Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз слушала государственный гимн сидя. На этот раз протокол изменили на встрече немецкого политика с коллегой из Молдавии Майей Санду, пишет агентство РИА Новости. Журналисты предположили, что это может быть связано со здоровьем Меркель.

Меркель во второй раз прослушала гимн сидя

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