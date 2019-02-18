Политика

Меркель встревожилась из-за недовольства США «Северным потоком – 2»Известия 17:48

Канцлер Германии Ангела Меркель очень обеспокоена агрессивной позицией США по "Северному потоку – 2". Об этом 18 февраля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в ее окружении. По их словам, Вашингтон намеренно старается столкнуть Германию с остальными членами Евросоюза.
Читать в источнике
с чего всё началось
Канцлер ФРГ Ангела Меркель обеспокоена перспективой того, что президент США Дональд Трамп перейдет к более жесткой тактике с целью противодействия совместному с Россией проекта строительства газопровода "Северный поток - 2", рассказали источники Bloomberg
, близкие к немецкому канцлеру.
Газета.Ru09:38

Подробнее о событии

Bloomberg: Меркель встревожена из-за позиции США по «Северному потоку — 2»

РИА Новости15:38

Bloomberg: Меркель обеспокоена агрессией США по «Северному потоку - 2»

Газета.Ru09:38

Меркель встревожилась из-за недовольства США «Северным потоком-2»

Lenta.ru13:58

Канцлер Германии Ангела Меркель озабочена агрессивной политикой США в отношении газопровода «Северный поток-2»

Эхо Москвы13:31

СМИ узнали о тревоге Меркель из-за недовольства США «Северным потоком-2»

РБК12:58

Bloomberg: Меркель боится мести Трампа за публичную поддержку «Северного потока — 2»

URA.Ru10:19

Bloomberg: Меркель встревожена позицией США по «Северному потоку — 2»

RT на русском15:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 22:15, Ашберн
Политика

Жители южных Курил выступили против передачи островов Японии

Обновлено в 20:51
Происшествия

Пострадавшие в ДТП во Владивостоке мать и ребенок умерли в больнице

Обновлено в 19:38
Армия и оружие

The National Interest оценил российский танк Т-90МС

Журнал The National Interest оценил «смертоносный» российский танк Т-90МС.
Обновлено в 21:57
Политика

Против Трампа подали иск 16 штатов США

Иск против президента США Дональда Трампа подали 16 штатов страны. Об этом рассказала New York Times в понедельник, 18 февраля.
Обновлено в 21:12
Политика

Венесуэла получит 300 тонн гуманитарной помощи из России

Обновлено в 19:31
Политика

В Оттаву едет конвой из 170 грузовиков с недовольными решениями властей в нефтеотрасли

Конвой с протестующими из примерно 170 грузовиков подъезжает к столице Канады, чтобы высказать свое недовольство решениями властей в нефтяной отрасли страны.
Обновлено в 21:42
Политика

Facebook объяснил блокировку страниц связанной с RT компании

Руководство социальной сети Facebook объяснило причину, по которой были заблокированы страницы немецкой компании Maffick Media, связанной с RT.
Обновлено в 21:58
Энергетика

В России производители в январе снизили цены на бензин на 19,1%

Цены производителей на бензин в январе в среднем по России снизились на 19,1%, на дизельное топливо - на 9,2%, говорится в материалах Росстата.
Обновлено в 08:30
Политика

Делегации США и КНР начнут серию торговых переговоров уже 19 февраля

Лю Хэ направляется в США в качестве спецпосланника председателя КНР Си Цзиньпина "Сегодня президент Дональд Трамп объявил, что США примут официальную делегацию из Китая для ряда встреч, начиная с 19 февраля, для обсуждения торговых отношений между двумя станами", - говорится в распространенном заявлении Сандерс.
Обновлено в 20:58
Политика

Минэкономразвития оценило ущерб от ограничительных мер

Как подсчитали в ведомстве, на конец 2018 года 62 страны ввели в отношении России 159 ограничительных мер, при этом предполагаемый ущерб от них составил 6,3 миллиарда долларов США.
Обновлено в 19:51
Экономика

В ФАС рассказали о причинах роста цен на продукты

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) Андрей Цыганов объяснил, почему цены на продукты должны расти.
Обновлено в 21:30
Общество

