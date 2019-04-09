Политика
Меркель забыла встретить Мэй в БерлинеИзвестия вчера в 15:00
Канцлер Германии Ангела Меркель не встретила премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, прибывшую в Берлин на переговоры по Brexit.
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Наука
Ученые назвали самый ранний признак разрушения печени
Ученые рассказали, какой признак, свидетельствующий о нарушениях в работе печени, проявляется прежде всего.
Обновлено в 00:19
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
Обновлено вчера в 06:05
Шоу-бизнес
Певец Эмин поздравил приемную дочь Амину с днем рождения
9 апреля Амина празднует свой очередной день рождения, и ее приемный отец решил сделать ей трогательный подарок.
Обновлено вчера в 09:39
Политика
Путин ответил премьеру Швеции строками из «Полтавы» Пушкина
Президент России Владимир Путин на заседании Арктического форума в Санкт-Петербурге ответил шведскому премьеру Стефану Левену, процитировавшему Александра Пушкина, строками из поэмы «Полтава», передает корреспондент РБК.
Обновлено вчера в 10:40
Хоккей
ЦСКА сыграет с «Авангардом» в финале Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 15:04
Общество
Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты
Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Хоккей
НХЛ продлила дисквалификацию Войнова
Обновлено вчера в 14:20
Авто
Грузовые Ford Transit появились в каршеринге «Яндекс.Драйв»
В автопарке «Яндекс.Драйв» появились грузовые фургоны Ford Transit, они доступны для водителей с открытой «легковой» категорией В. Размер багажного отделения составляет 320х170х190 сантиметров, в нем можно перевозить до 10 кубометров груза, в том числе технику и мебель.
Обновлено в 00:05
Политика
Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом
На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».
Обновлено в 00:29
Происшествия
Правительство поддержало идею ужесточить наказание за «пьяные» ДТП
Верховный суд и правительство поддержали идею ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 01:19
Наука
Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей
Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 06:48
Гаджеты
В Microsoft разрешили пользователям не извлекать флешку безопасно
Как говорится, люди делятся на два вида: те, которые переживают за свою флешку, и те, кто извлекают ее, наплевав не рекомендации.
Обновлено вчера в 21:11
Армия и оружие
Россию назвали небоеспособной против США в Арктике
ВМФ России в ледовых условиях Арктики не провел ни одного выстрела торпедами с включенными системами самонаведения и до последнего момента не имел способных надежно наводиться в таких условиях торпед «Физик-1», пишет для «Независимой газеты» военный эксперт Максим Климов.
Обновлено вчера в 21:11
Здоровье
На борьбу с онкологическими заболеваниями на Чукотке в 2019 году направят 156 млн рублей
Власти Чукотки направят в 2019 году 156,2 млн рублей на борьбу с онкологическими заболеваниями в рамках реализации национального проекта "Здоровье", сообщается в среду на официальном сайте правительства автономного округа.
Обновлено вчера в 21:27
Политика
Президент Исландии рассказал о расцвете отношений с Россией
Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон считает, что отношения с Москвой переживают расцвет, несмотря на санкции.
Обновлено вчера в 18:18
Технологии
Компьютеры нарисовали реалистичный сценарий апокалипсиса
Американский канал The Weather Channel показал видео с использованием смешанной реальности, в котором Землю образца 2100 года накрывают разрушительные наводнения из-за глобального потепления.
Обновлено вчера в 14:22
Происшествия
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до десяти тысяч метров над уровнем моря, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Обновлено в 00:09
Происшествия
В Amnesty International сообщили о снижении числа казней в мире
«Резкое сокращение общего числа казней в мире доказывает, что даже страны, от которых этого меньше всего ждёшь, начинают менять свои подходы и понимать, что смертная казнь не является решением», — подчеркнул генсек Amnesty International Куми Найду.
Обновлено вчера в 23:16
Шоу-бизнес
Певец Alekseev закрутил роман с новой солисткой «ВИА Гры»
25-летний певец Никита Алексеев (Alekseev) закрутил роман с новенькой солисткой группы «ВИА Гра» 23-летней Ульяной Синецкой.
Обновлено вчера в 12:51
Общество
Дождливая погода и до 13 градусов тепла ожидаются в Москве 10 апреля
Облачная погода с прояснениями, дождь и до 13 градусов тепла ожидаются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено вчера в 23:04
Путешествия
Названы самые дешевые пляжные туры на майские праздники
Самым бюджетным вариантом оказалась поездка в Крым. На двоих стоимость тура составит 26 тысяч рублей. В тройку лидеров попали Анапа и Сочи.
Обновлено в 00:21
Политика
Роскосмос намерен участвовать в лунной коалиции только на равных с США
В российской корпорации отметили, что международное сотрудничество в космосе - важная задача, его примером является взаимодействие по Международной космической станции.
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия
В Кемерове опрокинулся пассажирский автобус
Пассажирский автобус перевернулся на бок во время движения в Кемерове рано утром в среду, когда направлялся из депо на маршрут.
Обновлено в 00:06
Технологии
YouTube запускает интерактивные шоу
Сообщается, что в обозримом будущем будет запущен первый такой проект.
Обновлено в 01:03
Кино
В Волгограде открылся международный кинофестиваль
В городе-герое начался ежегодный кинофестиваль российских и германских короткометражных фильмов «Вкратце!».
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия
Двое бывших депутатов думы Астраханской области осуждены за педофилию
Суд назначил 24 года и 16 лет колонии строгого режима двум бывшим депутатам Астраханской областной думы, признав их виновными в изготовлении порнографии, изнасиловании и совращении детей.
Обновлено вчера в 10:40
Хоккей
«Калгари» подписал контракт с российским голкипером Загидулиным
Клуб НХЛ "Калгари Флэймз" заключил однолетний контракт новичка с 23-летним российским вратарем Артемом Загидулиным, сообщается на официальном сайте команды.
Обновлено вчера в 17:32
Политика
Ветеранам Великой Отечественной войны могут повысить пенсии
Госдума на этой неделе планирует рассмотреть в трёх чтениях законопроект о повышении пенсии для участников Великой Отечественной войны до 100% должностного оклада военнослужащих.
Обновлено 08 апреля в 10:38