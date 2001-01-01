«Мещеряков: Локомотив» становится большой командойЧемпионат вчера в 18:16

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился ожиданиями от встречи с «Уралом» в финале Кубка России.

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Экономика ЦБ решил запретить билеты «банка приколов» В Центральном банке России (ЦБ) обсуждают возможность внесения изменений в законодательство, которые позволят привлекать к административной ответственности за изготовление предметов, имитирующих банкноты и монеты Банка России.

Общество Гидрометцентр призвал не спешить с выводами о лете из-за теплой весны Подтвердив, что и минувший год, и первые несколько месяцев 2019 года выдались теплыми, Вильфанд тем не менее отметил, что метеорологам знакомы различные варианты: и теплое лето после теплой весны, и холодные июль-август после теплых марта-мая.

Авто Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.

Экономика ЦБ выявил факт манипулирования акциями ОГК-2 и других компаний Банк России выявил факты манипулирования на биржевых торгах в 2015-2017 годах обыкновенными акциями ОГК-2, группы "Разгуляй", "ЗПСН-Профнастил", ПАО "Ашинский метзавод", а также ПАО "Тучковский КСМ".

Политика СМИ: Миссия МВФ досрочно покидает Украину Миссия Международного валютного фонда сокращает график работы в Киеве и не будет пересматривать программу сотрудничества.

Политика В МИД России объяснили новые санкции США В министерстве отмечают, что формально Россию пытаются обвинить в нарушении закона США, запрещающего военно-техническое сотрудничество с Ираном, КНДР и Сирией, который «никакого отношения к России не имеет».

Энергетика Reuters заявило о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефти План по удалению грязной нефти из трубопровода "Дружба" провален, теперь ожидаемое возобновление экспорта российской нефти в Польшу и Германию может задержаться, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Политика Украина обвинила Россию в нежелании вести переговоры Россия не идет на переговоры об освобождении арестованных украинских моряков, поэтому новый президент республики Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против Москвы.

Политика Совфед освободил Сыдорука от должности заместителя генпрокурора Совет Федерации по представлению президента освободил в среду Ивана Сыдорука от должности замгенпрокурора.

Экономика В России 24 млн граждан рискуют лишиться пенсии Речь идет о доходах около 24 миллионов работающих россиян, данные о которых не поступают в Пенсионный фонд, как сообщают «Известия».

Армия и оружие Турция приготовилась к американским санкциям из-за С-400 Переговоры Турции с США сдвинулись с мертвой точки, однако Анкара все равно готовится к возможным американским санкциям из-за покупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

Политика Полпред УрФО связал конфликт вокруг сквера на Урале с нехваткой программ благоустройства Конфликт в Екатеринбурге вокруг строительства собора святой Екатерины произошел из-за нехватки программ по сохранению и обустройству скверов.

Происшествия Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора Совет Федерации принял решение о лишении находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкессии, поскольку он не предоставил декларацию о доходах в положенный срок.

Авто УАЗ «Хантер» сделали полноценным грузовиком Кстати, «Хантер» действительно сертифицирован, как грузовик — в первом ОТТС новой серии, полученном Ульяновским автозаводом в феврале 2019 года, он получил категорию малотоннажных грузовиков с индексом N1G.

Спорт Нарушившая антидопинговые правила чемпионка Игр завершила карьеру Олимпийская чемпионка по плаванию литовка Рута Мейлутите объявила о завершении карьеры, передает ТАСС.

Политика США могут добавить в черный список еще одну китайскую компанию Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения ограничительных мер в отношении китайской компании Hikvision, которая является одним из крупнейших производителей систем видеонаблюдения.

Хоккей Сборная России сыграет с командой США в четвертьфинале ЧМ по хоккею По окончании группового этапа чемпионата мира по хоккею, состоявшегося в словацких городах Братислава и Кожице, определился соперник сборной России.

Политика Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из СБ ООН Официальный представитель МИД России на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала слова исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун о том, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации» в СБ всемирной организации.

Авто Представлен Infiniti QX60 Missuro от Larte Design В США Infiniti QX60 предлагается по цене от 44 350 долларов в спецификации Pure, хотя, если за полноприводную версию надо немного доплатить — она обойдется в 46 350 долларов.

Экономика Daily Express назвала закупки золота Россией «плохим знаком» для мира В первом квартале 2019 года закупки Россией золота достигли рекордных значений, что является "плохим знаком" для мира, пишет газета Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела международной брокерской компании BullionVault Адриана Эша.