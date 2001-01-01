Футбол
«Мещеряков: Локомотив» становится большой командойЧемпионат вчера в 18:16
Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился ожиданиями от встречи с «Уралом» в финале Кубка России.
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Анатолий Мещеряков: «Всегда говорили, что „Локомотиву“ нужно занимать лидирующие места в российском футболе»
Спорт-Экспрессвчера в 21:21
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Происшествия
Автобус с российскими туристами перевернулся в Италии
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
Потерявшиеся бойцы ВСУ попали в плен к ополченцам Донбасса
Восемь бойцов вооруженных сил Украины попали в плен к ополченцам Донбасса, сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции объединенных сил в среду, 22 мая.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Яна Рудковская призналась, что у нее был роман с Димой Биланом
На днях в эфире радиостанции Love Radio Яна Рудковская призналась, что до встречи с Плющенко она состояла в романтических отношениях со своим подопечным Димой Биланом.
Обновлено в 07:12
Политика
Стали известны имена нового вице-канцлера и четверых министров Австрии
Газета Kronen Zeitung узнала имена новых членов правительства Австрии вместо ушедших в отставку министров из Австрийской партии свободы (АПС).
Обновлено в 06:49
Авто
АвтоВАЗ начал производство Lada Granta Cross
АвтоВАЗ начал производство и отправил в дилерские центры первую партию автомобилей Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:58
Авто
Toyota возродит минивэн Granvia
Японский автопроизводитель Toyota принял решение о возвращении на рынок 8-местного минивэна Granvia, выпускавшегося с 1995 по 2002 гг. Первые возрожденные модели поступят на австралийский рынок, где велик спрос на праворульные автомобили.
Обновлено в 02:39
Политика
В МИД заявили о возможности встречи Путина и Трампа
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков не исключил, что встреча лидеров России и Соединённых Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа в перспективе состоится.
Обновлено в 05:10
Авто
Skoda Rapid получит новый турбомотор
Компания Skoda официально подтвердила, что бензиновый 1.6 MPI, который доступен для Rapid, будет отправлен в отставку, а на смену ему придёт турбированный TSI объёмом всего один литр.
Обновлено вчера в 09:01
Политика
Зеленский пожаловался на неудобное президентское кресло
На видео Зеленский подходит к креслу, в котором ранее сидел Порошенко, садится и со словами «неудобно» слушает аплодисменты в свой адрес.
Обновлено в 05:38
Общество
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Пока, по предварительным расчетам, начало лета на большей части России будет теплым - со средними температурами выше нормы.
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева поделилась подробностями родов
Посол чемпионата мира по футболу 2018 и модель Виктория Лопырева, впервые ставшая матерью в феврале текущего года, решила поделиться с поклонниками подробностями родов.
Обновлено в 03:48
Авто
Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta
Новый российский электромобиль Zetta будет стоить от 450 тыс. рублей и появится в продаже с декабря этого года.
Обновлено в 01:47
Происшествия
В Челябинске прекращено дело анархиста, распылившего газ в силовиков
Следственный комитет прекратил уголовное преследование 22-летнего Михаила Перкова по делу о применении насилия в отношении двух сотрудников Центра МВД по противодействию экстремизму.
Обновлено в 06:10
Общество
Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей
Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Хоккей
«Сент-Луис» вышел в финал Кубка Стэнли впервые за 49 лет
Обновлено в 00:30
Футбол
«Краснодар» объявил о переходе еще одного футболиста
Обновлено в 07:17
Политика
Мэй предлагает парламенту проголосовать за новый референдум по Brexit
Правительство Терезы Мэй предложит парламенту проголосовать по вопросу о проведении повторного референдума по Brexit, 21 мая передает агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 13:12
Политика
Зеленский внес в Раду свой первый законопроект
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду первый законопроект на посту президента, сообщает "112 Украина".
Обновлено в 04:12
Авто
Аналог кроссовера Hyundai Creta от Kia получил роскошный интерьер
Салон нового компактного кроссовера KIA на базе Hyundai Creta, который только недавно вышел на финальные тесты, рассекречен фотошпионами.
Обновлено вчера в 23:40
Экономика
Счетная палата раскритиковала схему продажи билетов в Большой театр
Счетная палата в ходе проверки исполнения федерального бюджета выявила нарушения при расходовании средств Эрмитажем, Госфильмофондом и Большим театром, а также указала на недостатки системы распространения билетов на спектакли.
Обновлено в 06:01
Футбол
«Галатасарай» претендует на Влашича
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат «Эвертону», может в летнее межсезонье оказаться в Турции.
Обновлено в 06:42
Общество
ФАС передала дело челябинского экс-губернатора силовикам
Материалы дела в отношении экс-губернатора Челябинской области, министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и АО «Южуралмост» переданы центральным аппаратом ФАС России в правоохранительные органы, — цитирует сообщение ТАСС сообщили в пресс-службе.
Обновлено в 03:00
Здоровье
Врачи рассказали о самых страшных ошибках своих коллег
Обновлено в 05:05
Общество
Почти половина россиян признала объективность проверки ЕГЭ
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 46% россиян согласны с тем, что проверка единого государственного экзамена (ЕГЭ) независимыми экспертами является более честной и повышает объективность оценки, сообщили в пресс-службе центра в среду, 22 мая.
Обновлено в 03:03
Политика
Зеленский назначил главой своей администрации адвоката Коломойского
Как писал «Профиль», 21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады, а также отправил в отставку главу Генштаба Украины.
Обновлено в 01:08
Авто
Столичный рынок новых легковых автомобилей в апреле упал на 8,2%
В апреле 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Москве составил 21,7 тыс. единиц, что на 8,2% меньше, чем за такой же период прошлого года.
Обновлено в 05:01
Гаджеты
Apple представила восьмиядерные MacBook Pro с доработанной клавиатурой
Компания Apple представила обновленные версии ноутбуков MacBook Pro, которые получили новую клавиатуру.
Обновлено в 02:31
Политика
Ляшко назвал Зеленского авантюристом и сравнил с Януковичем
Ляшко сравнил Зеленского с Януковичем и объявил о том, что его партия начинает сбор подписей под обращением в Конституционный суд с тем, чтобы признать незаконным указ президента о роспуске Верховной рады.
Обновлено в 00:48
Игры
THQ Nordic приобрела студию Piranha Bytes
THQ Nordic анонсировала приобретение Piranha Bytes – студии, за авторством которой вышла легендарная Gothic, а также Risen и ELEX.
Обновлено в 07:00