Футбол
«Мещеряков: Локомотив» становится большой командойЧемпионат вчера в 18:16
Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился ожиданиями от встречи с «Уралом» в финале Кубка России.
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Анатолий Мещеряков: «Всегда говорили, что „Локомотиву“ нужно занимать лидирующие места в российском футболе»
Спорт-Экспрессвчера в 21:21
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 01:19, Ашберн
Происшествия
Под Владимиром ликвидировали готовившую теракт группу боевиков
В городе Кольчугино Владимирской области ликвидировали двух боевиков, планировавших совершить теракт.
Обновлено в 00:33
Хоккей
Определились все четвертьфинальные пары на ЧМ по хоккею
Полностью состав четвертьфиналов выглядит так: Россия (1 место в группе) - США (4) Канада (1) - Швейцария (4) Чехия (2) - Германия (3) Финляндия (2) - Швеция (3) Время начала четвертьфинальных матчей директорат турнира определит чуть позднее.
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия
В центре Москвы на проезжей части провалился грунт
На расположенной в центре столицы улице Мытной возле дома номер 3 произошел провал грунта на проезжей части общей площадью около четырех квадратных метров и глубиной до полуметра.
Обновлено в 00:54
Происшествия
Движение поездов Московского метрополитена полностью восстановлено
Обновлено вчера в 17:43
Гаджеты
Huawei заменит Android собственной операционной системой
Китайская компания Huawei заменит Android на своих мобильных устройствах собственной операционной системой (ОС) Hongmeng, передает ФБА «Экономика сегодня».
Обновлено вчера в 05:01
Происшествия
В Италии задержали российского бизнесмена Смышляева
Согласно документам итальянского МВД, которые юрист передал корреспонденту агентства, ордер на арест Смышляева был выдан в январе судом Уфы по статье "преднамеренное банкротство".
Обновлено вчера в 20:39
Экономика
В России 24 млн граждан рискуют лишиться пенсии
Речь идет о доходах около 24 миллионов работающих россиян, данные о которых не поступают в Пенсионный фонд, как сообщают «Известия».
Обновлено в 00:14
Происшествия
В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве
В областном Дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в Шереметьеве 5 мая, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 05:47
Происшествия
Японец арестован за попытку лазером ослепить пилота самолета ВВС США
Житель Японии пытался с помощью лазерной указки ослепить пилота транспортного самолета военно-воздушных сил Соединенных Штатов на авиабазе Иокота.
Обновлено в 00:17
Культура
Звезда реалити-шоу рассказала о принуждении к сексу на проекте
Обновлено вчера в 23:02
Политика
США ввели санкции против трех российских организаций
14 мая стало известно, что сенат США рассмотрит законопроект о введении санкций против компаний, участвующих в реализации российских газопроводов, в том числе «Северного потока – 2». Под особое внимание американских парламентариев попали швейцарская компания Allseas и итальянская Saipem, которые занимаются прокладкой труб для газопровода.
Обновлено вчера в 11:18
Энергетика
Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензин
Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо.
Обновлено вчера в 11:29
Происшествия
Самолет из Нового Уренгоя прервал полет из-за неубранных шасси
Борт авиакомпании "КрасАвиа" прервал сегодня полет из Нового Уренгоя в Уфу из-за технической неполадки.
Обновлено вчера в 13:56
Политика
Елена Зеркаль отказалась занимать пост в администрации Зеленского
Кадровая политика Владимира Зеленского столкнулась с первым конфузом при распределении должностей в администрации нового президента.
Обновлено в 00:21
Экономика
Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»
Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.
Обновлено вчера в 21:33
Гаджеты
Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro представлены официально
Обновлено вчера в 11:05
Общество
Комиссия кабмина одобрила закон о продлении дачной амнистии
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о продлении до 1 марта 2020 года дачной амнистии, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 08:37
Общество
Роскачество проверило соблюдение новых правил маркировки молочной продукции
Роскачество провело проверку соблюдения производителями новых правил маркировки молочной продукции с добавлением растительных жиров, согласно которым из наименований товаров должно быть понятно, что в них содержатся заменители молочного жира.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей
Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено вчера в 16:15
Интернет
Opera разработала версию браузера для геймеров
Специалисты разработали версию браузера для геймеров под названием GX.
Обновлено вчера в 23:18
Религия
Православные россияне отмечают День святителя Николы Летнего
По мнению исследователей русских народных традиций, праздник Николы Вешнего (Летнего) один из немногих, что принят «от латинян», а не «от греков».
Обновлено вчера в 06:45
Политика
Польша хочет купить загрязненную нефть из «Дружбы» со скидкой
Власти Польши решили поднять вопрос о скидке на загрязненную нефть, которая поступала по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено вчера в 14:48
Общество
Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей
Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Армия и оружие
CNBC: США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400
США дали Турции две недели на отказ от покупки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 у России.
Обновлено вчера в 21:52
Политика
Нарышкин заявил о возможности возобновления контактов глав СВР и ЦРУ
Уровень взаимодействия между Службой внешней разведки РФ и ЦРУ США снизился из-за внутриполитического кризиса в Америке, но возобновление контактов глав этих спецслужб возможно, заявил журналистам директор СВР Сергей Нарышкин.
Обновлено в 01:03
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте поздравила сына с днем рождения
В честь праздника певица выложила на страницу в Instagram видеоролик, под которым поздравила его с днем рождения теплыми словами.
Обновлено вчера в 09:30
Авто
Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta
По прогнозам компании, сегмент компактных электромобилей, на который выходит Zetta, может вместить до 15 тысяч проданных автомобилей в год в России.
Обновлено вчера в 18:57
Политика
КНДР сочла Байдена слабоумным из-за слов о Ким Чен Ыне
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) назвало бывшего вице-президента США Джо Байдена слабоумным из-за его высказываний в адрес северокорейских руководителей.
Обновлено в 00:50
Общество
Никола Вешний: как по народным приметам предсказывали урожай
Рассказываем, что за праздник Никола Вешний, какие традиции и народные приметы связаны с этим днем, и что нельзя делать в Николин день.
Обновлено в 00:49
Армия и оружие
Госдеп заявил о признаках возможного применения химоружия в Сирии
Госдепартамент США считает, что сирийские власти снова якобы использует химическое оружие.
Обновлено вчера в 18:08