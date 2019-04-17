Футбол

Мертезакер: «„Арсенал“ может выиграть Лигу Европы»Sport24.ru 12:13

Наполи — Арсенал
завтра
в 15:00
Лига Европы, Четвертьфинал
Стадион «Сан-Паоло»
Бывший защитник «Арсенала» Пер Мертезакер, в конце прошлого сезона завершивший карьеру, считает, что «канонирам» по силам выиграть Лигу Европы в этом году. Лондонцы в ответном матче 1/4 финала сыграют против «Наполи». В первой встрече сильнее оказались лондонцы (2:0).
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