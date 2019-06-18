Политика
Меркель стало плохо на встрече с ЗеленскимРБК 09:27
Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.
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