обновлено в 00:37
Футбол

Экс-президент «Арсенала» Хилл-Вуд умер на 83-м году жизни

Бывший президент лондонского футбольного клуба «Арсенал» Питер Хилл-Вуд скончался на 83-м году жизни.
Обновлено в 06:16
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«Локомотив» представил фильм о чемпионском сезоне

Московский «Локомотив» в социальной сети представил фильм, посвящённый сезону-2017/18, в котором столичный клуб стал чемпионом России.
Обновлено в 03:37
Футбол

Спортивный директор «Локомотива» Штоффельсхаус покинул свой пост

Спортивный директор московского «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус покинул свой пост.
Обновлено в 05:20
Футбол

Дзюба назвал Кокорина поросёнком

Обновлено в 01:18
Футбол

Робиньо перешёл из «Сивасспора» в «Истанбул Башакшехир»

Нападающий «Сивасспора» Робиньо перешёл в «Истанбул Башакшехир», сообщает официальный сайт стамбульского клуба.
Обновлено вчера в 14:22
Футбол

Лионель Месси: «Было бы здорово выиграть пятую Лигу чемпионов»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал завоевание «Золотой бутсы»-2018 и заявил о желании победить в Лиге чемпионов.
Обновлено вчера в 22:47
Футбол

Джо Коул начнёт работу тренером в академии «Челси»

Как сообщает The Telegraph, экс-полузащитник в скором времени начнёт работу тренером в клубной академии синих.
Обновлено в 05:55
Футбол

ФК «Ростов» планирует купить игрока сборной Румынии

Руководство клуба заинтересовал нападающий Джордже Цукудян. ФК «Ростов» планирует купить форварда сборной Румынии Джордже Цукудяна.
Обновлено в 03:08
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Российский футболист, нападающий московского «Локомотива» и сборной России.
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Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской футбольной премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка СССР, семикратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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