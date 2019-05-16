Политика

Меркель оценила шансы ЕК остановить «Северный поток-2»Труд 03:17

Европейская комиссия не сможет остановить строительство газопровода "Северный поток-2". Об этом, как сообщает издание Handelsblatt, заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.
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Эксперт оценил слова канцлера ФРГ о строительстве «Северного потока – 2»

Телеканал 360°06:01

Меркель оценила шансы Еврокомиссии остановить «Северный поток — 2»

РИА Новости00:32

Меркель считает, что Еврокомиссия не сможет остановить реализацию «Северного потока - 2»

ТАСС02:14

Эксперт прокомментировал заявление Меркель по «Северному потоку — 2»

RT на русском03:56

Меркель оценила шансы Еврокомиссии остановить «Северный поток-2»

РБК01:13

Меркель: Еврокомиссия не сможет заблокировать строительство «Северного потока-2»

Коммерсантъ02:50

Меркель дала прогноз по судьбе «Северного потока — 2»

Газета.Ru03:13
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Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Финансы

ЦБ и АСВ предложили повысить предел страхования вкладов

Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) считают оптимальным увеличение предела страхования вкладов до 10 миллионов рублей.
Обновлено в 06:10
Происшествия

70 человек задержали в ходе протестов против храма в Екатеринбурге

Обновлено в 06:43
Происшествия

Две россиянки пострадали в результате авианалета в Йемене

В числе раненных в результате авиаударов арабской коалиции по Йемену фигурируют две россиянки, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на йеменское министерство здравоохранения.
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес

У Олега Газманова нашли опухоль

67-летний Газманов признался, что несколько лет назад врачи обнаружили у него опухоль в горле, прямо на голосовых связках.
Обновлено в 06:13
Политика

В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу

3 мая глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Россия готовит новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 08:10
Политика

Госдума приняла во втором чтении законопроект о допуске в реанимацию

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, обязывающий предоставлять доступ в реанимационные отделения родственникам пациента.
Обновлено в 07:58
Политика

Инаугурация Зеленского пройдет 20 мая

Инаугурация Владимира Зеленского, избранного президентом Украины, пройдет 20 мая.
Обновлено в 04:11
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысяч

Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство.
Обновлено в 04:54
Хоккей

Гол Тарасенко не помог «Сент-Луису» обыграть «Сан-Хосе»

«Сан-Хосе Шаркс» обыграл «Сент-Луис Блюз» в третьем матче финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги.
Обновлено в 00:28
Происшествия

Из квартиры в Петербурге были украдены золотые слитки на 1 млн рублей

Преступники подобрали ключ к замку входной двери квартиры и похитили золотые слитки на сумму как минимум 1 млн рублей, а также часы и украшения.
Обновлено в 07:09
Экономика

ЦБ зафиксировал снижение стоимости полисов ОСАГО

Банк России фиксирует в большинстве регионов страны снижение стоимости полисов ОСАГО для легковых автомобилей, сообщил журналистам на Петербургском международном юридическом форуме заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
Обновлено в 08:03
Происшествия

Мотузная потребовала миллион за дело о картинках во «ВКонтакте»

Мария Мотузная потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей за незаконное уголовное преследование по делу об экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок во «ВКонтакте».
Обновлено в 06:31
Интернет

Павел Дуров очень сильно раскритиковал WhatsApp

Создатель Telegram Павел Дуров публично раскритиковал WhatsApp из-за проблем с безопасностью - по его словам, пользователи этого мессенджера находятся под постоянной угрозой слежки.
Обновлено в 05:01
Политика

Проекты о цифровых избирательных участках прошли II чтение в Госдуме

Госдума приняла во втором чтении пакет законопроектов о цифровых избирательных участках, позволяющих россиянам, которые в день голосования находятся за пределами своего избирательного округа, принять участие в выборах.
Обновлено в 07:33
Происшествия

На Ставрополье в ДТП с восемью машинами погибли два человека

В результате аварии погибли два человека, сообщили в четверг в краевом управлении ГИБДД.
Обновлено в 07:49
Кино

От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»

Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Футбол

Курбан Бердыев прокомментировал слухи о своем уходе из «Рубина»

Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал слухи о своем возможном уходе из клуба.
Обновлено в 06:25
Экономика

Большинство российских семей оказались вообще без сбережений

Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 22:00
Общество

Жалобы Арашукова на отсутствие халяля в СИЗО проверят

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) пообещали проверить жалобы временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах, на отсутствие халяльного питания в СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 07:20
Происшествия

Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 06:51
Армия и оружие

США выделят Украине еще 250 млн долларов

Как сообщает РИА Новости, в этот раз речь идет о 250 млн долларов, которые будут направлены на сферу безопасности.
Обновлено в 06:28
Наука

Французский регулятор предупредил о вреде светодиодных ламп для глаз

«Синий свет», излучаемый при светодиодном освещении, может привести к повреждению чувствительной к его воздействию сетчатки глаза и нарушению естественных ритмов сна, заявило на этой неделе Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды, гигиене и безопасности труда (ANSES), занимающееся оценкой рисков для здоровья в области пищевых продуктов, окружающей среды и труда.
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия

Сына депутата от «Единой России» обвинили в терроризме и арестовали

Депутат парламента Ингушетии Закрий Мамилов сообщил, что его сына арестовали по обвинению в терроризме.
Обновлено в 06:38
Общество

YouTube отказался выдать «золотую кнопку» RT на русском

Стоит отметить, что в 2014 году YouTube-канал «RT на русском» набрал 100 тыс. подписчиков, и тогда видеохостинг отправил редакции «серебряную кнопку».
Обновлено в 06:30
Культура

16 столичных проектов представят на WAF

В этом году на престижную премию World Architecture Festival Awards подаются 16 московских проектов, рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.
Обновлено в 07:07
Гаджеты

Смартфон Honor 20 Pro появился на реальных фото

Обновлено вчера в 09:42
Политика

Саудовская Аравия признала крымчан гражданами России

Саудовская Аравия признала жителей Крыма гражданами России.
Обновлено вчера в 23:49
Общество

Выпивающие раз в неделю британцы оказались в списке самых пьющих

Жители Великобритании рассказали, что выпивали более 50 раз в год, или около одного раза в неделю, пишет британская газета The Independent со ссылкой на исследование.
Обновлено в 06:10
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