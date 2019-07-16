Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду во время встречи в Берлине нарушили протокол, заслушав национальные гимны стран сидя. Причина в том, что германский политик не может долгое время стоять – у нее начинается приступ неконтролируемой дрожи, отмечает ТАСС.

Меркель вновь не смогла встать во время гимна

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