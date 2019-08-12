Экономика

Глава Пенсионного фонда перечислил меры по защите накоплений россиянРБК 03:45

Пенсионный фонд России (ПФР) отслеживает ситуацию с переходом россиян из одного пенсионного фонда в другой, к сентябрю будут готовы окончательные предложения для дополнительной защиты их прав. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил его предправления Антон Дроздов.
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с чего всё началось

Перевод накоплений практически остановился

За первую половину 2019 года граждане подали всего 81,6 тыс. заявлений в Пенсионный фонд России (ПФР) на перевод пенсионных накоплений. Об этом заявил глава ведомства Антон Дроздов (см. интервью с ним).
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