Политика
Меркель в третий раз затрясло на публикеГазета.Ru 08:17
Германские власти не дают комментариев о ее здоровье, но у врачей есть несколько версий. Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз испытала приступ дрожи на официальном мероприятии - во время встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.
Читать в источнике
Оценить227
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 13:02, Вашингтон
Игры
Valve подарила 5 тысяч игр участникам летней распродажи Steam
Летняя распродажа Steam продлится еще несколько часов — заканчивается аттракцион невиданной щедрости только в 20:00 по Москве.
Обновлено вчера в 06:55
Экономика
Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 00:52
Происшествия
Число подозреваемых в деле разбойников из ФСБ возросло до 15
В громком деле московских сотрудников ФСБ, арестованных по обвинению в серии разбойных нападений, количество подозреваемых увеличилось до 15.
Обновлено вчера в 09:10
Армия и оружие
Украина заявила о заходе российского корабля в зону учений Sea Breeze
Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес
Шепелев разоблачил отравление Алибасова
Продюсер Бари Алибасова стал новым героем на передаче «На самом деле», которую ведёт журналист Дмитрий Шепелев.
Обновлено в 12:39
Финансы
Профицит платёжного баланса в I полугодии снизился на 4%
В I полугодии 2019 года профицит текущего счёта платёжного баланса России снизился на 4% и составил $45,8 млрд.
Обновлено в 05:50
Футбол
Тульский «Арсенал» подписал двух полузащитников сборной Замбии
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес
Лобода пообещала показать на концерте в Нижнем Новгороде голую стойку
На снимке, который дает волю эротической фантазии, абсолютно голая женщина делает стойку на голове и будоражит сплетенными ногами.
Обновлено в 08:36
Политика
В Кремле опровергли информацию об инциденте с кортежем Путина
Напомним, 9 июля издание «Коммерсантъ» сообщило, что после отъезда кортежа от здания университета к нему якобы бросилась девушка, после чего президент вышел из машины и оказал ей помощь.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Саудовскую принцессу судят за насилие над французским сантехником
В Париже начался заочный суд над единственной дочерью короля Саудовской Аравии Салмана Аль Сауда принцессой Хассой бинт Салман.
Обновлено в 09:18
Политика
Совладельцы «Рустави 2» отказались уволить гендиректора телеканала
Совладельцы и партнёры грузинского телеканала «Рустави 2» не поддержали требование одного из акционеров — Нино Нижарадзе — об отставке генерального директора Ники Гварамии.
Обновлено в 12:41
Гаджеты
Защищенные чаты в WhatsApp и Telegram оказались под угрозой взлома
Новая версия FinSpy опасна для пользователей устройств на iOS 11 и ниже с джейлбрейком и на устаревших версиях Android.
Обновлено в 12:07
Общество
В России решили найти управу на 14-летних живодеров
По мнению авторов законопроекта, в настоящее время несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет не несут ответственности за жестокое обращение с животными.
Обновлено в 12:15
Политика
Медведчук попросил Медведева об отмене санкций для Украины
Руководитель политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обратился к премьер-министру Российской Федерации Дмитрию Медведеву с просьбой о продолжении отмены санкций для Украины.
Обновлено в 11:13
Происшествия
На Красной площади задержали протестующих крымских татар
Семь участников несанкционированной акции против уголовного преследования крымских татар задержаны на Красной площади в Москве, передает телеканал «Дождь».
Обновлено в 08:17
Происшествия
Госдума рассмотрит законопроект о наказании за непропуск скорой
Госдума в среду, 10 июля, рассмотрит во втором чтении законопроект о наказании за создание помех врачам скорой помощи, направляющимся к пациентам, пишет «Интерфакс».
Обновлено вчера в 20:05
Гаджеты
Стали известны цены на iPhone следующего поколения
Цены на смартфоны iPhone нового поколения будут стартовать с $989, пишет Wccftech со ссылкой на китайские источники.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
ДНР опровергает заявление Киева об обстреле колонны ВСУ с губернатором
Обновлено в 12:24
Общество
Mcdonald’s обвинил Роскачество в нарушениях при исследовании бургеров
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's заявила, что данные о малых дозах антибиотиков, найденных в мясе бургеров компании, являются результатом нарушений, допущенных Роскачеством при исследовании образцов.
Обновлено в 08:41
Политика
МИД Эстонии счел провокацией салют в честь освобождения Таллина
Проведенный в России салют в честь 75-летия освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков счел провокацией глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.
Обновлено вчера в 19:24
Происшествия
Из-за обморока пилота в Калуге вынужденно сел авиалайнер
В среду в Калуге совершил вынужденную посадку самолет с 77 пассажирами на борту из-за плохого самочувствия члена экипажа, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:35
Происшествия
В отеле Новой Москвы задушили стюардессу
В ванной отеля Новой Москвы была найдена задушенная 23-летняя девушка.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Авто
Полноприводный грузовик Садко Next получил ОТТС
«Группа ГАЗ» оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый полноприводный грузовик «Садко Next».
Обновлено вчера в 04:04
Кино
Джордж Мартин раскрыл детали приквела «Игры престолов»
Джордж Мартин, автор книжного цикла "Песнь Льда и Пламени", работающий над сценарием спин-оффа-приквела "Игры престолов" вместе с шоураннером Джейн Голдман (дилогия Kingsman, "Дом странных детей мисс Перегрин"), приподнял завесу тайны над некоторыми деталями грядущего телешоу.
Обновлено в 04:23
Футбол
Валерий Газзаев: "Джанаев в ЦСКА? Но ведь Акинфеев в полном порядке!"
На мой взгляд, роль голкипера-резервиста гораздо больше подходит более молодым вратарям – возможно, воспитанникам клубной академии, которые должны набираться мастерства в тренировочной работе, занимаясь бок о бок с тем же Акинфеевым.
Обновлено в 12:15
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев выдвинул свою кандидатуру на роль мужа Лолиты Милявской
Надеюсь, Лолочка прочитает вашу газету, рассмотрит мою кандидатуру и со мной свяжется, чтобы мы обсудили детали брачного договора, — заявил Солнцев.
Обновлено в 06:36