Политика
Меркель забыла встретить Мэй в БерлинеИзвестия вчера в 15:00
Канцлер Германии Ангела Меркель не встретила премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, прибывшую в Берлин на переговоры по Brexit.
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Шоу-бизнес
Страшное видео ссоры Антона Гусева с пьяной Романец попало в Интернет
Обновлено вчера в 02:23
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
Обновлено вчера в 06:05
Здоровье
Женщина с аномалией внутренних органов скончалась в возрасте 99 лет
Обновлено вчера в 23:35
Политика
Путин примет участие в заседании Арктического форума
Владимир Путин сегодня, 9 апреля, примет участие в пленарном заседании Международного арктического форума.
Обновлено 08 апреля в 23:43
Политика
В Amnesty International сообщили о снижении числа казней в мире
«Резкое сокращение общего числа казней в мире доказывает, что даже страны, от которых этого меньше всего ждёшь, начинают менять свои подходы и понимать, что смертная казнь не является решением», — подчеркнул генсек Amnesty International Куми Найду.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии
Обновлено вчера в 14:47
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь
Одним из артистов, выступивших на мероприятии, стал бывший муж Пугачевой Филипп Киркоров.
Обновлено вчера в 07:56
Общество
Тысячи компьютеров с детским порно нашли США в России
Американская неправительственная организация Child Rescue Coalition (CRC), специализирующаяся на помощи правоохранительным органам разных стран в поиске педофилов, обнаружила в России около 100 тысяч компьютеров, распространяющих детское порно.
Обновлено вчера в 21:05
Политика
Путин пригласил делегацию Швеции на ПМЭФ-2019
Президент РФ Владимир Путин пригласил шведских бизнесменов на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет 6-8 июня.
Обновлено вчера в 12:11
Политика
ЦИК: партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле
Партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах после обработки 2,7 млн бюллетеней.
Обновлено вчера в 20:47
Космос
Полноценное вторжение началось: В Питере 16 апреля появятся пришельцы с Нибиру
Причин для полноценного вторжения уже множество, и с 16 апреля на улицах города начнут появляться пришельцы с Нибиру.
Обновлено 08 апреля в 21:00
Армия и оружие
В сирийской провинции Эль-Кунейтра восстанавливают инфраструктуру
Масштабные работы по восстановлению инфраструктуры развернулись в юго-западной сирийской провинции Эль-Кунейтра.
Обновлено вчера в 22:06
Хоккей
«Нью-Джерси» получил право первого выбора на драфте НХЛ-2019
«Нью-Джерси Дэвилз» получил право первым сделать выбор на драфте НХЛ-2019. Жеребьевка состоялась в ночь на 10 апреля мск.
Обновлено вчера в 20:56
Общество
В Росгвардии ответили на обращение ветеранов ОМОНа к Путину
Обновлено вчера в 01:43
Политика
Руководителя бюро AFP в Алжире депортировали из страны
Главу алжирского бюро Agence France-Presse (AFP) Эмерика Вэнсно депортировали из страны, сообщает AFP.
Обновлено вчера в 20:59
Космос
Имя крупнейшей «безымянной» планете выберут в интернете
Пользователи Сети смогут выбрать имя для крупнейшей «безымянной» карликовой планеты Солнечной системы — плутоида 2007 OR10.
Обновлено вчера в 13:48
Наука
Ученые предупреждают о смертельной опасности шашлыка
Ученые со всего мира в преддверии наступления летнего сезона предупреждают любителей шашлыка о смертельной опасности этого, приготовленного на природе, блюда.
Обновлено вчера в 03:44
Наука
Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей
Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 06:48
Политика
Кремль назвал неожиданным решение ЕСПЧ по Навальному
Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Ив Роше» оппозиционера Алексея Навального стало для Кремля достаточно неожиданным.
Обновлено вчера в 06:56
Происшествия
Корпоратив полиции закончился побоищем с гражданскими в Приморье
В Приморье произошло побоище между сотрудниками полиции и простыми жителями, сообщает РИА VladNews со ссылкой на newsbox24.tv/.Инцидент произошёл в Партизанске.
Обновлено вчера в 02:46
Общество
В Госдуме предложили запретить перевозить большое количество сигарет
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий максимальный объем табачной продукции, который может перевозить россиянин по территории страны.
Обновлено вчера в 14:09
Политика
США решили ввести новые пошлины на товары из ЕС
Предварительно в список вошли сыры, оливковое масло, филе лосося, вино и ковры.
Обновлено вчера в 02:59
Хоккей
НХЛ продлила дисквалификацию Войнова
Обновлено вчера в 14:20
Общество
Прощальные метели прогнозируют синоптики на этой неделе
На этой неделе сильные осадки в виде мокрого снега и даже метели прогнозируются по всему северу страны, сообщил "Российской газете" руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Захарова ответила на слова главы МИД Финляндии об обязательствах РФ в ПАСЕ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Финляндии Тимо Сойни о том, что Россия должна выполнять свои обязательства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), присутствовать на заседаниях и перечислять членские взносы.
Обновлено вчера в 09:14
Общество
Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты
Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
СК возбудил дело после наезда Mercedes на курсанта МЧС в Воронеже
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении водителя Mercedes, сбившего в Воронеже курсанта МЧС.
Обновлено вчера в 18:38
Политика
Путин и Эрдоган не договорились о цене на газ
Обновлено вчера в 03:45
Политика
Туск предложил на саммите ЕС обсудить перенос Brexit на год
Глава Европейского совета Дональд Туск предложил лидерам стран Евросоюза обсудить возможность Brexit "с открытой датой" на срок до года.
Обновлено вчера в 20:44
Хоккей
ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 14:50