с чего всё началось

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в четверг, 11 июля, в Берлине слушала гимны стран сидя.

Меркель сидя слушала гимн на встрече с датским премьером

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