За первую половину 2019 года граждане подали всего 81,6 тыс. заявлений в Пенсионный фонд России (ПФР) на перевод пенсионных накоплений. Об этом заявил глава ведомства Антон Дроздов (см. интервью с ним).

с чего всё началось

Пенсионный фонд России (ПФР) отслеживает ситуацию с переходом россиян из одного пенсионного фонда в другой, к сентябрю будут готовы окончательные предложения для дополнительной защиты их прав. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил его предправления Антон Дроздов.

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