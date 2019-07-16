Политика

Меркель во второй раз прослушала гимн сидяВести.Ru 08:49

Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз слушала государственный гимн сидя. На этот раз протокол изменили на встрече немецкого политика с коллегой из Молдавии Майей Санду, пишет агентство РИА Новости. Журналисты предположили, что это может быть связано со здоровьем Меркель.
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Меркель и Санду не смогли встать во время гимнов

Газета.Ru10:33

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Меркель и премьер Молдавии сидя слушали гимны во время протокольного мероприятия

ТАСС07:33

Меркель сидя прослушала гимн Молдавии на встрече в Берлине

РБК09:01
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Автоматически обработано 7327 источников, обновлено в 12:22, Вашингтон

Молдавский премьер Майя Санду и канцлер Германии Ангела Меркель во время официальной встречи слушали гимны сидя

КП - Молдова09:44
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Автоматически обработано 7327 источников, обновлено в 12:22, Вашингтон
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Майя Санду
Молдавский политик
Молдавский политический и государственный деятель. Министр образования Молдавии. Кандидат на пост Президента Молдавии на выборах 2016 года. Премьер-министр Молдавии с 8 июня 2019 года.
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