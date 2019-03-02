Футбол

Мещеряков: Филатов может стать советником гендиректора «Локомотива»РИА Новости 06:54

Бывший президент московского футбольного клуба "Локомотив" Валерий Филатов может стать советником генерального директора "железнодорожников" Василия Кикнадзе, сообщил РИА Новости председатель совета директоров "красно-зеленых" Анатолий Мещеряков.
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Бывший президент московского «Локомотива» Филатов станет советником Кикнадзе

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В. Баринов: возвращение Филатова в «Локомотив» — огромное подспорье Сёмину

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Валерий Баринов: «Возвращение Филатова в „Локомотив“ — огромное подспорье для Семина»

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Sport24.ru05:59

Экс-президент «Локомотива» Филатов вернется в клуб и станет советником гендиректора

Sports.ru06:30
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У россиян не развито «чувство налогоплательщика», они не интересуются, куда уходят собранные налоги.
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В Тульской области в результате ДТП перевернулся школьный микроавтобус

В результате ДТП пострадали 20 детей, двое взрослых сопровождающих погибли.
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Скончался украинский писатель и сценарист Василий Портяк

В возрасте 67 лет умер украинский писатель, сценарист и прозаик Василий Портяк, сообщает на своем сайте Национальный союз кинематографистов Украины.
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В Москве сотрудник одного из супермаркетов избил детей ремнем.
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Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает опасным отказ от разоружения.
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Путин посетит церемонию открытия Универсиады в Красноярске

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства посетит церемонию открытия зимней Универсиады в Красноярске.
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Во Франции прошли протесты «жёлтых жилетов»

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Актер-эмигрант Алексей Серебряков рассказал, кем он себя считает и как относится к упрекам в провокационных и антироссийских высказываниях.
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Немецких лыжников обвинили в причастности к допинговому скандалу

Глава Австрийского лыжного союза Петер Шрекснадель заявил о наличии информации, согласно которой немецкие спортсмены причастны к допинговому скандалу, который разгорелся на чемпионате мира в Зеефельде, передает "Советский спорт".
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СМИ Сирии обвинили Запад в атаке белым фосфором

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Федерер завоевал 100-й титул в карьере

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Опубликованы кадры встречи российского фрегата с американским эсминцем

Турецкое издание Aydinlik опубликовало кадры встречи американского эсминца "Дональд Кук" и российского фрегата "Адмирал Эссен" в районе турецкого пролива Босфор.
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В пригороде шведского города Нючёпинг произошла массовая драка с участием 90 человек. Об этом пишет газета Dagens Nyheter 2 марта.
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ЕС запретил Польше строить канал рядом с Россией

Руководство Евросоюза запретило Польше строить канал на балтийском побережье – на границе с Калининградской областью - без одобрения Европейской комиссии, передает РИА "Новости" со ссылкой на чиновников ЕС.
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Несмотря на небольшой рост продаж (+1%) в общероссийском масштабе в январе, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» зафиксировали рыночное падение сразу в 40 регионах нашей страны.
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Собчак объявила о появлении «Партии перемен»

Съезд «Гражданской инициативы» большинством голосов утвердил переименование партии в «Партию перемен», заявила экс-кандидат в президенты Ксения Собчак.
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Локомотив
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка СССР, семикратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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