Армия и оружие

«Мертвая рука»: СМИ США напомнили о российской системе «Периметр»
Газета.Ru
10:59

Если США все же выйдут из Договора о РСМД, Россия может начать модернизировать разработанную в "холодную войну" систему автоматического управления массированным ответным ядерным ударом "Периметр", которую на Западе называют "Мертвой рукой".
Газета.Ru10:59
с чего всё началось
Обозреватель издания Майкл Пек отмечает
, что "Мертвая рука" - именно такое название комплекс получил на Западе - являлась самой страшной системой периода холодной войны.
Российская газета08:33

Подробнее о событии

Мертвая рука Москвы дотянется до Трампа

ТВ Центр11:32

Американцы боятся «Мёртвую руку» России

News.ru10:13

«Мертвая рука»: СМИ США напомнили о российской системе «Периметр»

Газета.Ru10:59

The National Interest: Москва готова расчехлить ядерную «Мертвую руку»

URA.Ru09:50

«Вашингтону можно начинать паниковать»: The National Interest напомнило о «Мертвой руке» на случай выхода из ДРСМД

ФАН08:51

NI: Москва готова расчехлить «Мёртвую руку»

Военное обозрение08:42

«Мертвая рука»: в США вспомнили о системе «Периметр»

Российская газета08:33
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Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 17:13, Ашберн
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о полете Ту-160 над Карибским морем

Обновлено в 15:35
Армия и оружие

Появилось видео вертикального взлета МиГ-35 на форсаже

Телеканал "Звезда" опубликовал запись, на которой истребитель МиГ-35 совершил практически вертикальный взлет в режиме форсажа.
Обновлено в 12:47
Армия и оружие

Эрдоган анонсировал новую военную операцию в Сирии

Обновлено в 07:15
Армия и оружие

Раскрыта тайна поисков «Титаника»

В какой-то момент Баллард испугался, что не успеет определить местоположение "Титаника" – до конца экспедиции оставалось 12 дней.
Обновлено в 13:19
Армия и оружие

Израиль договаривается с Россией о правилах обмена информацией в Сирии

По сообщению департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России, встреча была организована в соответствии с договоренностью, достигнутой в субботу в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Обновлено в 13:24
Армия и оружие

В НАТО отметили важность встреч Герасимова и Скапарротти

Встреча начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова с главнокомандующим силами НАТО Кертисом Скапарротти, прошедшая сегодня в Баку, демонстрирует важность использования данного канала общения для повышения прозрачности и предсказуемости в военной сфере.
Обновлено в 13:55
Армия и оружие

Корвет Балтийского флота выполнил плановые ракетные стрельбы в море

Обновлено в 10:22
Армия и оружие

Шойгу прибыл в Индию для участия в заседании межправкомиссии по ВТС

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду прибыл в Индию, где 13 декабря совместно с главой индийского военного ведомства Нирмалой Ситхараман проведет 18-е заседание российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС).
Обновлено в 13:19
Армия и оружие

Яндекс.Карты по ошибке рассекретили западные военные базы

Обновлено в 03:15
Армия и оружие

Шойгу объяснил доминирование России на Армейских играх

Что именно позволяет российским военнослужащим постоянно побеждать в Армейских международных играх, раскрыл министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие

Названо главное преимущество комплекса «Авангард»

«Авангард» - комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, которая оснащена планирующим гиперзвуковым крылатым боевым блоком.
Обновлено в 05:33
Армия и оружие

Командный состав СФ посетил выставку вооружения и спецтехники

В штабе Северного флота, во время сбора руководящего состава, были развёрнуты тематические выставки вооружения, военной и специальной техники.
Обновлено в 14:26
Армия и оружие

Более 8 тыс. военных отразили условную химическую атаку в Поволжье

Более 8 тыс. военнослужащих Центрального военного округа в составе соединений и воинских частей, дислоцированных в регионах Поволжья, приняли участие в проверке на готовность к действиям в случае применении противником химического оружия.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие

Сенаторы попросили Трампа не поддерживать Эр-Рияд в Йемене

В США сенаторы обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой прекратить всякую военную поддержку участникам вооруженного конфликта в Йемене.
Обновлено в 16:38
Армия и оружие

Стрелки-парашютисты ДОСААФ Северной Осетии пополнили ряды «крылатой пехоты»

Новобранцы, получившие в ДОСААФ Северной Осетии военно-учетную специальность стрелка-парашютиста, отправились служить в ряды Воздушно-десантных войск (ВДВ) от памятника Герою Советского Союза генералу армии Василию Маргелову, расположенного на Аллее Славы Владикавказа.
Обновлено в 15:43
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