Экономика
Глава Пенсионного фонда перечислил меры по защите накоплений россиянРБК 03:45
Пенсионный фонд России (ПФР) отслеживает ситуацию с переходом россиян из одного пенсионного фонда в другой, к сентябрю будут готовы окончательные предложения для дополнительной защиты их прав. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил его предправления Антон Дроздов.
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с чего всё началось
За первую половину 2019 года граждане подали всего 81,6 тыс. заявлений в Пенсионный фонд России (ПФР) на перевод пенсионных накоплений. Об этом заявил глава ведомства Антон Дроздов (см. интервью с ним).Коммерсантъвчера в 17:57
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В Москве прогремел взрыв в жилом доме
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Неизвестный напал с ножом на школьницу в «новой Москве»
В «новой Москве» мужчина напал с ножом на ученицу 11-го класса, девушка госпитализирована с множественными ранениями.
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Полузащитник «Ганновера» Уолес стал игроком «Удинезе». 24-летний бразилец подписал контракт с итальянским клубом до 2024 года.
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Индийский завод Foxconn выпускает только 1 млн iPhone в год
Apple намеревается продолжить переговоры с индийским правительством, а пока не удастся прийти к договорённости, производство будет ограничено 1 млн устройств в год.
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Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
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Актер и режиссер Валентин Гафт остается в больнице, сообщила РБК его жена актриса Ольга Остроумова.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Суд арестовал фигуранта «болотного дела» Полиховича за мат на митинге
Мещанский районный суд Москвы арестовал Алексея Полиховича на 13 суток за мелкое хулиганство, которое выразилось в нецензурной брани со сцены во время митинга 10 августа на проспекте Сахарова, передает «Медиазона».
Обновлено в 11:21
Общество
Москвичи увидят звездопад Персеиды
Москвичи смогут увидеть метеорный поток Персеиды в ночь с 12 на 13 августа с 90% вероятностью, погодная ситуация складывается самым благоприятным образом, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Обновлено в 11:39
Армия и оружие
В ЛНР сообщили, что украинские силовики открыли огонь по офицерам СЦКК
Обновлено вчера в 15:11
Шоу-бизнес
Лиам Хемсворт впервые высказался после разрыва с Майли Сайрус
29-летний австралийский актер Лиам Хемсворт высказался о своем разводе с американской поп-звездой Майли Сайрус.
Обновлено в 11:03
Политика
Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии
Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 11:27
Политика
Новый владелец «Рустави 2» заявил о продаже телекомпании
Новый владелец грузинской телекомпании «Рустави» Кибар Халваши заявил о намерении продать её из-за долгов, говорится на сайте копании.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
Останки двух человек обнаружила экспедиция РВИО в урочище Сандармох
Останки двух человек обнаружила экспедиция российского военно-исторического общества (РВИО) в урочище Сандармох.
Обновлено в 11:26
Политика
В Совфеде указали на двойное гражданство участников митинга в Москве
Подстрекательством назвал действия лиц с двойным гражданством, в частности рэпера Оксимирона, глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов 12 августа в своем блоге.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик шестого поколения ПАК ДА
Американские СМИ оценили информацию о том, что в России начали разработку перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).
Обновлено вчера в 10:35
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов учит годовалую дочь играть в футбол
Дмитрий Тарасов учит свою годовалою дочь от Анастасии Костенко Милану играть в футбол.
Обновлено в 05:10
Политика
Порошенко после допроса забросали яйцами
Обновлено в 06:11
Наука
В Эгейском море обнаружены пять затонувших до нашей эры кораблей
Как отметили в министерстве, якорь сделан в VI веке до нашей эры и был частью огромного для того времени корабля, обломки судна найти не удалось.
Обновлено в 08:27
Политика
Путин назвал опыт Развожаева ценным для Севастополя
Опыт работы временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева в нескольких российских регионах поможет ему трудиться для достижения целей по развитию города и страны в целом.
Обновлено в 10:18
Армия и оружие
Шойгу показали танки-роботы Уралвагонзавода на базе Т-72
На Уралвагонзаводе министру обороны России Сергею Шойгу показали новую разработку — высокозащищенные робототехнические комплексы тяжелого класса на базе танка Т-72Б3.
Обновлено в 11:24
Общество
В колледжах исчезнут почти 100 профессий
Например, за минувшие пять лет на многие из упраздняемых позиций просто никто не поступал.
Обновлено в 04:30
Общество
Житель Карелии выиграл в лотерее квартиру в Москве
Житель Республики Карелия выиграл трехкомнатную квартиру в Москве, а также 10 млн рублей на ее обустройство в "Жилищной лотерее".
Обновлено в 05:27
Здоровье
Медики рассказали, к чему может привести употребление каркаде
Медики объяснили к чему приведет употребление каркаде.
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия
Друг погибшей DJ Рассказовой рассказал о последних минутах ее жизни
Через несколько минут девушка проснулась, вышла на кухню и почти сразу потеряла сознание и стала задыхаться на глазах у друзей.
Обновлено в 08:58
Финансы
России предрекли четвертое место в мире по золотовалютным резервам
Bloomberg отмечает, что Россия продолжит пополнять свои резервы после того, как вступят в силу новые санкции США, и у страны есть все шансы сместить Саудовскую Аравию с четвертого места по их объемам.
Обновлено вчера в 12:44
Общество
Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса
"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
Обновлено в 01:50