Футбол
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков сообщил, что клуб по-прежнему рассчитывает на нападающего Федора Смолова.
Soccer.ruвчера в 16:50
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Футбол
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Как сообщает The Telegraph, экс-полузащитник в скором времени начнёт работу тренером в клубной академии синих.
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Руководство клуба заинтересовал нападающий Джордже Цукудян. ФК «Ростов» планирует купить форварда сборной Румынии Джордже Цукудяна.
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