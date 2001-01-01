Футбол

«Мещеряков: Локомотив» становится большой командойЧемпионат вчера в 18:16

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился ожиданиями от встречи с «Уралом» в финале Кубка России.
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Анатолий Мещеряков: «„Локомотив“ должен стать большой командой, а не просто клубом, который иногда что-то выигрывает»

Матч ТВ04:09

Анатолий Мещеряков: «„Локомотив“ должен стать большой командой, а не просто клубом, который иногда что-то выигрывает»

Sportbox.RU04:09

Анатолий Мещеряков: «Всегда говорили, что „Локомотиву“ нужно занимать лидирующие места в российском футболе»

Спорт-Экспрессвчера в 21:21

«Мещеряков: Локомотив» становится большой командой

Чемпионатвчера в 18:16
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Происшествия

Автобус с российскими туристами перевернулся в Италии

Обновлено в 05:50
Армия и оружие

Потерявшиеся бойцы ВСУ попали в плен к ополченцам Донбасса

Восемь бойцов вооруженных сил Украины попали в плен к ополченцам Донбасса, сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции объединенных сил в среду, 22 мая.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес

Яна Рудковская призналась, что у нее был роман с Димой Биланом

На днях в эфире радиостанции Love Radio Яна Рудковская призналась, что до встречи с Плющенко она состояла в романтических отношениях со своим подопечным Димой Биланом.
Обновлено в 07:12
Политика

Стали известны имена нового вице-канцлера и четверых министров Австрии

Газета Kronen Zeitung узнала имена новых членов правительства Австрии вместо ушедших в отставку министров из Австрийской партии свободы (АПС).
Обновлено в 06:49
Авто

АвтоВАЗ начал производство Lada Granta Cross

АвтоВАЗ начал производство и отправил в дилерские центры первую партию автомобилей Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:58
Авто

Toyota возродит минивэн Granvia

Японский автопроизводитель Toyota принял решение о возвращении на рынок 8-местного минивэна Granvia, выпускавшегося с 1995 по 2002 гг. Первые возрожденные модели поступят на австралийский рынок, где велик спрос на праворульные автомобили.
Обновлено в 02:39
Политика

В МИД заявили о возможности встречи Путина и Трампа

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков не исключил, что встреча лидеров России и Соединённых Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа в перспективе состоится.
Обновлено в 05:10
Авто

Skoda Rapid получит новый турбомотор

Компания Skoda официально подтвердила, что бензиновый 1.6 MPI, который доступен для Rapid, будет отправлен в отставку, а на смену ему придёт турбированный TSI объёмом всего один литр.
Обновлено вчера в 09:01
Политика

Зеленский пожаловался на неудобное президентское кресло

На видео Зеленский подходит к креслу, в котором ранее сидел Порошенко, садится и со словами «неудобно» слушает аплодисменты в свой адрес.
Обновлено в 05:38
Общество

Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году

Пока, по предварительным расчетам, начало лета на большей части России будет теплым - со средними температурами выше нормы.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром

Обновлено в 02:31
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева поделилась подробностями родов

Посол чемпионата мира по футболу 2018 и модель Виктория Лопырева, впервые ставшая матерью в феврале текущего года, решила поделиться с поклонниками подробностями родов.
Обновлено в 03:48
Авто

Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta

Новый российский электромобиль Zetta будет стоить от 450 тыс. рублей и появится в продаже с декабря этого года.
Обновлено в 01:47
Происшествия

В Челябинске прекращено дело анархиста, распылившего газ в силовиков

Следственный комитет прекратил уголовное преследование 22-летнего Михаила Перкова по делу о применении насилия в отношении двух сотрудников Центра МВД по противодействию экстремизму.
Обновлено в 06:10
Общество

Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей

Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Хоккей

«Сент-Луис» вышел в финал Кубка Стэнли впервые за 49 лет

Обновлено в 00:30
Футбол

«Краснодар» объявил о переходе еще одного футболиста

Обновлено в 07:17
Политика

Мэй предлагает парламенту проголосовать за новый референдум по Brexit

Правительство Терезы Мэй предложит парламенту проголосовать по вопросу о проведении повторного референдума по Brexit, 21 мая передает агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 13:12
Политика

Зеленский внес в Раду свой первый законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду первый законопроект на посту президента, сообщает "112 Украина".
Обновлено в 04:12
Авто

Аналог кроссовера Hyundai Creta от Kia получил роскошный интерьер

Салон нового компактного кроссовера KIA на базе Hyundai Creta, который только недавно вышел на финальные тесты, рассекречен фотошпионами.
Обновлено вчера в 23:40
Экономика

Счетная палата раскритиковала схему продажи билетов в Большой театр

Счетная палата в ходе проверки исполнения федерального бюджета выявила нарушения при расходовании средств Эрмитажем, Госфильмофондом и Большим театром, а также указала на недостатки системы распространения билетов на спектакли.
Обновлено в 06:01
Футбол

«Галатасарай» претендует на Влашича

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат «Эвертону», может в летнее межсезонье оказаться в Турции.
Обновлено в 06:42
Общество

ФАС передала дело челябинского экс-губернатора силовикам

Материалы дела в отношении экс-губернатора Челябинской области, министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и АО «Южуралмост» переданы центральным аппаратом ФАС России в правоохранительные органы, — цитирует сообщение ТАСС сообщили в пресс-службе.
Обновлено в 03:00
Здоровье

Врачи рассказали о самых страшных ошибках своих коллег

Обновлено в 05:05
Общество

Почти половина россиян признала объективность проверки ЕГЭ

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 46% россиян согласны с тем, что проверка единого государственного экзамена (ЕГЭ) независимыми экспертами является более честной и повышает объективность оценки, сообщили в пресс-службе центра в среду, 22 мая.
Обновлено в 03:03
Политика

Зеленский назначил главой своей администрации адвоката Коломойского

Как писал «Профиль», 21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады, а также отправил в отставку главу Генштаба Украины.
Обновлено в 01:08
Авто

Столичный рынок новых легковых автомобилей в апреле упал на 8,2%

В апреле 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Москве составил 21,7 тыс. единиц, что на 8,2% меньше, чем за такой же период прошлого года.
Обновлено в 05:01
Гаджеты

Apple представила восьмиядерные MacBook Pro с доработанной клавиатурой

Компания Apple представила обновленные версии ноутбуков MacBook Pro, которые получили новую клавиатуру.
Обновлено в 02:31
Политика

Ляшко назвал Зеленского авантюристом и сравнил с Януковичем

Ляшко сравнил Зеленского с Януковичем и объявил о том, что его партия начинает сбор подписей под обращением в Конституционный суд с тем, чтобы признать незаконным указ президента о роспуске Верховной рады.
Обновлено в 00:48
Игры

THQ Nordic приобрела студию Piranha Bytes

THQ Nordic анонсировала приобретение Piranha Bytes – студии, за авторством которой вышла легендарная Gothic, а также Risen и ELEX.
Обновлено в 07:00
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Локомотив
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка СССР, семикратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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