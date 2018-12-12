Армия и оружие

«Мертвая рука»: в США вспомнили о системе «Периметр»
Российская газета
08:33

Поводом вспомнить российскую систему ядерного возмездия, по словам Пека, стала ситуация с Договором о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД), выйти из которого намерена администрация Дональда Трампа.
Российская газета08:33

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Вашингтону можно готовиться паниковать: NI рассказал о готовности России расчехлить систему «Мертвая рука»

Экономика сегодня09:36

«Мертвая рука»: The National Interest напомнило о российском ответе в случае выхода США из ДРСМД

iReactor09:30

NI: Вашингтону можно начать паниковать, если Россия расчехлит «Мертвую руку»

Народные новости09:19

«Вашингтону можно начинать паниковать»: The National Interest напомнило о «Мертвой руке» на случай выхода из ДРСМД

ФАН08:51

NI: Москва готова расчехлить «Мёртвую руку»

Военное обозрение08:42

«Мертвая рука»: в США вспомнили о системе «Периметр»

Российская газета08:33

Вашингтону пора паниковать, Россия расчехляет «Мертвую руку»: The National Interest рассказало про боевую систему Судного дня

ПолитРоссия04:41
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Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 09:42, Ашберн
Армия и оружие

Эрдоган заявил о начале военной операции в Сирии в ближайшие дни

В ближайшие дни турецкая армия начнёт военную операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие

Представители Минобороны России и Израиля обсудят ситуацию в Сирии

Обновлено в 08:49
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео испытаний новейших МиГ-35

Министерство обороны России представило видео полётов новейших российских многофункциональных истребителей МиГ-35.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие

«Яндекс.Карты» обвинили в рассекречивании военных объектов Израиля

Исследователь Федерации американских учёных (FAS) Мэтт Корда обнаружил на «Яндекс.Картах» около 300 военных объектов Турции и Израиля, многие из которых являются секретными.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие

Подлодки Тихоокеанского флота оснастят «Калибрами»

Крылатыми ракетами «Калибр» собираются оснастить атомные подводные лодки проекта 949А Тихоокеанского флота.
Обновлено в 08:59
Армия и оружие

Глубокая модернизация БМД-2 начнется в 2021 году

Министерство обороны России планирует глубокую модернизацию боевых машин десанта - БМД-2.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие

Летчики России и Венесуэлы отработали подготовку к совместным полетам

Экипажи ВКС России и ВВС Венесуэлы на аэродроме Майкетия провели совместные занятия по подготовке экипажей и техники к выполнению полетов.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие

На американском полигоне замечены «танки» с красными флагами

В Сети появились фотографии, сделанные на одном из американских полигонов, на которых изображены макеты танков Т-72, установленные на автомобили «Хамви», сообщает Российская газета.
Обновлено в 08:51
Армия и оружие

Путин присвоил командующему Балтфлотом звание адмирала

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания адмирала командующему Балтийским флотом Александру Носатову.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие

В ДНР сообщили о минировании дорог украинскими силовиками

Обновлено в 09:37
Армия и оружие

Порошенко: Россия может начать наземную операцию в любой момент

Украинский президент Пётр Порошенко не исключает, что Россия может начать наземную операцию против Украины в любой момент.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие

Подводное супероружие: что делает комплекс «Посейдон» неуязвимым

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал об уникальности беспилотного подводного комплекса «Посейдон».
Обновлено в 08:59
Армия и оружие

Российские военные доставили в Сирию более 2 тонн гумпомощи

Обновлено в 09:00
Армия и оружие

Венесуэла может принять конкурс «Снайперский рубеж»

Конкурс «Снайперский рубеж» Армейских международных игр - 2020 может пройти в Венесуэле.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие

Начальник Генштаба России встретился в Баку с Верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО

Сегодня начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны генерал армии Валерий Герасимов и Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО генерал Кертис Скапарротти провели встречу в Баку.
Обновлено в 09:40
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