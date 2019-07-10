Политика

Меркель прокомментировала инцидент на встрече с премьером ФинляндииRT на русском 08:01

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала своё самочувствие, отвечая на вопрос о новом приступе дрожи, который произошёл с ней во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.
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Меркель в третий раз затрясло на публике

Газета.Ru08:17

Меркель в третий раз задрожала на встрече на высшем уровне

РБК07:09

В Германии отказались отвечать на вопросы о здоровье Меркель

Lenta.ru07:29

Меркель в третий раз за месяц стало плохо на публичном мероприятии

Интерфакс07:18

Меркель рассказала о своем состоянии после очередного приступа дрожи

РИА Новости07:58

Меркель заявила о хорошем самочувствии после третьего приступа дрожи

Известия07:52

Меркель заявила об отсутствии поводов беспокоиться о ее здоровье

ТАСС07:51
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Экономика

Экс-директор «ВТБ Страхования» возглавит «Росгосстрах»

СК "Росгосстрах" возглавит Геннадий Гальперин, недавно покинувший должность директора СК "ВТБ Страхование", говорится в сообщении основного акционера "Росгосстраха" - банка "Открытие".
Обновлено в 06:17
Происшествия

В Ленинградской области нашли останки 99 красноармейцев

В Ленинградской области обнаружили крупное захоронение красноармейцев, погибших зимой 1940 года во время советско-финской войны.
Обновлено в 07:48
Политика

Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя

Президент Украины Владимир Зеленский выгнал с совещания секретаря городского совета Борисполя Ярослава Годунка, сообщает "Обозреватель".
Обновлено в 07:28
Экономика

«Известия»: россияне стали покупать меньше лекарств, чем в 2018 году

Объем коммерческого рынка лекарственных препаратов сократился в РФ за период с января по май 2019 года относительно аналогичного периода 2018 года на 3,7%. Об этом в среду сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные аналитиков DSM Group.
Обновлено вчера в 20:14
Происшествия

Мужа Луизы Хайруллиной задержали прямо в аэропорту Уфы

Обновлено в 07:14
Общество

Власти Армении сообщили об аварии в энергосистеме всей страны

Обновлено в 07:31
Происшествия

Разведённые ингушские женщины потребовали отобрать детей у их отцов

Уполномоченной по правам ребёнка в Ингушетии Зареме Чахкиевой начали приходить просьбы от ингушских женщин вернуть им детей, доставшихся после развода мужьям.
Обновлено в 08:06
Армия и оружие

В Минобороны назвали лучший регион по подготовке призывников к армии

"Ставропольский край в пятый раз занял первое место, показав самые высокие результаты по восьми ключевым показателям из 13", - сообщил во время церемонии передачи руководству региона переходящего вымпела начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 25

25 июня в Иркутской области началось сильное наводнение, затопившее около 100 населенных пунктов. Полностью разрушено 3,5 тыс. жилых домов.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие

Российский корабль зашел в зону учений Sea Breeze, заявили в ВМСУ

Российский корабль "Сметливый" зашел в закрытый район, где проводились стрельбы в рамках учений Sea Breeze, заявила пресс-служба Военно-морских сил Украины в фейсбуке.
Обновлено в 07:36
Происшествия

Бойня в Реутове: силовики избивают людей прямо в здании суда

От действий силовиков пострадали люди, пришедшие на суд по делу журналиста Евгения Куракина.
Обновлено в 06:24
Политика

Кремль допустил возобновление авиасообщения между Россией и Грузией

В Кремле считают, что о возобновлении полетов российских авиакомпаний в Грузию говорить преждевременно, поскольку существуют угрозы для граждан России, находящихся в этой стране, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:42
Армия и оружие

Главком ВМФ РФ рассказал о планах по строительству атомного авианосца

О планах по строительству боевого корабля рассказал главком ВМФ РФ Николай Евменов.
Обновлено в 07:47
Армия и оружие

Российские конструкторы разработали проект новейшего легкого авианосца

Проект легкого авианосца с газотурбинной силовой установкой разработан в Крыловском государственном научном центре.
Обновлено в 06:35
Экономика

Кудрин раскритиковал прогноз Минфина о росте реальных доходов россиян

Спрогнозированный Минэкономразвития сценарий роста реальных располагаемых доходов населения в 2019 году на уровне 1% выглядит слишком оптимистично.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес

Внучатого племянника Аллы Пугачевой усыновили

С ранних лет внучатый племянник Аллы Пугачевой Женя живет у Примадонны. Певица оформила опекунство на мальчика четыре года назад.
Обновлено в 08:00
Происшествия

В «Пусть говорят» сегодня выступит муж кассирши Луизы Хайруллиной

На Первом канале сегодня выступит муж кассирши Луизы Хайруллиной, похитившей из банка 23 миллиона.
Обновлено в 04:16
Общество

Госдума упростила получение соцподдержки инвалидами

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об упрощении для людей с ограниченными возможностями здоровья получения мер социальной поддержки и госуслуг.
Обновлено вчера в 08:08
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла на свидании в Польше

Вероятно, причиной смерти стал сердечный приступ 20-летней спортсменки либо асфиксия на фоне сильного перепада температур. — поделились соболезнованиями в Федерации.
Обновлено в 05:02
Политика

«Ростех» и «Ростелеком» договорились о развитии связи 5G в России

Правительство, «Ростех» и «Ростелеком» заключили трехстороннее соглашение о развитии нового поколения беспроводной сети 5G на территории России.
Обновлено в 08:20
Музыка

Шнурова обвинили в провоцировании гражданской войны

Руководитель уральского Центра по предотвращению социальных и природных чрезвычайных ситуаций Геннадий Чеурин, ранее обвинивший фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова в распространении импотенции, заявил, что артист провоцирует начало гражданской войны.
Обновлено в 03:50
Футбол

Сотрудникам «Барселоны» задержали зарплату из-за трансфера Гризманна

В Мадриде собираются получить всю сумму одним платежом. Из-за этого сотрудникам "Барселоны" на несколько дней задержали зарплату.
Обновлено в 07:27
Политика

Гендиректор «Рустави-2» приготовился мочиться в экспортируемое в Россию вино

Генеральный директор грузинского телеканала «Рустави-2» Николоз Гварамия заявил о готовности мочиться в грузинские напитки, которые вывозят в Россию.
Обновлено в 07:42
Общество

Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ

Обновлено в 00:45
Технологии

YouTube вносит изменения в работу системы Content ID

Как известно, частью сервиса YouTube является система Content ID, в которой хранятся «цифровые отпечатки» — образцы контента, загруженные правообладателями.
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес

Мечты сбываются: Рита Дакота начала ремонт в новой квартире

Дакота активно ведет свой микроблог в соцсети: рассказывает о гастролях, публикует фото дочери, делится новыми песнями.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия

Три человека пострадали из-за урагана в Перми

Три жителя Перми пострадали в результате сильнейшего урагана, который обрушился на город в среду, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе местной станции скорой помощи.
Обновлено в 07:35
Авто

Орешкин поедет на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray

Министр экономического развития России Максим Орешкин доберется в Тольятти, где пройдет форум моногородов, за рулем автомобиля, об этом он написал на своей странице в Instagram.
Обновлено вчера в 12:56
Хоккей

ЦСКА начнёт новый сезон КХЛ матчем с «Авангардом»

Действующий обладатель Кубка Гагарина — московский ЦСКА — начнёт регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2019/20 матчем с омским «Авангардом».
Обновлено в 05:45
Происшествия

Задушенную девушку нашли в отеле в Новой Москве

Обновлено в 06:54
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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