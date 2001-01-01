Футбол
«Мещеряков: Локомотив» становится большой командойЧемпионат вчера в 18:16
Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился ожиданиями от встречи с «Уралом» в финале Кубка России.
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Анатолий Мещеряков: «Всегда говорили, что „Локомотиву“ нужно занимать лидирующие места в российском футболе»
Спорт-Экспрессвчера в 21:21
Сухина помогал «Локо» еще до работы в клубе. Вспоминаем 10 последних победителей Кубка России
Спорт день за днемвчера в 17:15
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 04:18, Ашберн
Экономика
ЦБ решил запретить билеты «банка приколов»
В Центральном банке России (ЦБ) обсуждают возможность внесения изменений в законодательство, которые позволят привлекать к административной ответственности за изготовление предметов, имитирующих банкноты и монеты Банка России.
Обновлено в 02:34
Общество
Гидрометцентр призвал не спешить с выводами о лете из-за теплой весны
Подтвердив, что и минувший год, и первые несколько месяцев 2019 года выдались теплыми, Вильфанд тем не менее отметил, что метеорологам знакомы различные варианты: и теплое лето после теплой весны, и холодные июль-август после теплых марта-мая.
Обновлено вчера в 22:53
Авто
Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta
Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.
Обновлено вчера в 18:57
Экономика
ЦБ выявил факт манипулирования акциями ОГК-2 и других компаний
Банк России выявил факты манипулирования на биржевых торгах в 2015-2017 годах обыкновенными акциями ОГК-2, группы "Разгуляй", "ЗПСН-Профнастил", ПАО "Ашинский метзавод", а также ПАО "Тучковский КСМ".
Обновлено в 02:59
Хоккей
Тарасенко поделился эмоциями от выхода в финал Кубка Стэнли
Обновлено в 02:31
Политика
СМИ: Миссия МВФ досрочно покидает Украину
Миссия Международного валютного фонда сокращает график работы в Киеве и не будет пересматривать программу сотрудничества.
Обновлено в 03:34
Политика
В МИД России объяснили новые санкции США
В министерстве отмечают, что формально Россию пытаются обвинить в нарушении закона США, запрещающего военно-техническое сотрудничество с Ираном, КНДР и Сирией, который «никакого отношения к России не имеет».
Обновлено вчера в 14:10
Энергетика
Reuters заявило о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефти
План по удалению грязной нефти из трубопровода "Дружба" провален, теперь ожидаемое возобновление экспорта российской нефти в Польшу и Германию может задержаться, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 11:41
Политика
Украина обвинила Россию в нежелании вести переговоры
Россия не идет на переговоры об освобождении арестованных украинских моряков, поэтому новый президент республики Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против Москвы.
Обновлено в 02:24
Транспорт
Ликсутов извинился перед застрявшими на три часа пассажирами метро
Обновлено вчера в 15:56
Политика
Совфед освободил Сыдорука от должности заместителя генпрокурора
Совет Федерации по представлению президента освободил в среду Ивана Сыдорука от должности замгенпрокурора.
Обновлено в 03:44
Экономика
В России 24 млн граждан рискуют лишиться пенсии
Речь идет о доходах около 24 миллионов работающих россиян, данные о которых не поступают в Пенсионный фонд, как сообщают «Известия».
Обновлено в 00:14
Армия и оружие
Турция приготовилась к американским санкциям из-за С-400
Переговоры Турции с США сдвинулись с мертвой точки, однако Анкара все равно готовится к возможным американским санкциям из-за покупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 03:20
Политика
Полпред УрФО связал конфликт вокруг сквера на Урале с нехваткой программ благоустройства
Конфликт в Екатеринбурге вокруг строительства собора святой Екатерины произошел из-за нехватки программ по сохранению и обустройству скверов.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора
Совет Федерации принял решение о лишении находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкессии, поскольку он не предоставил декларацию о доходах в положенный срок.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие
Восемь украинских боевиков сбились с маршрута в Донбассе и попали в плен к ополченцам
Напомним, что 2 мая Мариупольский суд приговорил возвратившегося из плена ДНР солдата ВСУ к 10 годам тюрьмы.
Обновлено в 04:07
Авто
УАЗ «Хантер» сделали полноценным грузовиком
Кстати, «Хантер» действительно сертифицирован, как грузовик — в первом ОТТС новой серии, полученном Ульяновским автозаводом в феврале 2019 года, он получил категорию малотоннажных грузовиков с индексом N1G.
Обновлено вчера в 07:12
Спорт
Нарушившая антидопинговые правила чемпионка Игр завершила карьеру
Олимпийская чемпионка по плаванию литовка Рута Мейлутите объявила о завершении карьеры, передает ТАСС.
Обновлено в 03:11
Политика
США могут добавить в черный список еще одну китайскую компанию
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения ограничительных мер в отношении китайской компании Hikvision, которая является одним из крупнейших производителей систем видеонаблюдения.
Обновлено вчера в 23:27
Общество
93-летняя королева Елизавета II устроила садовую вечеринку на 30 тысяч человек
Королева Великобритании Елизавета II (93) провела традиционную майскую Садовую вечеринку.
Обновлено в 02:16
Хоккей
Сборная России сыграет с командой США в четвертьфинале ЧМ по хоккею
По окончании группового этапа чемпионата мира по хоккею, состоявшегося в словацких городах Братислава и Кожице, определился соперник сборной России.
Обновлено вчера в 16:29
Политика
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из СБ ООН
Официальный представитель МИД России на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала слова исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун о том, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации» в СБ всемирной организации.
Обновлено в 03:21
Авто
Представлен Infiniti QX60 Missuro от Larte Design
В США Infiniti QX60 предлагается по цене от 44 350 долларов в спецификации Pure, хотя, если за полноприводную версию надо немного доплатить — она обойдется в 46 350 долларов.
Обновлено в 00:24
Экономика
Daily Express назвала закупки золота Россией «плохим знаком» для мира
В первом квартале 2019 года закупки Россией золота достигли рекордных значений, что является "плохим знаком" для мира, пишет газета Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела международной брокерской компании BullionVault Адриана Эша.
Обновлено вчера в 18:41
Происшествия
Блокированные в Кольчугине боевики нейтрализованы
Обновлено вчера в 22:44
Религия
Православные христиане отметят День Николая Чудотворца
В России святителя почитают особенно, называя Николаем Угодником.
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес
Екатерина Климова пришла на выпускной к младшему сыну
Корней окончил начальную школу. Известная актриса Екатерина Климова — многодетная мама.
Обновлено вчера в 08:58