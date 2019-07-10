Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала своё самочувствие, отвечая на вопрос о новом приступе дрожи, который произошёл с ней во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

Меркель прокомментировала инцидент на встрече с премьером Финляндии

Экономика Экс-директор «ВТБ Страхования» возглавит «Росгосстрах» СК "Росгосстрах" возглавит Геннадий Гальперин, недавно покинувший должность директора СК "ВТБ Страхование", говорится в сообщении основного акционера "Росгосстраха" - банка "Открытие".

Происшествия В Ленинградской области нашли останки 99 красноармейцев В Ленинградской области обнаружили крупное захоронение красноармейцев, погибших зимой 1940 года во время советско-финской войны.

Политика Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя Президент Украины Владимир Зеленский выгнал с совещания секретаря городского совета Борисполя Ярослава Годунка, сообщает "Обозреватель".

Экономика «Известия»: россияне стали покупать меньше лекарств, чем в 2018 году Объем коммерческого рынка лекарственных препаратов сократился в РФ за период с января по май 2019 года относительно аналогичного периода 2018 года на 3,7%. Об этом в среду сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные аналитиков DSM Group.

Происшествия Разведённые ингушские женщины потребовали отобрать детей у их отцов Уполномоченной по правам ребёнка в Ингушетии Зареме Чахкиевой начали приходить просьбы от ингушских женщин вернуть им детей, доставшихся после развода мужьям.

Армия и оружие В Минобороны назвали лучший регион по подготовке призывников к армии "Ставропольский край в пятый раз занял первое место, показав самые высокие результаты по восьми ключевым показателям из 13", - сообщил во время церемонии передачи руководству региона переходящего вымпела начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

Происшествия Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 25 25 июня в Иркутской области началось сильное наводнение, затопившее около 100 населенных пунктов. Полностью разрушено 3,5 тыс. жилых домов.

Армия и оружие Российский корабль зашел в зону учений Sea Breeze, заявили в ВМСУ Российский корабль "Сметливый" зашел в закрытый район, где проводились стрельбы в рамках учений Sea Breeze, заявила пресс-служба Военно-морских сил Украины в фейсбуке.

Происшествия Бойня в Реутове: силовики избивают людей прямо в здании суда От действий силовиков пострадали люди, пришедшие на суд по делу журналиста Евгения Куракина.

Политика Кремль допустил возобновление авиасообщения между Россией и Грузией В Кремле считают, что о возобновлении полетов российских авиакомпаний в Грузию говорить преждевременно, поскольку существуют угрозы для граждан России, находящихся в этой стране, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Армия и оружие Российские конструкторы разработали проект новейшего легкого авианосца Проект легкого авианосца с газотурбинной силовой установкой разработан в Крыловском государственном научном центре.

Экономика Кудрин раскритиковал прогноз Минфина о росте реальных доходов россиян Спрогнозированный Минэкономразвития сценарий роста реальных располагаемых доходов населения в 2019 году на уровне 1% выглядит слишком оптимистично.

Шоу-бизнес Внучатого племянника Аллы Пугачевой усыновили С ранних лет внучатый племянник Аллы Пугачевой Женя живет у Примадонны. Певица оформила опекунство на мальчика четыре года назад.

Происшествия В «Пусть говорят» сегодня выступит муж кассирши Луизы Хайруллиной На Первом канале сегодня выступит муж кассирши Луизы Хайруллиной, похитившей из банка 23 миллиона.

Общество Госдума упростила получение соцподдержки инвалидами Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об упрощении для людей с ограниченными возможностями здоровья получения мер социальной поддержки и госуслуг.

Происшествия 20-летняя российская гандболистка погибла на свидании в Польше Вероятно, причиной смерти стал сердечный приступ 20-летней спортсменки либо асфиксия на фоне сильного перепада температур. — поделились соболезнованиями в Федерации.

Политика «Ростех» и «Ростелеком» договорились о развитии связи 5G в России Правительство, «Ростех» и «Ростелеком» заключили трехстороннее соглашение о развитии нового поколения беспроводной сети 5G на территории России.

Музыка Шнурова обвинили в провоцировании гражданской войны Руководитель уральского Центра по предотвращению социальных и природных чрезвычайных ситуаций Геннадий Чеурин, ранее обвинивший фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова в распространении импотенции, заявил, что артист провоцирует начало гражданской войны.

Футбол Сотрудникам «Барселоны» задержали зарплату из-за трансфера Гризманна В Мадриде собираются получить всю сумму одним платежом. Из-за этого сотрудникам "Барселоны" на несколько дней задержали зарплату.

Политика Гендиректор «Рустави-2» приготовился мочиться в экспортируемое в Россию вино Генеральный директор грузинского телеканала «Рустави-2» Николоз Гварамия заявил о готовности мочиться в грузинские напитки, которые вывозят в Россию.

Технологии YouTube вносит изменения в работу системы Content ID Как известно, частью сервиса YouTube является система Content ID, в которой хранятся «цифровые отпечатки» — образцы контента, загруженные правообладателями.

Шоу-бизнес Мечты сбываются: Рита Дакота начала ремонт в новой квартире Дакота активно ведет свой микроблог в соцсети: рассказывает о гастролях, публикует фото дочери, делится новыми песнями.

Происшествия Три человека пострадали из-за урагана в Перми Три жителя Перми пострадали в результате сильнейшего урагана, который обрушился на город в среду, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе местной станции скорой помощи.

Авто Орешкин поедет на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray Министр экономического развития России Максим Орешкин доберется в Тольятти, где пройдет форум моногородов, за рулем автомобиля, об этом он написал на своей странице в Instagram.