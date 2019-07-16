Политика
Меркель во второй раз прослушала гимн сидяВести.Ru 08:49
Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз слушала государственный гимн сидя. На этот раз протокол изменили на встрече немецкого политика с коллегой из Молдавии Майей Санду, пишет агентство РИА Новости. Журналисты предположили, что это может быть связано со здоровьем Меркель.
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Автоматически обработано 7327 источников, обновлено в 12:22, Вашингтон
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Автоматически обработано 7327 источников, обновлено в 12:22, Вашингтон
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