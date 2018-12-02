Канцлер Германии Ангела Меркель после саммита «Большой двадцатки» поужинала в ресторане Буэнос-Айреса в районе Палермо.

Меркель в Буэнос-Айресе поужинала в обычном ресторане

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