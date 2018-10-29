Меркель стало плохо на встрече с президентомИзвестия 03:31

Канцлер Германии Ангела Меркель плохо себя почувствовала на встрече с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером. Как сообщает Reuters в четверг, 27 июня, во время мероприятия Меркель начала сильно дрожать.

Меркель стало плохо на встрече с президентом

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