Экономика
Меры по защите пенсионных накоплений озвучат россиянамDeita.ru 06:31
Генпрокуратура начинает разработку мер, направленных на защиту россиян от мошенничеств в этой сфере. Переходы из одного ПФ в другой начали отслеживать сотрудники ПФР, говорит глава ведомства Антон Дроздов. Остальные меры разработают и представят гражданам к сентябрю.
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с чего всё началось
За первую половину 2019 года граждане подали всего 81,6 тыс. заявлений в Пенсионный фонд России (ПФР) на перевод пенсионных накоплений. Об этом заявил глава ведомства Антон Дроздов (см. интервью с ним).Коммерсантъвчера в 17:57
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Вакцинация российским препаратом против гриппа началась в Никарагуа
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Московский футбольный клуб «Динамо» сообщил о состоянии вратаря команды Антона Шунина, который получил травму в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».
Обновлено в 08:10
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Сайт авиакомпании «Победа» (100%-ная «дочка» «Аэрофлота») в понедельник, 12 августа, примерно в 14.15 мск подвергся «мощнейшей DDOS-атаке».
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Фонд "Общественное мнение" провел исследование, чтобы выяснить, сколько россиян недовольны уровнем своей заработной платы.
Обновлено в 07:33
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Названа стоимость кроссовера Geely Atlas с «Яндекс.Авто»
Напомним, что ранее российский офис марки опубликовал информацию о том, что китайский автогигант будет оснащать свой кроссовер Geely Atlas мультимедийным комплексом «Яндекс.Авто».
Обновлено в 05:31
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Обновлено в 04:17
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Samsung анонсировала смартфон Galaxy A10s
Новая модель Samsung Galaxy A10s станет развитием ранее вышедшего гаджета.
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Памфилова прокомментировала призыв Яшина перенести выборы в Мосгордуму
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова прокомментировала радиостанции Business FM письмо главы совета депутатов Красносельского района Москвы Ильи Яшина, в котором он призывает ЦИК перенести выборы в Мосгордуму на конец осени и допустить к выборам оппозиционеров.
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Форвард ЦСКА Чалов получил перелом носа в матче с «Сочи»
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Обновлено в 08:49
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Жители РФ заметили уменьшение продуктов в упаковках и рост цен
Большинство россиян заметило, что за последние пять лет вес и объем упаковок стал меньше. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос ВЦИОМ.
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Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что ситуация в Донбассе находится на грани очередного витка эскалации.
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Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии его здоровья
Состояние народного артиста СССР и ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта нормализовалось, рассказала РИА Новости жена артиста Ольга Остроумова.
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Обнаружена уязвимость, которая превращает смартфоны в звуковое оружие
Опасная уязвимость позволяет превратить смартфоны в опасное оружие. Об этом рассказал эксперт в области кибербезопасности Мэтта Уикси.
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Происшествия
Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой
ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.
Обновлено в 06:49