Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встречеКоммерсантъ 04:09
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия. На встрече с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером она начала сильно дрожать, сообщает Reuters.
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с чего всё началось
Канцлер Германии Ангела Меркель почувствовала себя плохо на официальном мероприятии по случаю назначения на должность нового федерального министра юстиции страны, сообщило издание Bild.Телеканал 360°04:47
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