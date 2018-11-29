Политика

Самолёт с Меркель посадили из-за отказавшей системы связи
News.ru
вчера в 06:17

Официальный представитель ВВС ФРГ конкретизировал техническую неисправность, из-за которой пришлось прибегнуть к экстренной посадке самолёта с Ангелой Меркель на борту. По его словам, неполадки произошли с системой связи.
News.ruвчера в 06:17
с чего всё началось
Канцлер Германии Ангела Меркель прилетит в Буэнос-Айрес с опозданием и пропустит первый день саммита G20, сообщает аргентинский новостной портал Infobae
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Коммерсантъ29 ноября в 18:58

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