Меркель вновь стало плохо на официальной встречеКоммерсантъ 04:09

с чего всё началось

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия. На встрече с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером она начала сильно дрожать, сообщает Reuters.

Экономика Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье Представитель Депардье Юрий Мосман заявил, что частичное ограничение расходных операций по счетам согласно ст. 76 Налогового кодекса — «стандартная и штатная ситуация любого налогоплательщика».

Политика В туалетах британского парламента нашли следы кокаина Больше всего следов кокаина было обнаружено в туалете напротив бара, доступ к которому есть только у законодателей, приглашенных гостей, высокопоставленных чиновников и аккредитованных парламентских журналистов.

Кино Звезда сериала «Альф» скончался в США Звезда популярного американского комедийного сериала 80-х годов «Альф» умер дома в Хермоса-Бич, штат Калифорния в возрасте 75 лет.

Армия и оружие НАТО примет политические и военные меры на случай прекращения ДРСМД НАТО намерена принять политические и военные меры для усиления своего потенциала сдерживания на случай прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.

Общество Forbes составил рейтинг лучших вузов России Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.

Экономика Два и более кредитов в России выплачивают свыше 40% заёмщиков Уточнится, что по состоянию на май 2019 года одновременно два и более кредитов имели почти 42,3% заёмщиков в России, три и более — 18,5%. При этом почти 8% граждан обслуживают четыре и более кредитов, сообщает РИА Новости.

Происшествия В Петербурге произошла массовая драка с поножовщиной Петербургская полиция возбудила уголовное дело по факту массовой драки в Невском районе.

Происшествия В Германии задержали боснийца по делу о терактах в Париже Прокуратура Дрездена сообщила о задержании 39-летнего гражданина Боснии и Герцеговины, подозреваемого в причастности к терактам в Париже в 2015 году, об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

Шоу-бизнес Церемония прощания с актрисой Аллой Покровской началась в Москве Церемония прощания с народной артисткой России Аллой Покровской началась в столице, гражданская панихида проходит в Московском художественном театре имени А. П. Чехова, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Финансы Официальный курс евро на пятницу вырос до 71,66 рубля Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, увеличилась по сравнению с показателем на четверг на 25,71 копейки, составив 66,9234 рубля.

Происшествия Сотрудники СКР и ФСБ пришли в «Рольф» По данным «Фонтанки», предъявили постановление, в офисы компании в Москве и Санкт-Петербурге пришли сотрудники центрального аппарата СКР и управление «К» (кредитно-финансовая линия) ФСБ России.

Политика Историк из Киева заявил, что реформы Петра I проводили украинцы Украинский историк Виктор Брехуненко заявил, что реформы Петра I проводились выходцами с Украины, усомнившись при этом в значимости и реформаторских способностях первого российского императора.

Общество Населенные пункты Иркутской области затопило из-за сильных дождей Из-за сильных дождей уровень воды в реках поднялся в среднем на два метра. Затоплены целые улицы городов и деревень.

Транспорт Движение по Макаровскому мосту откроют 1 июля В Екатеринбурге с 1 июля будет открыто движение по Макаровскому мосту.

Политика Кремль призвал МВД прекратить массово штрафовать за оскорбление власти В администрации президента России изучили информацию о случаях применения закона об оскорблении власти в интернете.

Экономика Нацбанк Грузии оценил ущерб экономике от снижения турпотока из России Национальный банк Грузии сообщил, что из-за ожидаемого сокращения турпотока из России в связи с отменой авиасообщения экономика страны до конца 2019 года потеряет до $200—300 млн.

Экономика Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд руб. в работе таможни Счетная палата проверила работу Центральной базовой таможни (ЦБТ) и нашла нарушения на сумму более 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Шоу-бизнес Рудковская и Плющенко вызвали священника в свой загородный дом Музыкальный продюсер Яна Рудковская обратилась за помощью к священнику, чтобы тот помог изгнать потусторонние силы из её загородного дома.

Происшествия В Москве арестовали еще одного грабившего людей отравителя Суд в Москве арестовал мужчину, обвиняемого в отравлении попутчика в подмосковном электропоезде Подсолнечная–Москва, в результате чего тот скончался.

Шоу-бизнес Принц Уильям разнервничался из-за ориентации своих детей Принц Уильям признался, что нервничает из-за того, что у его детей может быть нетрадиционная ориентация.