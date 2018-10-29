Политика
Меркель стало плохо на встрече с президентомИзвестия 03:31
Канцлер Германии Ангела Меркель плохо себя почувствовала на встрече с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером. Как сообщает Reuters в четверг, 27 июня, во время мероприятия Меркель начала сильно дрожать.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 04:21, Вашингтон
Происшествия
Погибший при крушении Ан-24 пилот спас своего коллегу
Обновлено в 03:57
Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России
Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено вчера в 17:50
Шоу-бизнес
История любви Яна Абрамова и Алсу, которые решили стать мужем и женой через два месяца после знакомства
В честь дня рождения талантливой певицы Woman.ru решил вспомнить, как начиналась ее история любви с успешным бизнесменом.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
В Калининграде полицейские ограбили янтарный магазин на 14 миллионов
Четыре сотрудника регионального Управления экономической безопасности и противодействия коррупции под видом обыска вынесли из магазина крупную партию полудрагоценного камня общей стоимостью более 14 миллионов рублей.
Обновлено в 02:49
Общество
Расширен список профессий с 25% надбавки к пенсии
Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка сельских профессий, представителям которых полагается 25-процентная надбавка к пенсии, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:14
Происшествия
В Москве арестован еще один грабивший людей отравитель
В Москве арестовали еще одного грабителя, травившего людей психотропными веществами. Им оказался ранее судимый житель Твери.
Обновлено в 04:10
Общество
На Урале обнаружили унитаз в виде королевского трона
В особняке, выставленном на продажу в Челябинской области, обнаружили унитаз в форме трона французских королей.
Обновлено в 03:14
Происшествия
На Украине неизвестные избили экс-мэра Конотопа
Неизвестные избили бывшего мэра Конотопа, кандидата в депутаты Артема Семенихина, он находится в реанимации, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Сумской области.
Обновлено в 02:21
Происшествия
В центре Екатеринбурга после столкновения опрокинулась машина
Сегодня в Екатеринбурге на пересечении Малышева и Розы Люксембург в результате столкновения перевернулся автомобиль.
Обновлено в 01:58
Общество
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Согласно решению о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, налоговая служба решила заблокировать счета Депардье 20 июня.
Обновлено в 01:30
Общество
Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд
Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» в предсезонном матче
«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в матче Кубка «Париматч Премьер».
Обновлено в 00:29
Авто
Kia Seltos поступит в продажу уже в июле
Заказы на долгожданный Kia Seltos будут открыты в следующем месяце, а первые товарные образцы модели поступят дилерам уже в августе 2019 года.
Обновлено в 02:19
Происшествия
В Саратове умер худрук театра, упавший в оркестровую яму
Обновлено в 03:52
Экономика
Хранение пенсий россиян ограничили в соблюдающих санкции банках
Резервы Пенсионного фонда России (ПФР) по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) теперь запрещено размещать в кредитных организациях, которые соблюдают антироссийские ограничительные меры в отношении российских компаний и отраслей.
Обновлено в 02:37
Экономика
В России резко подорожало высшее образование
За год стоимость обучения на платных отделениях в вузах России выросла на 15–19% в среднем по стране, пишут "Известия" со ссылкой на данные Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
Обновлено в 03:25
Политика
Евкуров станет заместителем Шойгу
Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
Обновлено в 03:22
Наука
В Крыму обнаружены останки крупнейшей птицы Северного полушария
В Крыму обнаружили окаменелости огромный птицы Северного полушария, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 02:50
Экономика
Генеральный директор «Магнита» ушла с должности
Гендиректор "Магнита" Ольга Наумова увольняется из-за расхождения взглядов с советом директоров, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 09:11
Кино
В США умер актер из сериала «Альф»
Американский актер Макс Райт скончался в возрасте 75 лет.
Обновлено в 03:11
Армия и оружие
В ОСК рассказали, когда ВМФ получит атомный крейсер «Адмирал Нахимов»
Обновлено в 03:34
Происшествия
Суд сократил на полгода срок лидеру «тамбовской ОПГ» Барсукову
Городской суд Санкт-Петербурга сократил на полгода срок лишения свободы лидеру "тамбовской" организованной преступной группировки Владимиру Барсукову (Кумарину) и его подельнику Вячеславу Дрокову.
Обновлено вчера в 15:00
Недвижимость
Получить в собственность квартиру в новостройке станет проще
"Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик разделит интересы жильцов: только проведя кадастровый учет и запустив процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет получить от банка средства дольщиков", - поясняет Надежда Лещенко.
Обновлено в 01:00
Политика
Путин потребовал не прятать камеры на дорогах
Обновлено вчера в 08:37
Происшествия
Два человека получили ножевые ранения в массовой драке в Петербурге
Два человека в среду получили ножевые ранения в результате массовой драки на Свердловской набережной в Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленобласти.
Обновлено вчера в 13:42
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Общество
В Брянске девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия»
Девушку в Брянске оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к обществу, выраженное танцем на фоне памятника "Курган Бессмертия", сообщается на сайте Советского районного суда Брянска.
Обновлено в 00:10
Политика
В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича
Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено вчера в 03:40