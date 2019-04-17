Футбол
Клопп знает, как рубить головы «драконам». Гвардьола готов к поражениюСпорт-Экспресс вчера в 17:10
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Этихад»
Первый матч – 0:2. Насколько непредсказуемым выглядит итог английского междусобойчика, настолько же ясным все кажется в паре "Ливерпуль" – "Порту".
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«Тоттенхэм» пройдет «Ман Сити» даже без сломавшегося Кейна. Прогнозы на Лигу чемпионов
Sport24.ruвчера в 19:30
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Общество
Умер историк и диссидент Валентин Мороз
Украинский историк и диссидент Валентин Мороз скончался во Львове в возрасте 83 лет.
Обновлено в 09:45
Здоровье
Быкова ввели в искусственную кому
Российского писателя Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому.
Обновлено в 09:34
Армия и оружие
Подлодку пятого поколения начали разрабатывать в Петербурге
Санкт-Петербургское морское бюро «Малахит» начало работу над новейшей подлодкой пятого поколения под шифром «Лайка», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие
СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ
Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено в 06:59
Политика
Медведев: в России проживают почти 19 млн бедных
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что на сегодняшний день в России проживают почти 19 млн бедных.
Обновлено в 07:38
Космос
Секретная миссия истребила город пришельцев на Луне: на нашу планету доставили мумию инопланетянки
Эксперты заявили, якобы у них имеются фотокадры, свидетельствующие о том, что на спутнике земного шара было истреблено целое поселение внеземных существ.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Экс-президент Перу попытался покончить с собой
Врачи оценивали его состояние как критическое. В настоящее время о состоянии здоровья экс-президента Перу ничего неизвестно.
Обновлено в 09:16
Общество
Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Транспорт
В России предложили сузить левую полосу на автомагистралях
Обновлено в 04:07
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Энергетика
«Нафтогаз Украины» призвал снизить цену газа для населения до рыночной
Компания «Нафтогаз Украины» обратилась к правительству страны с просьбой отменить положение о возложении специальных обязательств (ПСО), которые требуют повышения цены на газ для населения с 1 мая, или внести соответствующие изменения в него.
Обновлено в 05:04
Наука
Стала известна причина крупнейшей катастрофы на Земле
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице
Обновлено в 06:51
Авто
АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором Jatco
«АвтоВАЗ» получил ОТТС на Lada Xray с вариатором Jatco, который действителен по 7 декабря 2021 года.
Обновлено в 05:23
Технологии
Аудитория Рунета в 2019 году выросла до 93 млн человек
"Аудитория Рунета в 2019 году достигла 93 млн человек, за последние три года она выросла на 7% - в основном, за счет мобайла и пользователей старшего возраста", - отмечено в исследовании.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Кабо раскрыла причину развода с первым мужем
Актриса Ольга Кабо во время эфира на канале "Россия 1" раскрыла причину развода с первым мужем, предпринимателем Эдуардом Василишиным.
Обновлено в 06:03
Общество
Законопроект о реновации по всей России внесен в Госдуму
С инициативой выступило Законодательное собрание Санкт-Петербурга Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга внесли в Госдуму законопроект о реновации жилья по всей России, сообщает bfm.ru.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
Госдума ужесточила ответственность за побег с места ДТП
В третьем, окончательном чтении Государственная Дума приняла законопроект об ужесточении наказания для виновников аварии, скрывшихся с места смертельного ДТП.
Обновлено в 07:15
Футбол
«Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов
Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогут выиграть главный клубный турнир Европы.
Обновлено вчера в 17:08
Политика
Штаб Порошенко попросил ЦИК изменить график дебатов с Зеленским
Олег Медведев, представитель штаба кандидата в президенты Украины Петра Порошенко, обратился к Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны с просьбой изменить время проведения дебатов с его соперником на предстоящих президентских выборах Владимиром Зеленским.
Обновлено в 08:13
Хоккей
Кучеров объяснил разгромное поражение «Тампы» от «Коламбуса»
Обновлено в 07:59
Армия и оружие
Начались оценочные испытания снайперской винтовки «Уголек»
В Подольске начались оценочные и сравнительные испытания высокоточного самозарядного снайперского комплекса "Уголек".
Обновлено в 03:03
Футбол
Футболист «Челси» Ковачич может оказаться в «Зените»
Хорватский полузащитник лондонского "Челси" Матео Ковачич, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", в ближайшее время может оказаться в российском чемпионате.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Жителя Севастополя зарезали за отказ танцевать лезгинку в баре
Пьяный строитель из Дагестана убил посетителя в кафе Севастополя за отказ танцевать лезгинку.
Обновлено в 09:05
Наука
Определен признак скорой преждевременной смерти
Шведские ученые пришли к выводу, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя, равная 75 ударам в минуту, удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.
Обновлено в 00:34
Экономика
Названы выполнившие майские указы регионы
Только 16 российских регионов полностью выполнили положения майских указов президента от 2012 года в части размера зарплаты бюджетников.
Обновлено в 05:37