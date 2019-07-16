Политика
Меркель вновь не смогла встать во время гимнаТВ Центр 08:37
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду во время встречи в Берлине нарушили протокол, заслушав национальные гимны стран сидя. Причина в том, что германский политик не может долгое время стоять – у нее начинается приступ неконтролируемой дрожи, отмечает ТАСС.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 13:59, Вашингтон
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 13:59, Вашингтон
Политика
Турция ответила на санкции Евросоюза
Накануне Совет Евросоюза ввел первые санкции в ответ на бурение, которое Турция ведет в территориальных водах Кипра: В МИД России ранее отмечали, что обеспокоены действиями Турции, и призвали стороны воздерживаться от шагов, способных вызвать эскалацию.
Обновлено в 02:06
Здоровье
В ДР Конго началась вакцинация против кори
Работники сферы здравоохранения в Демократической Республике Конго начали срочную кампанию по вакцинации против кори в районах, пострадавших от лихорадки Эболы.
Обновлено вчера в 08:26
Политика
Вице-премьер Италии заявил о получении угроз от украинцев
Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что после получения угроз его жизни итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших покушение.
Обновлено в 10:50
Происшествия
В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться
Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.
Обновлено в 13:30
Спорт
Российский волейболист Мороз был дисквалифицирован за кокаин
По словам представителя пресс-службы РУСАДА, которые передаёт ТАСС, в допинг-пробе 32-летнего спортсмена был обнаружен кокаин.
Обновлено в 12:07
Экономика
Турецкие отели снизили цены для российских туристов
Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области
Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Начальник новгородского управления ГИБДД задержан по делу о взятке
В Новгородской области задержан начальник регионального управления ГИБДД Владимир Лонский, подозреваемый в получении взятки в крупном размере.
Обновлено в 13:53
Общество
«Ленфильм» и «Беларусьфильм» договорились вместе продвигать кино
Российская киностудия «Ленфильм» и белорусский «Беларусьфильм» во вторник подписали соглашение о сотрудничестве в кинопроизводстве и совместном продвижении проектов.
Обновлено в 13:38
Происшествия
Обвиненного в хранении наркотиков ингушского журналиста арестовали
Магасский районный суд Ингушетии арестовал на два месяца журналиста Рашида Майсигова. Об этом сообщил РБК его адвокат Магомед Аушев.
Обновлено в 13:45
Энергетика
Бывший зампред правления возглавит три структуры «Газпрома»
Бывший зампред правления возглавит три структуры «Газпрома» Всеволод Черепанов, покинувший в феврале правление «Газпрома», возглавит сразу две ключевых структуры монополии, отвечающих за геологоразведку и последующую интерпретацию данных — «Газпром геологоразведка» и «Газпром георесурс».
Обновлено в 13:02
Политика
СБУ не обнаружила вмешательства России в выборы на Украине
Служба безопасности Украины пока не обнаружила вмешательства России в процесс подготовки парламентских выборов в стране.
Обновлено в 11:42
Политика
Трамп назвал несправедливой ситуацию вокруг покупки Турцией С-400
Президент США Дональд Трамп по время заседания своего кабинета заявил, что ситуация вокруг покупки Турцией у России ЗРС С-400 является сложной и несправедливой.
Обновлено в 13:29
Общество
Россияне увидят лунное затмение
Предстоящим вечером и ночью жители европейской части России увидят лунное затмение. Об этом сообщили в пресс-службе столичного планетария.
Обновлено вчера в 23:59
Шоу-бизнес
Певица Слава одобряет откровенные фотосессии своей дочери
Слава объяснила, что её старшая дочь очень творческая натура, Саша отучилась некоторое время в театральном училище им. Щепкина, а потом перевелась на лингвиста.
Обновлено в 04:56
Политика
Офис Зеленского заявил, что Венгрия вмешивается в выборы в Раду
Офис президента Украины Владимира Зеленского намерен ограничить венгерским политикам возможность встречаться с кандидатами в депутаты Верховной Рады перед выборами.
Обновлено в 07:38
Авто
SsangYong Actyon поменяет марку на Mahindra и станет 7-местным
На индийском рынке кроссовер SsangYong Actyon может выйти под брендом Mahindra.
Обновлено в 09:02
Общество
Бывшая жена отсудила у Глушакова треть доходов
Суд постановил, что игрок обязан выплачивать треть своего дохода и еще 100 тыс. рублей до достижения детьми 18-летнего возраста.
Обновлено в 07:00
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Общество
Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты
Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Общество
В ФНС объяснили сбой компьютерной системы ЗАГС плановым обновлением
По словам представителя Минюста, «[в настоящее время] ФНС России реагирует на проблемы, возникающие при эксплуатации системы, и в кратчайшие сроки устраняет сбои, а также ежемесячно вводит в промышленную эксплуатацию новые версии системы, в которых учитываются выявленные в ходе работы недостатки».
Обновлено в 11:19
Происшествия
Криминального авторитета Шишкана арестовали на два месяца
Арестованного подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии Криминального авторитета Олега Медведева (до смены фамилии – Шишканова), известного также как Шишкан, арестовали на два месяца, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.
Обновлено вчера в 14:24
Шоу-бизнес
Прямо как в шоу-бизнесе: Пугачева и Галкин посетили Рижский зоопарк
Сам Галкин, показывая сыну Гарри жабу, заявил, что она "прямо, как в шоу-бизнесе", а жене Николаева, которая хотела покормить грустную лошадь булочкой, посоветовал хотя бы вынуть ее из пакета.
Обновлено в 08:26
Политика
Климкин предложил сделать украинский официальным языком ООН
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности внешнеполитического ведомства предложить ООН сделать украинский официальным языком организации.
Обновлено в 12:24
Хоккей
Полыгалов подписал контракт с московским «Динамо»
Обновлено в 12:49
Футбол
Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06