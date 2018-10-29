Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встречеКоммерсантъ 04:09
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия. На встрече с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером она начала сильно дрожать, сообщает Reuters.
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Наука
Искусственный интеллект превзошел все ожидания
Команда исследователей из нескольких институтов США впервые создала систему искусственного интеллекта, который может симулировать вселенную.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим»
Боевики в Сирии попытались атаковать российскую авиабазу "Хмеймим" с помощью дронов, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:31
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший зонт
Обновлено в 01:00
Музыка
Участнику конкурса имени Чайковского разложили ноты в обратном порядке
Председатель жюри по специальности "Фортепиано" пианист Денис Мацуев предложил Ань Тяньсю переиграть свою программу, однако участник отказался.
Обновлено в 07:12
Футбол
Руни забил победный гол со своей половины поля
Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол на старте матча забил нападающий столичного клуба Уэйн Руни.
Обновлено в 01:30
Технологии
В России разрешили использовать первый в мире плавучий блок АЭС
Ростехнадзор разрешил эксплуатировать уникальный атомный плавучий энергоблок «Академик Ломоносов».
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Происшествия
Названа предварительная причина крушения Ан-24 в Бурятии
Источник сообщил, что причиной жесткой посадки Ан-24 в Нижнеангарске стал отказ двигателя самолета.
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Происшествия
Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи
Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
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Политика
Пушков одобрил идею о переносе столицы Украины
Российский сенатор Алексей Пушков с иронией высказался относительно предложения команды президента Украины Владимира Зеленского перенести столицу страны из Киева в другой город.
Обновлено в 08:25
Общество
Первая жена Задорнова отсудила у Первого канала 3,75 миллиона рублей
Обновлено вчера в 13:48
Шоу-бизнес
Алена Шишкова со скандалом лишилась бизнеса
Кирсанова много лет работает визажистом и познакомилась с моделью Шишковой на одной из рекламных съемок.
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Происшествия
В России убили 16-летнюю мать-одиночку
У 16-летней погибшей осталась годовалая дочь, ее подруга также воспитывала ребенка, сообщили в Следственном комитете.
Обновлено в 07:26
Футбол
Сарри заявил, что выкуривает 60 сигарет в день
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заявил изданию «La Nuova Riviera», что курение по-прежнему является для него серьезной проблемой - в день он может выкуривать до 60-ти сигарет.
Обновлено в 01:44
Авто
«Калашников» показал обновленный электромобиль
Концерн «Калашников» презентовал обновленный электромобиль «ОВУМ» а международном военно-техническом форуме «Армия-2019».
Обновлено в 07:53
Политика
Делегацию Украины в ПАСЕ обругали нецензурной бранью
Напомним, что украинская делегация выразила протест против решения вернуть Россию в ПАСЕ. Они пригрозили Совету Европы бойкотом.
Обновлено вчера в 23:15
Общество
В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре
Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.
Обновлено в 01:59
Авто
В России выпущен стотысячный кроссовер Renault Kaptur
Московский завод Renault выпустил стотысячный Renault Kaptur. Юбилейным кроссовером оказалась машина в версии 4х4.
Обновлено в 08:55
Спорт
Зыкова взяла золото Европейских игр в стрельбе из винтовки
Россиянка Юлия Зыкова завоевала золотую медаль Европейских игр в Минске в стрельбе из пневматической винтовки с 50 метров из трех положений.
Обновлено в 07:03
Транспорт
Водители Mercedes и BMW чаще других скрывают номера на парковках
Водители дорогих иномарок Mercedes и BMW чаще других автомобилистов прячут номера своих машин на столичных парковках.
Обновлено в 07:15
Наука
Ученые раскрыли количество жертв Тунгусского метеорита
Обновлено в 04:39
Экономика
Нацбанк Грузии: «На падение курса лари повлияла информация из России»
Падение курса национальной валюты Грузии — лари, которое фиксируется в последний период, обусловлено внутренними и внешними факторами, в том числе данными об ожидаемом уменьшении численности туристов из России.
Обновлено в 07:14
Гаджеты
Huawei назвал смартфоны Honor, которые обновятся до Android 10 Q
Ранее инсайдеры раскрыли список смартфонов Huawei, которые обновятся до десятой версии Android. В него вошли два десятка моделей.
Обновлено в 07:26
Интернет
Появилось «раздевающее» женщин на фото приложение
Неизвестный программист создал приложение DeepNude, которое умеет «раздевать» людей. Правда, пока оно работает только на женских фото.
Обновлено в 07:04
Происшествия
Президента Туниса госпитализировали
Президент Туниса Бежи Каид ас-Себси был госпитализирован в связи с резким ухудшением самочувствия.
Обновлено в 08:23
Авто
На рынке России стартовали продажи нового Lamborghini Huracan Evo
Lamborghini Huracan Evo стоит 16,5 млн рублей, также на рынке России в доступе имеется внушительный перечень настроек.
Обновлено в 08:28
Общество
В Брянске оштрафовали девушку за танец на Кургане Бессмертия
Решение о наказании за проявление неуважения в форме танца в России приняли впервые.
Обновлено в 02:36
Политика
Путин пообещал рост соцгарантий военных и правоохранителей
Государство продолжит развитие системы социальных гарантий для военных и сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 07:07
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Представитель Депардье Юрий Мосман заявил, что частичное ограничение расходных операций по счетам согласно ст. 76 Налогового кодекса — «стандартная и штатная ситуация любого налогоплательщика».
Обновлено в 04:11
Общество
Омбудсмен объяснил совет чиновницы рожать вместо учебы
Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев дал комментарий после того, как заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок пораньше рожать детей вместо получения высшего образования.
Обновлено вчера в 18:25