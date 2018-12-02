Общество
Меркель в Буэнос-Айресе поужинала в обычном ресторане
Меркель в Буэнос-Айресе поужинала в обычном ресторанеРБК00:40
Канцлер Германии Ангела Меркель после саммита «Большой двадцатки» поужинала в ресторане Буэнос-Айреса в районе Палермо.
РБК00:40
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Общество
Джорджа Буша-старшего похоронят рядом с супругой
Обновлено в 01:31
Погода
В Москве ожидается снег и до 7 градусов мороза
2 декабря в Москве ожидается снег, местами гололедица и температура воздуха до — 7 градусов Цельсия, сообщает Гидрометцентр РФ.
Обновлено в 01:24
Транспорт
На дорогах Ростовской области сняли ограничение движения
Ограничение движения транспорта на дорогах Ростовской области, введенное из-за непогоды, снято.
Обновлено в 01:57
Общество
ФСИН прокомментировала новое видео из колонии Цеповяза
Пресс-служба ФСИН прокомментировала новое видео из исправительной колонии №3 в Амурской области, где отбывает наказание Вячеслав Цеповяз из "банды Цапков".
Обновлено в 01:43
Общество
Минстрой предложит новую программу для поддержки обманутых дольщиков
Программа финансовой поддержки субъектов для решения проблемы обманутых дольщиков разрабатывается в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, заявил журналистам глава министерства Владимир Якушев на встрече в Уссурийске.
Обновлено в 01:32
Путешествия
В Таиланде сотни акул оккупировали знаменитый закрытый пляж
Опубликовано видео, на котором сотни акул плавают в водах знаменитого пляжа Майя (Maya Beach) на острове Пхи-Пхи-Ле в Таиланде, где снимался фильм "Пляж" с Леонардо Ди Каприо в главной роли, сообщает AFP.
Обновлено в 01:46
Здоровье
Ученые вычислили безопасную для здоровья порцию картофеля фри
Исследования профессора Гарварда Эрика Римма показали, что употребление в пищу минимальной порции картофеля, которая содержит 40–45 ломтиков, увеличивает риск развития сердечных болезней, пишет The Sun.
Обновлено в 01:47
Общество
Власти Китая начали платить за сообщения о запрещенном контенте
В субботу в КНР стартовала новая кампания китайских властей по финансовому поощрению бдительных граждан.
Обновлено вчера в 23:43
Религия
Архиепископ Хариупольский продолжит руководить русским экзархатом
Архиепископ Хариупольский, экзарх патриарха Константинопольского Иоанн продолжит руководить Западноевропейским экзархатом русских приходов, о роспуске которого сообщил ранее Синод Константинопольской церкви, говорится в заявлении Совета Архиепископии.
Обновлено вчера в 23:22
Общество
Спортивный кластер «Воробьевы горы» сформируют к 2020-2021 году
Работы по развитию спортивного кластера "Воробьевы горы" планируется завершить в конце 2020 - начале 2021 года, заявил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 01:35
Общество
В Петербурге лжеконсул торговал паспортами несуществующего государства
В Санкт-Петербурге расследуют дело о продаже паспортов несуществующего островного государства ASPI.
Обновлено в 01:20
Общество
Нью-Йорк захлестнула эпидемия фото с пенисами
Городской совет Нью-Йорка предложил наказывать нарушителей, рассылающих незнакомцам фотографии пенисов по AirDrop в общественных местах.
Обновлено в 01:33
Здоровье
РПЦ согласилась с введением в школе уроков сексуального просвещения
Ведущая программы попросила Илариона прокомментировать итоги социологического опроса Всероссицского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ), согласно которому, до 60% российских родителей поддерживают введение уроков сексуального просвещения в школах.
Обновлено в 00:27
Общество
В Абу-Даби выделили пять миллиардов долларов на помощь гражданам
Власти эмирата Абу-Даби выделили гражданам экономическую помощь в размере 18,3 миллиарда дирхамов ОАЭ (5 миллиардов долларов) в честь 47-й годовщины основания страны, сообщает в субботу эмиратское издание The National.
Обновлено в 01:31
Общество
Полиция задержала Льва Пономарёва
Полицейские сегодня вечером задержали директора ООД «За права человека» Льва Пономарёва.
Обновлено в 00:45