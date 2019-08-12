За первую половину 2019 года граждане подали всего 81,6 тыс. заявлений в Пенсионный фонд России (ПФР) на перевод пенсионных накоплений. Об этом заявил глава ведомства Антон Дроздов (см. интервью с ним).

с чего всё началось

Генпрокуратура начинает разработку мер, направленных на защиту россиян от мошенничеств в этой сфере. Переходы из одного ПФ в другой начали отслеживать сотрудники ПФР, говорит глава ведомства Антон Дроздов. Остальные меры разработают и представят гражданам к сентябрю.

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