Друзь уезжает в США на фоне скандала

Александр Друзь собирается в Соединенные Штаты на фоне скандала. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 19:01
Армия и оружие

DB: ЦРУ обвинило Россию в подлоге во время показа ракеты 9М729

Обновлено в 18:52
Происшествия

Родителей экс-премьера Италии арестовали

Родителей бывшего итальянского премьера Маттео Ренци поместили под домашний арест из-за подозрений в мошенничестве и намеренном доведении своих компаний до банкротства, передает ANSA.
Обновлено в 22:00
Армия и оружие

Пять украинских диверсантов подорвались при попытке проникнуть в ЛНР

Обновлено в 15:44
Единоборства

Мирко «Крокоп» Филипович хочет получить реванш с Федором Емельяненко

Хорватский боец-тяжеловес ММА Мирко "Крокоп" Филиппович рассчитывает провести реванш с россиянином Федором Емельяненко, рассказал глава Bellator Скотт Кокер.
Обновлено в 14:19
Наука

Умер автор термина «глобальное потепление»

В Нью-Йорке скончался геолог и климатолог Уоллес Смит Брокер — автор термина «глобальное потепление».
Обновлено в 20:59
Политика

Сирия: военные РФ помогают местным жителям узнать судьбу родственников

Российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон в САР помогают местным жителям узнать судьбу их пропавших родственников.
Обновлено в 22:07
Происшествия

В США шестиклассник был арестован после отказа давать клятву верности

Обновлено в 04:02
Политика

Кадыров объяснил причины передачи полномочий премьеру Чечни

Обновлено в 15:16
Происшествия

В США заключённые взломали автомобиль ради спасения ребёнка

Во Флориде (США) группа заключённых вскрыла автомобиль, чтобы спасти ребенка, который остался внутри.
Обновлено в 14:40
Происшествия

Режим ЧС введен в Нюрнберге из-за бомбы времен Второй мировой войны

Обновлено в 19:40
Происшествия

Связанный с Baring Vostok космонавт Леонов уехал из страны

Из России уехал космонавт Алексей Леонов, являющийся членом консультативного комитета инвестфонда Baring Vostok.
Обновлено в 07:01
Общество

Жителям российского города предложили чаще приходить в похоронное бюро

Жители Нового Уренгоя возмутились приглашением похоронного бюро обращаться чаще к его услугах, напечатанного в чеке конторы.
Обновлено в 16:42
Хоккей

«Тампа» разгромила «Коламбус», Кучеров набрал 5 очков

"Тампа" на выезде обыграла "Коламбус" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:1. Дубль в этой встрече сделал нападающий Никита Кучеров.
Обновлено в 22:12
Политика

Молдавия пожаловалась в ООН на вызволившую молдавских пилотов Россию

Поводом для обращения стали «недопустимые действия» Российской Федерации в отношении двух молдавских летчиков Лионела Буруяну и Михаила Крихана, побывавших в плену талибов в Афганистане и освобожденных при содействии члена генерального и координационного советов «Деловой России» Игоря Чайки.
Обновлено в 15:58
Автоспорт

Даниил Квят: Первый день тестов прошел очень продуктивно

Даниил Квят поделился впечатлениями о первом дне за рулем новой машины Toro Rosso на тестах в Барселоне.
Обновлено в 13:43
Политика

Порошенко обвинил Россию в стремлении создать «вторую версию» СССР

Украинский президент Петр Порошенко обвинил российскую сторону в стремлении "уничтожить украинскую государственность".
Обновлено в 21:39
Космос

Стартовый комплекс на Байконуре закроют раньше запланированного срока

Обновлено в 20:33
Гаджеты

Названы лучшие смартфоны в мире

Business Insider составил рейтинг лучших в мире смартфонов. В него вошли 20 моделей американских, китайских и корейских производителей.
Обновлено в 13:49
ещё по теме
Главное