Футбол

Мещеряков: «Локомотив» может возглавить не только ВенгерRT на русском 13:09

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в шутливой форме прокомментировал информацию об интересе железнодорожников к 69-летнему тренеру Арсену Венгеру.
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Мещеряков: «Венгер может возглавить „Локомотив“? Не только он — еще Моуринью, Клопп и Зидан»

Sport24.ru12:01

Во Франции сообщили об интересе «Локомотива» к Венгеру

Metaratings12:52

Анатолий Мещеряков: «Венгер в „Локо“? А еще в этом списке — Клопп, Моуринью и Зидан»

Спорт-Экспресс11:56

Глава «Локомотива» иронично назвал кандидатов на замену Семину. В их числе Зидан, Моуринью и Клопп

Sportbox.RU12:33

Мещеряков: Венгер? А ещё «Локомотив» рассматривает Клоппа и Моуринью

Чемпионат11:53

Мещеряков об интересе «Локо» к Венгеру: «Еще в списке Клопп, Моуринью и Зидан»

Sports.ru12:40

Глава «Локомотива» иронично назвал кандидатов на замену Семину. В их числе Зидан, Моуринью и Клопп

Матч ТВ12:33
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Происшествия

Эмилиано Сала был отравлен угарным газом

Возможно, что и пилот тоже был отравлен окисью углерода. В тканях Эмилиано Салы была обнаружена смесь угарного газа с гемоглобином.
Обновлено в 11:43
Футбол

Лучший бомбардир «Эспаньола» перешел в «Бетис» за 28 миллионов евро

Обновлено в 10:57
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

В Свердловской области 15 и 16 августа ожидается до 25-27 градусов. В Крыму до конца недели воздух прогреется до 30-36.
Обновлено в 02:50
Транспорт

В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье

Обновлено в 11:22
Экономика

Определены даты проведения ПМЭФ-2020

Датами проведения XXIV Петербургского международного экономического форума определены 3-6 июня 2020 года.
Обновлено в 08:40
Политика

С вокзала Донецка впервые за пять лет отправятся поезда

Движение поездов с вокзала Донецка прекратилось летом 2014 года в результате боевых действий на территории.
Обновлено в 12:50
Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Общество

Суд разделил имущество Глушакова и его бывшей жены пополам

Никулинский суд города Москвы разделил пополам имущество полузащитника грозненского "Ахмата" Дениса Глушакова и его бывшей супруги Дарьи.
Обновлено в 14:28
Политика

Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать

В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие

Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу

Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Политика

Депутат Рады заявил о праве на использование русского языка на Украине

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич отметил, что русский язык не считается иностранным на Украине и члены парламента имеют право использовать его во время заседаний.
Обновлено в 13:54
Интернет

В WhatsApp на Android появилась новая функция

Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.
Обновлено в 08:20
Футбол

«Порту» обвинил «Матч ТВ» в срыве трансляции игры с «Краснодаром»

Директор «Порту» по вопросам коммуникации Франсишку Мораеш рассказал, почему в России была сорвана трансляция ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара» (2:3). По версии «Порту», именно телеканал «Матч ТВ» нарушил договоренности, отказавшись перевести €50 тыс. за полтора часа до начала трансляции.
Обновлено в 10:35
Финансы

Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ставки по ипотеке снизятся до конца 2019 года.
Обновлено в 08:43
Происшествия

Трёхлетнюю девочку, пропавшую в Омске, нашли мертвой

Обновлено в 15:06
Экономика

На рынке госдолга США сработал последний индикатор будущей рецессии

Инверсия кривой доходности считается самым надежным индикатором предстоящей экономической рецессии в США.
Обновлено в 07:51
Энергетика

В Польше заявили о намерении поднять цену на транзит российского газа

Контракт на поставку российского газа в Польшу действует до 2022 года, ранее Наимский заявлял, что Варшава не будет продлевать его.
Обновлено в 12:58
Экономика

США притормозили торговую войну с Китаем

Ранее Трамп заявил о новых пошлинах против Китая. Он пообещал, что санкции коснутся китайского импорта на сумму 300 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия

В Урюпинске начали проверку после купания медведя на местном пляже

В Волгоградской области начали проверку после публикации в интернете видео с медведем, который купается на пляже Урюпинска.
Обновлено в 09:27
Политика

Байден предложил сделать Украину приоритетом внешней политики США

Кандидат в президенты США Джозеф Байден заявил о намерении сделать Украину приоритетом американской внешней политики в случае своей победы на выборах главы государства в 2020 году.
Обновлено в 07:53
Политика

Орешкин оценил выход США из ВТО

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что возможный выход Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО) не станет для нее фатальным.
Обновлено в 13:37
Политика

В Кремле прокомментировали идею о четырехдневной рабочей неделе

В администрации президента России не обсуждают переход россиян на четырехдневную рабочую неделю, сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Обновлено в 10:30
Музыка

Музыкант Дельфин потерял сознание в студии

Обновлено вчера в 13:16
Футбол

Динамо Киев, скорее всего, возглавит Алексей Михайличенко

56-летний Алексей Михайличенко уже был тренером Динамо Киев в период с 2002-го по 2004-й года.
Обновлено в 14:54
Происшествия

Преступника, напавшего на сотрудницу тира в Анапе, задержали

Обновлено в 07:11
Футбол

Гендиректор «Зенита» пообещал свести к минимуму вероятность ухода Дзюбы

Генеральный директор «Зенита» прокомментировал ситуацию с новым контрактом лидера команды Артема Дзюбы.
Обновлено в 13:50
Политика

Меркель обвинила Россию в развале ДРСМД

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции после официальной встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседом в Берлине заявила о вине России в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
Обновлено в 11:06
Происшествия

Мать избитой девочки из Ингушетии захотела вернуть ее себе

Мать девочки Айши из Ингушетии, которая перенесла жестокое избиение, заявила о желании забрать дочку и потребовала купить ей билет в Москву, где сейчас находится ребенок.
Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес

Родители Жанны Фриске лишились дома из-за долгов

Родители Жанны Фриске лишились дома из-за долгов Семье певицы пришлось продать часть особняка, чтобы рассчитаться с "Русфондом".
Обновлено в 09:58
Футбол

«Спартак» и «Тун» рассудит сербская бригада арбитров

Матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между московским «Спартаком» и швейцарским «Туном» обслужит бригада судей во главе со Срджаном Йовановичем.
Обновлено в 10:09
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Арсен Венгер
Французский тренер
Французский футбольный тренер, с 1996 по 2018 год работавший с лондонским «Арсеналом».
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