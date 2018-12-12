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«Мертвая рука»: в США вспомнили о системе «Периметр»

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Армия и оружие Армия и оружие Минобороны опубликовало видео испытаний новейших МиГ-35 Министерство обороны России представило видео полётов новейших российских многофункциональных истребителей МиГ-35.

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