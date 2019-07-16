Политика

Меркель вновь не смогла встать во время гимнаТВ Центр 08:37

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду во время встречи в Берлине нарушили протокол, заслушав национальные гимны стран сидя. Причина в том, что германский политик не может долгое время стоять – у нее начинается приступ неконтролируемой дрожи, отмечает ТАСС.
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Меркель и Санду не смогли встать во время гимнов

Газета.Ru10:33

Меркель и премьер Молдавии сидя слушали гимны стран перед переговорами

РИА Новости07:29

Меркель во второй раз прослушала гимн сидя

Вести.Ru08:49

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Lenta.ru08:45

После приступов дрожи Меркель снова слушала гимн сидя

Комсомольская правда08:06

Меркель и премьер Молдавии сидя слушали гимны во время протокольного мероприятия

ТАСС07:33

Меркель сидя прослушала гимн Молдавии на встрече в Берлине

РБК09:01
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 13:59, Вашингтон

Молдавский премьер Майя Санду и канцлер Германии Ангела Меркель во время официальной встречи слушали гимны сидя

КП - Молдова09:44
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 13:59, Вашингтон
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Майя Санду
Молдавский политик
Молдавский политический и государственный деятель. Министр образования Молдавии. Кандидат на пост Президента Молдавии на выборах 2016 года. Премьер-министр Молдавии с 8 июня 2019 года.
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