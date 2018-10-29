Политика

Меркель стало плохо на встрече с президентомИзвестия 03:31

Канцлер Германии Ангела Меркель плохо себя почувствовала на встрече с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером. Как сообщает Reuters в четверг, 27 июня, во время мероприятия Меркель начала сильно дрожать.
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Меркель вновь почувствовала себя плохо на официальной встрече

Коммерсантъ04:09

Меркель снова стало плохо на встрече на высшем уровне

РБК03:08

Меркель почувствовала недомогание в ходе официального мероприятия

РИА Новости04:01

Меркель снова затрясло

Газета.Ru03:44

Меркель стало плохо на встрече с президентом

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Меркель вновь почувствовала недомогание во время протокольного мероприятия

ТАСС03:29

В кабмине ФРГ прокомментировали самочувствие Ангелы Меркель

RT на русском04:03
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Происшествия

Погибший при крушении Ан-24 пилот спас своего коллегу

Обновлено в 03:57
Политика

Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено вчера в 17:50
Шоу-бизнес

История любви Яна Абрамова и Алсу, которые решили стать мужем и женой через два месяца после знакомства

В честь дня рождения талантливой певицы Woman.ru решил вспомнить, как начиналась ее история любви с успешным бизнесменом.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

В Калининграде полицейские ограбили янтарный магазин на 14 миллионов

Четыре сотрудника регионального Управления экономической безопасности и противодействия коррупции под видом обыска вынесли из магазина крупную партию полудрагоценного камня общей стоимостью более 14 миллионов рублей.
Обновлено в 02:49
Общество

Расширен список профессий с 25% надбавки к пенсии

Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка сельских профессий, представителям которых полагается 25-процентная надбавка к пенсии, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:14
Происшествия

В Москве арестован еще один грабивший людей отравитель

В Москве арестовали еще одного грабителя, травившего людей психотропными веществами. Им оказался ранее судимый житель Твери.
Обновлено в 04:10
Общество

На Урале обнаружили унитаз в виде королевского трона

В особняке, выставленном на продажу в Челябинской области, обнаружили унитаз в форме трона французских королей.
Обновлено в 03:14
Происшествия

На Украине неизвестные избили экс-мэра Конотопа

Неизвестные избили бывшего мэра Конотопа, кандидата в депутаты Артема Семенихина, он находится в реанимации, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Сумской области.
Обновлено в 02:21
Происшествия

В центре Екатеринбурга после столкновения опрокинулась машина

Сегодня в Екатеринбурге на пересечении Малышева и Розы Люксембург в результате столкновения перевернулся автомобиль.
Обновлено в 01:58
Общество

Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье

Согласно решению о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, налоговая служба решила заблокировать счета Депардье 20 июня.
Обновлено в 01:30
Общество

Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд

Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Футбол

«Ростов» обыграл «Спартак» в предсезонном матче

«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в матче Кубка «Париматч Премьер».
Обновлено в 00:29
Авто

Kia Seltos поступит в продажу уже в июле

Заказы на долгожданный Kia Seltos будут открыты в следующем месяце, а первые товарные образцы модели поступят дилерам уже в августе 2019 года.
Обновлено в 02:19
Происшествия

В Саратове умер худрук театра, упавший в оркестровую яму

Обновлено в 03:52
Экономика

Хранение пенсий россиян ограничили в соблюдающих санкции банках

Резервы Пенсионного фонда России (ПФР) по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) теперь запрещено размещать в кредитных организациях, которые соблюдают антироссийские ограничительные меры в отношении российских компаний и отраслей.
Обновлено в 02:37
Общество

Россиянка рассказала о причинах выселения украинцев из отеля в Греции

Обновлено в 03:44
Экономика

В России резко подорожало высшее образование

За год стоимость обучения на платных отделениях в вузах России выросла на 15–19% в среднем по стране, пишут "Известия" со ссылкой на данные Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
Обновлено в 03:25
Культура

Теодор Курентзис написал прощальное письмо после ухода из театра

Обновлено в 03:28
Политика

Евкуров станет заместителем Шойгу

Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
Обновлено в 03:22
Наука

В Крыму обнаружены останки крупнейшей птицы Северного полушария

В Крыму обнаружили окаменелости огромный птицы Северного полушария, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 02:50
Экономика

Генеральный директор «Магнита» ушла с должности

Гендиректор "Магнита" Ольга Наумова увольняется из-за расхождения взглядов с советом директоров, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 09:11
Кино

В США умер актер из сериала «Альф»

Американский актер Макс Райт скончался в возрасте 75 лет.
Обновлено в 03:11
Армия и оружие

В ОСК рассказали, когда ВМФ получит атомный крейсер «Адмирал Нахимов»

Обновлено в 03:34
Происшествия

Суд сократил на полгода срок лидеру «тамбовской ОПГ» Барсукову

Городской суд Санкт-Петербурга сократил на полгода срок лишения свободы лидеру "тамбовской" организованной преступной группировки Владимиру Барсукову (Кумарину) и его подельнику Вячеславу Дрокову.
Обновлено вчера в 15:00
Недвижимость

Получить в собственность квартиру в новостройке станет проще

"Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик разделит интересы жильцов: только проведя кадастровый учет и запустив процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет получить от банка средства дольщиков", - поясняет Надежда Лещенко.
Обновлено в 01:00
Политика

Путин потребовал не прятать камеры на дорогах

Обновлено вчера в 08:37
Происшествия

Два человека получили ножевые ранения в массовой драке в Петербурге

Два человека в среду получили ножевые ранения в результате массовой драки на Свердловской набережной в Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленобласти.
Обновлено вчера в 13:42
Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Общество

В Брянске девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия»

Девушку в Брянске оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к обществу, выраженное танцем на фоне памятника "Курган Бессмертия", сообщается на сайте Советского районного суда Брянска.
Обновлено в 00:10
Политика

В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича

Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено вчера в 03:40
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