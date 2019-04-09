Меры стимулирования мировой экономики исчерпаны, заявил СилуановЭкономика сегодня 05:20

В этом году правда ФРС заявила, что повышения такого не будет. Тем не менее стимулирующие меры денежно-кредитной политики исчерпаны. То же самое как и бюджетные. Мы видим большие долги, накопленные государственные долги по бюджетной системе - будь то в Европе, в Америке, да и в Китае тоже.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что стимулирующие мировую экономику меры денежно-кредитной и бюджетной политики исчерпаны. Свое мнение он высказал в рамках Апрельских чтений в Высшей школе экономики. Глава ведомства отметил, что это касается, в том числе, США и стран Евросоюза.

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