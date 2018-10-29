Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встречеКоммерсантъ 04:09
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия. На встрече с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером она начала сильно дрожать, сообщает Reuters.
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Общество
Стало известно, когда в Москву вернется тепло
Тепло после череды затяжных дождей вернется в столичный регион в понедельник.
Обновлено в 07:20
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Общество
Массовый велофестиваль пройдет в Коломне 20 июля
Велофестиваль пройдет в Коломне 20 июля.
Обновлено в 06:50
Происшествия
В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски
Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.
Обновлено в 06:40
Экономика
«Аэрофлот» опять поднимает топливный сбор
Крупнейший в России авиаперевозчик «ПАО "Аэрофлот"» второй раз за 2019 год поднял размер топливного сбора, следует из информации о дополнительных сборах на официальном сайте авиакомпании.
Обновлено вчера в 17:35
Музыка
Назван самый популярный музыкальный альбом в мире
Музыкальный альбом с саундтреками к фильму «Звезда родилась» с песнями Брэдли Купера и Леди гаги стал самым популярным в мире.
Обновлено вчера в 17:20
Политика
Конгресс США одобрил санкции против «Северного потока – 2»
Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов единогласно одобрил введение санкций против строящихся российских проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».
Обновлено в 01:34
Политика
Кремль призвал МВД прекратить массово штрафовать за оскорбление власти
В администрации президента России изучили информацию о случаях применения закона об оскорблении власти в интернете.
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес
В Сети обсуждают вторую беременность Анастасии Костенко
Поклонники пары тут же стали поговаривать о возможной беременности Насти, а накануне в Сети появилась инсайдерская информация — Костенко действительно снова беременна.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Школьниц из Забайкалья заставили работать официантками в Китае
Несколько школьниц из Забайкальского края, отправившихся в Китай от художественной школы, были вынуждены работать там официантками в ресторане, СК начал проверку, сообщило в четверг на своем сайте региональное управление ведомства.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Видео крушения Ан-24 в Бурятии появилось в Сети
В Сети появилось видео, на котором показано возгорание самолета Ан-24, совершившего экстренную посадку в Бурятии в четверг.
Обновлено в 00:11
Общество
Forbes составил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
Обновлено в 04:03
Политика
Путин пообещал рост соцгарантий военных и правоохранителей
Государство продолжит развитие системы социальных гарантий для военных и сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 07:07
Политика
Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНР
В Минске началась встреча главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи
Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
Обновлено в 06:46
Экономика
Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристов
Сокращение потока туристов из России грозит экономике Грузии потерей до $300 млн в 2019 году. Об этом заявили в грузинском Нацбанке 27 июня.
Обновлено в 06:22
Общество
Жириновский предложил переименовать Петербург
Владимир Жириновский считает, что управлять 85 регионами сложнее, чем 40 губерниями по 5 млн человек — именно такое административное деление он предлагает.
Обновлено вчера в 10:15
Общество
На набережной вдоль Горького появились скамейки, похожие на гробы
На набережной от Малышева до Карла Маркса появились скамейки-гробы.
Обновлено в 06:41
Общество
Первых косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустили на волю
Обновлено в 06:43
Политика
Социологи рассказали, кого украинцы хотели бы видеть на посту премьера
Ранее, 10 июня, были опубликованы данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), согласно которым около 12,9% избирателей поддерживали кандидатуру Бойко на пост премьер-министра Украины, поддержка Тимошенко составила 11,3%, на третьем месте был экс-глава СБ Украины, лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко - 8,1%.
Обновлено в 06:53
Политика
«Железный трон» из обломков военной техники воздвигли в центре Киева
Трон изготовлен из обломков военной техники, которая была доставлена из зоны операции Объединенных сил.
Обновлено в 05:26
Политика
Путин призвал не прятать камеры на дорогах
Президент России Владимир Путин призвал не прятать камеры видеонаблюдения на дорогах.
Обновлено вчера в 07:28
Происшествия
В Германии задержали боснийца по делу о терактах в Париже
Прокуратура Дрездена сообщила о задержании 39-летнего гражданина Боснии и Герцеговины, подозреваемого в причастности к терактам в Париже в 2015 году, об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.
Обновлено в 04:06
Кино
Умер актер из «Зачарованных» Билли Драго
Обновлено в 00:41
Космос
Испытания парашютной системы капсулы Starliner завершены
Boeing завершила испытания парашютной системы космической капсулы Starliner. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено 25 июня в 21:09
Общество
Каждый второй россиянин оказался доволен своей жизнью
Почти каждый второй россиянин (49%) вполне удовлетворен той жизнью, которую он ведет, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".
Обновлено в 03:48
Экономика
ЦБ выступил против нового слогана «Открытия» и пообещал санкции
В четверг, 27 июня, санируемый Центробанком банк «Открытие» объявил о новой стратегии продвижения и позиционирования своего бренда.
Обновлено в 06:38
Общество
Глава Минпромторга прокомментировал свои траты в командировках
Глава Минпромторга Денис Мантуров прокомментировал расследование Transparency International, в котором сообщается, что во время зарубежных командировок чиновник останавливается в гостиничных номерах стоимостью от 218 тысяч до 1,4 миллиона рублей в сутки.
Обновлено вчера в 10:51
Кино
Звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс сыграет в комедийном сериале
Мэйси Уильямс, известная по роли Арьи Старк в "Игре престолов", сыграет в комедийном сериале от студии Sky с рабочим названием "Две недели жизни", сообщает THR.
Обновлено вчера в 06:46