Армия и оружие
«Мертвая рука»: СМИ США напомнили о российской системе «Периметр»
«Мертвая рука»: СМИ США напомнили о российской системе «Периметр»Газета.Ru10:59
Если США все же выйдут из Договора о РСМД, Россия может начать модернизировать разработанную в "холодную войну" систему автоматического управления массированным ответным ядерным ударом "Периметр", которую на Западе называют "Мертвой рукой".
Газета.Ru10:59
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с чего всё началось
Обозреватель издания Майкл Пек отмечает, что "Мертвая рука" - именно такое название комплекс получил на Западе - являлась самой страшной системой периода холодной войны.Российская газета08:33
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