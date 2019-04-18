Футбол
Мертезакер: «„Арсенал“ может выиграть Лигу Европы»Sport24.ru 12:13
Бывший защитник «Арсенала» Пер Мертезакер, в конце прошлого сезона завершивший карьеру, считает, что «канонирам» по силам выиграть Лигу Европы в этом году. Лондонцы в ответном матче 1/4 финала сыграют против «Наполи». В первой встрече сильнее оказались лондонцы (2:0).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 18:58, Ашберн
Политика
WSJ: США и Китай могут подписать торговое соглашение уже в конце мая
США и Китай могут подписать окончательный вариант торгового соглашения в конце мая или начале июня.
Обновлено в 15:14
Футбол
«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити», но вышел в полуфинал ЛЧ
Обновлено в 17:02
Политика
В Германии не подтвердили встречу в нормандском формате в июне
17 апреля президент России Владимир Путин заявил, что ему ничего не известно о проведении в июне встречи в нормандском формате, которую ранее предлагал президент Украины Пётр Порошенко.
Обновлено в 15:59
Авто
В Китае показали «убийцу» российского внедорожника «Тигр»
В Китае показали автомобиль Dongfeng Mengshi CSK131, машина является развитием армейского вездехода Dongfeng EQ2050.
Обновлено в 07:44
Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом
Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Гаджеты
Складные Galaxy Fold начали ломаться еще до выхода
Обновлено в 17:44
Наука
Графеновая пена сохранила мягкость на экстремальном холоде
Обновлено 15 апреля в 00:59
Шоу-бизнес
Пять лет вместе: Гела Месхи и Екатерина Климова по-прежнему устраивают друг другу сюрпризы
Обновлено в 14:20
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как Алла Пугачева музицирует с детьми
Известный российский шоумен Максим Галкин показал, как Алла Пугачева музицирует с 5-летними малышами, Лизой и Гарри.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Писатель Дмитрий Быков введен в искусственную кому
Дмитрий Быков попал в клинику Уфы с подозрением на инсульт. По последним сведениям, писателя ввели в состояние искусственной комы.
Обновлено в 09:31
Политика
В Украине возбудили уголовные дела против Яценюка, Турчинова и Кличко
Бюро расследований Украины завело ряд уголовных дел в отношении Арсения Яценюка, Александра Турчинова, Андрея Парубия, Валентина Наливайченко и Виталия Кличко.
Обновлено в 08:41
Политика
Новак назвал обходной путь на случай перекрытия белорусской «Дружбы»
Минэнерго России не рассматривает вариант, при котором Минск перекроет трубу "Дружба".
Обновлено в 15:56
Авто
Hyundai показал кроссовер меньше Креты
Компания Hyundai официально представила на автосалоне в Нью-Йорке новый компактный кроссовер, который получил название Venue.
Обновлено в 11:10
Общество
Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Происшествия
В ДТП с автобусом в Португалии погибли 28 человек
В ДТП на португальском острове Мадейра погибли 28 человек.
Обновлено в 15:28
Экономика
Парламент Греции потребовал от Германии репараций за Вторую мировую войну
Парламент Греции одобрил инициативу о выдвижении требований по выплате репараций к правительству Германии за разрушения в годы Второй мировой.
Обновлено в 17:39
Наука
Впервые сердце человека напечатали на 3D-принтере
Обновлено вчера в 05:00
Авто
УАЗ выпустил новую версию «буханки»
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Интернет
В работе сервисов Google произошел сбой
Проблемы в работе Google и Gmail наблюдаются в среду в ряде стран.
Обновлено в 18:24
Экономика
Медведев назвал интересной идею совместить ОСАГО и каско
Премьер-министр Дмитрий Медведев положительно оценил идею об объединении рисков по полисам ОСАГО и каско в единый полис.
Обновлено в 10:58
Происшествия
Гайсин дал показания в суде по делу Кокорина и Мамаева
Драка, в которой участвовали полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин, произошла в октябре 2018 года в кафе «Кофемания», расположенном на Большой Никитской улице в Москве.
Обновлено в 12:04
Общество
Калининградские эксперты поделились советами, как уличить во лжи управляющую компанию
«Не понимаю, за что плачу» - одна из самых частых жалоб калининградцев на управляющие компании.
Обновлено в 10:56
Наука
Левая половина мозга отвечает за ночные кошмары
Другими словами, большая активность в левой половине мозга отвечает за злые и неприятные сновидения.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия
Умер ранивший себя экс-президент Перу
Обновлено в 12:24
Игры
Игра с видами Нотр-Дама и его интерьером временно стала бесплатной
Компания Ubisoft объявила, что делает бесплатным скачивание игры Assassin's Creed: Unity на сервисе Uplay, действие которой происходит, в частности, на территории собора Нотр-Дам.
Обновлено в 18:05
Происшествия
Шестуна после обморока перевели в гражданскую больницу
Обновлено в 16:59
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44