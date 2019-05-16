Политика
Меркель оценила шансы ЕК остановить «Северный поток-2»Труд 03:17
Европейская комиссия не сможет остановить строительство газопровода "Северный поток-2". Об этом, как сообщает издание Handelsblatt, заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 08:41, Ашберн
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Финансы
ЦБ и АСВ предложили повысить предел страхования вкладов
Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) считают оптимальным увеличение предела страхования вкладов до 10 миллионов рублей.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Две россиянки пострадали в результате авианалета в Йемене
В числе раненных в результате авиаударов арабской коалиции по Йемену фигурируют две россиянки, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на йеменское министерство здравоохранения.
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес
У Олега Газманова нашли опухоль
67-летний Газманов признался, что несколько лет назад врачи обнаружили у него опухоль в горле, прямо на голосовых связках.
Обновлено в 06:13
Политика
В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу
3 мая глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Россия готовит новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 08:10
Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о допуске в реанимацию
Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, обязывающий предоставлять доступ в реанимационные отделения родственникам пациента.
Обновлено в 07:58
Политика
Инаугурация Зеленского пройдет 20 мая
Инаугурация Владимира Зеленского, избранного президентом Украины, пройдет 20 мая.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысяч
Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство.
Обновлено в 04:54
Хоккей
Гол Тарасенко не помог «Сент-Луису» обыграть «Сан-Хосе»
«Сан-Хосе Шаркс» обыграл «Сент-Луис Блюз» в третьем матче финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги.
Обновлено в 00:28
Происшествия
Из квартиры в Петербурге были украдены золотые слитки на 1 млн рублей
Преступники подобрали ключ к замку входной двери квартиры и похитили золотые слитки на сумму как минимум 1 млн рублей, а также часы и украшения.
Обновлено в 07:09
Экономика
ЦБ зафиксировал снижение стоимости полисов ОСАГО
Банк России фиксирует в большинстве регионов страны снижение стоимости полисов ОСАГО для легковых автомобилей, сообщил журналистам на Петербургском международном юридическом форуме заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Мотузная потребовала миллион за дело о картинках во «ВКонтакте»
Мария Мотузная потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей за незаконное уголовное преследование по делу об экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок во «ВКонтакте».
Обновлено в 06:31
Интернет
Павел Дуров очень сильно раскритиковал WhatsApp
Создатель Telegram Павел Дуров публично раскритиковал WhatsApp из-за проблем с безопасностью - по его словам, пользователи этого мессенджера находятся под постоянной угрозой слежки.
Обновлено в 05:01
Политика
Проекты о цифровых избирательных участках прошли II чтение в Госдуме
Госдума приняла во втором чтении пакет законопроектов о цифровых избирательных участках, позволяющих россиянам, которые в день голосования находятся за пределами своего избирательного округа, принять участие в выборах.
Обновлено в 07:33
Происшествия
На Ставрополье в ДТП с восемью машинами погибли два человека
В результате аварии погибли два человека, сообщили в четверг в краевом управлении ГИБДД.
Обновлено в 07:49
Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Футбол
Курбан Бердыев прокомментировал слухи о своем уходе из «Рубина»
Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал слухи о своем возможном уходе из клуба.
Обновлено в 06:25
Экономика
Большинство российских семей оказались вообще без сбережений
Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Жалобы Арашукова на отсутствие халяля в СИЗО проверят
В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) пообещали проверить жалобы временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах, на отсутствие халяльного питания в СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 07:20
Происшествия
Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 06:51
Армия и оружие
США выделят Украине еще 250 млн долларов
Как сообщает РИА Новости, в этот раз речь идет о 250 млн долларов, которые будут направлены на сферу безопасности.
Обновлено в 06:28
Наука
Французский регулятор предупредил о вреде светодиодных ламп для глаз
«Синий свет», излучаемый при светодиодном освещении, может привести к повреждению чувствительной к его воздействию сетчатки глаза и нарушению естественных ритмов сна, заявило на этой неделе Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды, гигиене и безопасности труда (ANSES), занимающееся оценкой рисков для здоровья в области пищевых продуктов, окружающей среды и труда.
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия
Сына депутата от «Единой России» обвинили в терроризме и арестовали
Депутат парламента Ингушетии Закрий Мамилов сообщил, что его сына арестовали по обвинению в терроризме.
Обновлено в 06:38
Общество
YouTube отказался выдать «золотую кнопку» RT на русском
Стоит отметить, что в 2014 году YouTube-канал «RT на русском» набрал 100 тыс. подписчиков, и тогда видеохостинг отправил редакции «серебряную кнопку».
Обновлено в 06:30
Культура
16 столичных проектов представят на WAF
В этом году на престижную премию World Architecture Festival Awards подаются 16 московских проектов, рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.
Обновлено в 07:07
Гаджеты
Смартфон Honor 20 Pro появился на реальных фото
Обновлено вчера в 09:42
Политика
Саудовская Аравия признала крымчан гражданами России
Саудовская Аравия признала жителей Крыма гражданами России.
Обновлено вчера в 23:49
Общество
Выпивающие раз в неделю британцы оказались в списке самых пьющих
Жители Великобритании рассказали, что выпивали более 50 раз в год, или около одного раза в неделю, пишет британская газета The Independent со ссылкой на исследование.
Обновлено в 06:10