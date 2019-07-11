Политика
Меркель сидя слушала гимн на встрече с датским премьеромLenta.ru 08:02
Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в четверг, 11 июля, в Берлине слушала гимны стран сидя.
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с чего всё началось
Протокол специально был изменен по просьбе Меркель, чтобы избежать повторения приступов дрожи у канцлера, сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на Spiegel Online.Вести.Ru07:51
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