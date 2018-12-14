Мы обсудили тему России, Украины, а также Керченского пролива и констатировали, что нет никаких условий, чтобы отменить или облегчить санкции.

Лидеры стран Европейского союза не увидели предпосылок для смягчения или отмены антироссийских санкций на саммите в Брюсселе, заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время брифинга. Видео ее выступления опубликовано на сайте Евросовета.

Меркель заявила, что оснований для отмены санкций против России нет

Политика Политика Законопроект об автономной работе Рунета внесли в Думу На рассмотрение Госдумы в пятницу, 14 декабря, поступил законопроект об обеспечении автономной работы рунета в случае отключения от глобальной сети.

Армия и оружие Армия и оружие В МИД России отреагировали на создание армии Косово В МИД России предупредили, что создание армии самопровозглашенного Косово может привести к возобновлению вооруженного конфликта в регионе.

Политика Политика Лукашенко заподозрил Россию в желании присоединить Белоруссию Уровень интеграции важен Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании совмина Союзного государства заявил, что Россия готова проводить единую налоговую и тарифную политику с Белоруссией.

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Армия и оружие Армия и оружие Армию ДНР привели в полную боевую готовность

Политика Политика Лавров объяснил, зачем Бутина пошла на сделку со следствием Россиянка Мария Бутина заключила сделку с правосудием США, чтобы получить возможность скорее освободиться и вернуться на родину.

Политика Политика Меркель назвала акции «желтых жилетов» частью демократии Немецкий канцлер Ангела Меркель назвала возможность выразить протест «частью демократии».

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Армия и оружие Армия и оружие Российские стратегические ракетоносцы вылетели из Венесуэлы Ранее на этой неделе в международном аэропорту Каракаса Майкетия совершили посадку два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 Воздушно-космических сил РФ.

Армия и оружие Армия и оружие Эрдоган и Трамп обсудили по телефону ситуацию в Сирии Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии, сообщает 14 декабря издание Daily Sabah.

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Политика Политика Министр предложил властям Украины запретить поезда в Россию Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил изданию УНН, что его ведомство внесло в кабинет министров предложение о прекращении железнодорожного сообщения с Россией.

Политика Политика Помпео потребовал отпустить двух задержанных в Китае канадцев Задержанные в Китае двое граждан Канады должны быть отпущены, заявил в пятницу госсекретарь США Майк Помпео.

Политика Политика Украина усилит контроль на границе во время «объединительного собора» Пограничная службы Украины будет проводить дополнительные проверки на границе во время проведения «объединительного собора» в Киеве, чтобы выявить лиц, которые смогут помешать мероприятию.