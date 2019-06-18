Меркель стало плохо во время встречи с ЗеленскимРИА Новости 08:56

Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. На опубликованных кадрах видно, как лидеры двух стран стоят рядом на красной дорожке. Неожиданно Меркель начинает колотить.

Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским

Общество Путин разрешил регистрировать россиянам излишки земли Как отмечается в пояснении к закону, если во время проведения кадастровых работ выясняется, что гражданин использует больше земли, чем ему выделено, ему позволят оформить эти излишки.

Футбол Адвокат Мишеля Платини описал его допрос Уильям Бурдон, адвокат бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, заявил, что функционера не арестовали.

Общество На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.

Политика МВД призвало провести ревизию ПДД МВД призвало провести ревизию правил дорожного движения (ПДД), передает РИА "Новости".

Музыка Пугачева даст второй юбилейный концерт Известно, что певица дала один единственный концерт в Москве и даже отказалась выступать в Питере. Однако она решила дать еще один концерт.

Технологии «Ленэнерго» запустило инновационный сервис техприсоединения Петербург стал первым российским городом где внедрен инновационный сервис.

Футбол Дортмундская «Боруссия» продлила контракт с тренером Фавром Немецкий футбольный клуб "Боруссия" (Дортмунд) продлила контракт со швейцарским специалистом Люсьеном Фавром.

Происшествия Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.

Энергетика «Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзит "Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.

Наука Физики разобрались в замерзании мыльных пузырей Физики из США экспериментально исследовали замерзание мыльных пузырей, выделили два основных сценария замерзания и объяснили их теоретически.

Политика Зеленский заявил о разногласиях с Меркель по «Северному потоку — 2» Украинский президент Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель вопросы энергетической безопасности Украины, речь в частности шла о проекте "Северный поток — 2".

Футбол «Тамбов» сыграет со «Спартаком» в Волгограде "Тамбов" в третьем туре РПЛ проведёт домашний поединок со "Спартаком" на "Волгоград-Арене" Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал, что команда в начале сезона будет проводить домашние игры в Волгограде.

Происшествия Кокорина и Мамаева повезут в колонию на поезде Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые были приговорены к 18 и 17 месяцам тюрьмы соответственно по обвинению в хулиганстве и нанесении побоев, скорее всего, будут отправлены из следственного изолятора временного содержания в колонию железнодорожным транспортом.

Происшествия Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.

Происшествия Из Чемодановки после массовой драки уехали все цыгане Все цыгане покинули село Чемодановка в окрестностях Пензы, где в результате массовой драки погиб один человек и несколько пострадали.

Политика Венский арбитраж получил право работать в России Венский международный арбитражный центр (VIAC) получил право начать работу в России, получив положительную рекомендацию от Совета по совершенствованию третейского разбирательства при Минюсте, сообщил замминистра юстиции Денис Новак.

Армия и оружие Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе, назвали СМИ Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.

Армия и оружие Пожар в блиндаже обернулся потерями для ВСУ Иван Филипоненко в ходе своего брифинга обратил внимание на то, что некоторое время назад в районах населенных пунктов Новотошковское и Золотое произошли инциденты, которые обернулись небоевыми потерями для ВСУ.

Здоровье Жительница подмосковной Балашихи родила 14-го ребенка Днем в пятницу, 18 июня, стало известно, что жительница подмосковной Балашихи родила четырнадцатого ребенка.

Общество Радий Хабиров попросил карикатуриста извиниться перед татарами Врио главы Башкортостана Радий Хабиров попросил известного башкирского художника Камиля Бузыкаева извиниться перед татарами за его карикатуру, вызвавшую резонанс среди татарской общественности.

Космос Москвичи смогут увидеть тесное сближение Марса и Меркурия 18 июня Москвичи смогут наблюдать сближение Марса и Меркурия вечером во вторник, 18 июня. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.

Политика Филарет открыто признал неканоничность «новой церкви» Украины Томос имеет по названию, а по содержанию она не автокефальна. И канонической церковью ПЦУ не признают 13 поместных церквей.