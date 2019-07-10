Политика
Меркель прокомментировала инцидент на встрече с премьером ФинляндииRT на русском 08:01
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала своё самочувствие, отвечая на вопрос о новом приступе дрожи, который произошёл с ней во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.
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Экономика
Экс-директор «ВТБ Страхования» возглавит «Росгосстрах»
СК "Росгосстрах" возглавит Геннадий Гальперин, недавно покинувший должность директора СК "ВТБ Страхование", говорится в сообщении основного акционера "Росгосстраха" - банка "Открытие".
Обновлено в 06:17
Происшествия
В Ленинградской области нашли останки 99 красноармейцев
В Ленинградской области обнаружили крупное захоронение красноармейцев, погибших зимой 1940 года во время советско-финской войны.
Обновлено в 07:48
Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя
Президент Украины Владимир Зеленский выгнал с совещания секретаря городского совета Борисполя Ярослава Годунка, сообщает "Обозреватель".
Обновлено в 07:28
Экономика
«Известия»: россияне стали покупать меньше лекарств, чем в 2018 году
Объем коммерческого рынка лекарственных препаратов сократился в РФ за период с января по май 2019 года относительно аналогичного периода 2018 года на 3,7%. Об этом в среду сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные аналитиков DSM Group.
Обновлено вчера в 20:14
Происшествия
Мужа Луизы Хайруллиной задержали прямо в аэропорту Уфы
Обновлено в 07:14
Происшествия
Разведённые ингушские женщины потребовали отобрать детей у их отцов
Уполномоченной по правам ребёнка в Ингушетии Зареме Чахкиевой начали приходить просьбы от ингушских женщин вернуть им детей, доставшихся после развода мужьям.
Обновлено в 08:06
Армия и оружие
В Минобороны назвали лучший регион по подготовке призывников к армии
"Ставропольский край в пятый раз занял первое место, показав самые высокие результаты по восьми ключевым показателям из 13", - сообщил во время церемонии передачи руководству региона переходящего вымпела начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 25
25 июня в Иркутской области началось сильное наводнение, затопившее около 100 населенных пунктов. Полностью разрушено 3,5 тыс. жилых домов.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие
Российский корабль зашел в зону учений Sea Breeze, заявили в ВМСУ
Российский корабль "Сметливый" зашел в закрытый район, где проводились стрельбы в рамках учений Sea Breeze, заявила пресс-служба Военно-морских сил Украины в фейсбуке.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Бойня в Реутове: силовики избивают людей прямо в здании суда
От действий силовиков пострадали люди, пришедшие на суд по делу журналиста Евгения Куракина.
Обновлено в 06:24
Политика
Кремль допустил возобновление авиасообщения между Россией и Грузией
В Кремле считают, что о возобновлении полетов российских авиакомпаний в Грузию говорить преждевременно, поскольку существуют угрозы для граждан России, находящихся в этой стране, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:42
Армия и оружие
Главком ВМФ РФ рассказал о планах по строительству атомного авианосца
О планах по строительству боевого корабля рассказал главком ВМФ РФ Николай Евменов.
Обновлено в 07:47
Армия и оружие
Российские конструкторы разработали проект новейшего легкого авианосца
Проект легкого авианосца с газотурбинной силовой установкой разработан в Крыловском государственном научном центре.
Обновлено в 06:35
Экономика
Кудрин раскритиковал прогноз Минфина о росте реальных доходов россиян
Спрогнозированный Минэкономразвития сценарий роста реальных располагаемых доходов населения в 2019 году на уровне 1% выглядит слишком оптимистично.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес
Внучатого племянника Аллы Пугачевой усыновили
С ранних лет внучатый племянник Аллы Пугачевой Женя живет у Примадонны. Певица оформила опекунство на мальчика четыре года назад.
Обновлено в 08:00
Происшествия
В «Пусть говорят» сегодня выступит муж кассирши Луизы Хайруллиной
На Первом канале сегодня выступит муж кассирши Луизы Хайруллиной, похитившей из банка 23 миллиона.
Обновлено в 04:16
Общество
Госдума упростила получение соцподдержки инвалидами
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об упрощении для людей с ограниченными возможностями здоровья получения мер социальной поддержки и госуслуг.
Обновлено вчера в 08:08
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла на свидании в Польше
Вероятно, причиной смерти стал сердечный приступ 20-летней спортсменки либо асфиксия на фоне сильного перепада температур. — поделились соболезнованиями в Федерации.
Обновлено в 05:02
Политика
«Ростех» и «Ростелеком» договорились о развитии связи 5G в России
Правительство, «Ростех» и «Ростелеком» заключили трехстороннее соглашение о развитии нового поколения беспроводной сети 5G на территории России.
Обновлено в 08:20
Музыка
Шнурова обвинили в провоцировании гражданской войны
Руководитель уральского Центра по предотвращению социальных и природных чрезвычайных ситуаций Геннадий Чеурин, ранее обвинивший фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова в распространении импотенции, заявил, что артист провоцирует начало гражданской войны.
Обновлено в 03:50
Футбол
Сотрудникам «Барселоны» задержали зарплату из-за трансфера Гризманна
В Мадриде собираются получить всю сумму одним платежом. Из-за этого сотрудникам "Барселоны" на несколько дней задержали зарплату.
Обновлено в 07:27
Политика
Гендиректор «Рустави-2» приготовился мочиться в экспортируемое в Россию вино
Генеральный директор грузинского телеканала «Рустави-2» Николоз Гварамия заявил о готовности мочиться в грузинские напитки, которые вывозят в Россию.
Обновлено в 07:42
Технологии
YouTube вносит изменения в работу системы Content ID
Как известно, частью сервиса YouTube является система Content ID, в которой хранятся «цифровые отпечатки» — образцы контента, загруженные правообладателями.
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес
Мечты сбываются: Рита Дакота начала ремонт в новой квартире
Дакота активно ведет свой микроблог в соцсети: рассказывает о гастролях, публикует фото дочери, делится новыми песнями.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
Три человека пострадали из-за урагана в Перми
Три жителя Перми пострадали в результате сильнейшего урагана, который обрушился на город в среду, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе местной станции скорой помощи.
Обновлено в 07:35
Авто
Орешкин поедет на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray
Министр экономического развития России Максим Орешкин доберется в Тольятти, где пройдет форум моногородов, за рулем автомобиля, об этом он написал на своей странице в Instagram.
Обновлено вчера в 12:56
Хоккей
ЦСКА начнёт новый сезон КХЛ матчем с «Авангардом»
Действующий обладатель Кубка Гагарина — московский ЦСКА — начнёт регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2019/20 матчем с омским «Авангардом».
Обновлено в 05:45
Происшествия
Задушенную девушку нашли в отеле в Новой Москве
Обновлено в 06:54