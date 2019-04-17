Футбол

Клопп знает, как рубить головы «драконам». Гвардьола готов к поражениюСпорт-Экспресс вчера в 17:10

Манчестер Сити — Тоттенхэм
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Этихад»
Первый матч – 0:2. Насколько непредсказуемым выглядит итог английского междусобойчика, настолько же ясным все кажется в паре "Ливерпуль" – "Порту".
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Манчестер Сити – Тоттенхэм. Дмитрий Мостовой ставит на победу «Горожан»

Букмекеры.рф08:09

«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм». Прямой эфир и текстовая трансляция на Sports.ru начнутся в 22:00

Sports.ru05:20

Клопп знает, как рубить головы «драконам». Гвардьола готов к поражению

Спорт-Экспрессвчера в 17:10

Манчестер Сити-Тоттенхэм Хотспур 17.04.2019 прогноз Ф1 (-1.5)

Sport-place03:41

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: прогноз Егора Титова на Лигу чемпионов

Чемпионат09:40

«Тоттенхэм» пройдет «Ман Сити» даже без сломавшегося Кейна. Прогнозы на Лигу чемпионов

Sport24.ruвчера в 19:30

Чтобы пройти «шпор», Гвардиоле надо срочно звонить Бенитесу

Советский спорт01:12
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 09:55, Ашберн
Общество

Умер историк и диссидент Валентин Мороз

Украинский историк и диссидент Валентин Мороз скончался во Львове в возрасте 83 лет.
Обновлено в 09:45
Здоровье

Быкова ввели в искусственную кому

Российского писателя Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому.
Обновлено в 09:34
Армия и оружие

Подлодку пятого поколения начали разрабатывать в Петербурге

Санкт-Петербургское морское бюро «Малахит» начало работу над новейшей подлодкой пятого поколения под шифром «Лайка», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие

СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ

Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено в 06:59
Происшествия

Пак рассказал в суде, что компания Кокорина угрожала ему убийством

Обновлено в 08:22
Политика

Медведев: в России проживают почти 19 млн бедных

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что на сегодняшний день в России проживают почти 19 млн бедных.
Обновлено в 07:38
Космос

Секретная миссия истребила город пришельцев на Луне: на нашу планету доставили мумию инопланетянки

Эксперты заявили, якобы у них имеются фотокадры, свидетельствующие о том, что на спутнике земного шара было истреблено целое поселение внеземных существ.
Обновлено в 02:25
Происшествия

Экс-президент Перу попытался покончить с собой

Врачи оценивали его состояние как критическое. В настоящее время о состоянии здоровья экс-президента Перу ничего неизвестно.
Обновлено в 09:16
Общество

Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Транспорт

В России предложили сузить левую полосу на автомагистралях

Обновлено в 04:07
Происшествия

В Екатеринбурге уволили за коррупцию главного борца с коррупцией

Обновлено в 08:11
Происшествия

Самолет с губернатором Приморья экстренно сел в Красноярске

Обновлено в 08:52
Происшествия

Актера Панкратова-Черного сняли с рейса

Обновлено в 05:44
Энергетика

«Нафтогаз Украины» призвал снизить цену газа для населения до рыночной

Компания «Нафтогаз Украины» обратилась к правительству страны с просьбой отменить положение о возложении специальных обязательств (ПСО), которые требуют повышения цены на газ для населения с 1 мая, или внести соответствующие изменения в него.
Обновлено в 05:04
Наука

Стала известна причина крупнейшей катастрофы на Земле

Обновлено вчера в 22:44
Происшествия

Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице

Обновлено в 06:51
Происшествия

Спасенного из-под завалов Ваню Фокина переведут в Челябинск

Обновлено в 08:37
Авто

АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором Jatco

«АвтоВАЗ» получил ОТТС на Lada Xray с вариатором Jatco, который действителен по 7 декабря 2021 года.
Обновлено в 05:23
Технологии

Аудитория Рунета в 2019 году выросла до 93 млн человек

"Аудитория Рунета в 2019 году достигла 93 млн человек, за последние три года она выросла на 7% - в основном, за счет мобайла и пользователей старшего возраста", - отмечено в исследовании.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес

Актриса Ольга Кабо раскрыла причину развода с первым мужем

Актриса Ольга Кабо во время эфира на канале "Россия 1" раскрыла причину развода с первым мужем, предпринимателем Эдуардом Василишиным.
Обновлено в 06:03
Общество

Законопроект о реновации по всей России внесен в Госдуму

С инициативой выступило Законодательное собрание Санкт-Петербурга Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга внесли в Госдуму законопроект о реновации жилья по всей России, сообщает bfm.ru.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия

Госдума ужесточила ответственность за побег с места ДТП

В третьем, окончательном чтении Государственная Дума приняла законопроект об ужесточении наказания для виновников аварии, скрывшихся с места смертельного ДТП.
Обновлено в 07:15
Футбол

«Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов

Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогут выиграть главный клубный турнир Европы.
Обновлено вчера в 17:08
Политика

Штаб Порошенко попросил ЦИК изменить график дебатов с Зеленским

Олег Медведев, представитель штаба кандидата в президенты Украины Петра Порошенко, обратился к Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны с просьбой изменить время проведения дебатов с его соперником на предстоящих президентских выборах Владимиром Зеленским.
Обновлено в 08:13
Хоккей

Кучеров объяснил разгромное поражение «Тампы» от «Коламбуса»

Обновлено в 07:59
Армия и оружие

Начались оценочные испытания снайперской винтовки «Уголек»

В Подольске начались оценочные и сравнительные испытания высокоточного самозарядного снайперского комплекса "Уголек".
Обновлено в 03:03
Футбол

Футболист «Челси» Ковачич может оказаться в «Зените»

Хорватский полузащитник лондонского "Челси" Матео Ковачич, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", в ближайшее время может оказаться в российском чемпионате.
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Жителя Севастополя зарезали за отказ танцевать лезгинку в баре

Пьяный строитель из Дагестана убил посетителя в кафе Севастополя за отказ танцевать лезгинку.
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Наука

Определен признак скорой преждевременной смерти

Шведские ученые пришли к выводу, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя, равная 75 ударам в минуту, удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.
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Экономика

Названы выполнившие майские указы регионы

Только 16 российских регионов полностью выполнили положения майских указов президента от 2012 года в части размера зарплаты бюджетников.
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Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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Тоттенхэм Хотспур
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Английский профессиональный футбольный клуб из Тоттенема, района на севере Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Выступает на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
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