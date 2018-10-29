Политика

Меркель вновь стало плохо на официальной встречеКоммерсантъ 04:09

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия. На встрече с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером она начала сильно дрожать, сообщает Reuters.
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Канцлер Германии Ангела Меркель почувствовала себя плохо на официальном мероприятии по случаю назначения на должность нового федерального министра юстиции страны, сообщило издание Bild
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