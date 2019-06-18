Политика
Меркель стало плохо на встрече с ЗеленскимРБК 09:27
Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Видео опубликовал украинский «5 канал».
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Авто
Самые «молодые» автомобили с пробегом продают в Чечне
Самые «молодые» автомобили перепродаются в Чечне, Москве и Татарстане – там их средний возраст не превышает и 9 лет.
Обновлено в 03:50
Армия и оружие
В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
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Футбол
«Рейнджерс» арендовал полузащитника «Ливерпуля»
Полузащитник «Ливерпуля» Шейи Оджо продолжит карьеру в Шотландии. 21-летний футболист буден отдан в аренду «Рейнджерсу».
Обновлено в 17:51
Интернет
В Петербурге разработали приложение по поиску работы для студентов
Городские власти запустили в тестовом режиме сервис "Студнетор", с помощью которого петербургские студенты смогут находить работу.
Обновлено в 13:14
Гаджеты
Роскачество назвало рейтинг лучших смартфонов 2019 года
Российская система качества вместе с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний (ICRT) составило новый рейтинг лучших смартфонов.
Обновлено в 03:27
Общество
Остров в северной Норвегии привлекает туристов отсутствием ночей
По сути, посреди ночи дети могут играть в футбол, взрослые люди делают обычные дела по дому.
Обновлено в 13:46
Авто
Представлен электрокар Renault Zoe нового поколения
В 2018 году на европейском рынке было реализовано 38 тысяч электрокаров Renault Zoe, однако лидером по продажам электрокаров все равно является Nissan Leaf.
Обновлено вчера в 14:53
Политика
Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шуточной форме напомнил послу Швейцарии в РФ Иву Россье русскую пословицу, которая может пригодиться, если он попадет под санкции.
Обновлено в 16:34
Политика
В МВД пообещали наказывать сотрудников за провокации с наркотиками
Руководство МВД намерено жестко наказывать своих сотрудников, прибегающих к провокациям в виде подбрасывания наркотиков.
Обновлено в 18:23
Энергетика
Цены на бензин в России в мае выросли на 17,5%
В мае 2019 г. цены производителей на бензин автомобильный выросли на 17,5%, сообщает Росстат.
Обновлено в 10:49
Происшествия
Из Чемодановки добровольно уехали все цыгане
Все цыганское население, которое проживало в пензенской Чемодановке, покинуло село после конфликта с местными жителями, сообщил представитель губернатора Пензенской области.
Обновлено вчера в 12:17
Общество
Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора
Москва начнет переходить на раздельный сбор мусора с января 2020 года, к концу декабря 2019 года для этого у жилых домов и учреждений социальной сферы должны установить емкости для разных видов отходов - пластика, стекла, бумаги, картона, металла.
Обновлено в 13:04
Политика
Зеленский предложил посмотреть, во что превратился Крым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым стал военным лагерем.
Обновлено в 08:34
Политика
Путин провел совещание по подготовке прямой линии
Президент РФ Владимир Путин провел совещание по подготовке специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным", которая выйдет в эфир 20 июня, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 14:14
Происшествия
На востоке Лондона убили россиянина
На востоке Лондона убили 34-летнего россиянина Глеба Жебровского.
Обновлено в 20:15
Происшествия
Киркоров заявил о жесткой посадке самолета в Домодедово
Певец Филипп Киркоров заявил, что самолет авиакомпании S7, на котором он летел из Болгарии, совершил жесткую посадку в Домодедово.
Обновлено в 13:19
Технологии
Пассажиры смогут ставить свою музыку в «Яндекс.Такси»
«Совсем скоро в "Яндекс.Такси" вы сможете включать любимые треки на "Яндекс.Музыке" во время поездки и слушать их через аудио-систему автомобиля», — написал Шулейко.
Обновлено в 12:36
Гаджеты
Флагманский смартфон Redmi K20 Pro в Китае подешевел на $30
Если учесть, что цена смартфона составляет $360, то это существенная скидка.
Обновлено в 15:07
Политика
В ДНР гарантировали Зеленскому безопасность во время поездки в Донецк
Замкомандующего корпусом министерства обороны ДНР Эдуард Басурин заявил, что лично гарантирует безопасность президенту Украины Владимиру Зеленскому, если тот захочет совершить визит в Донецк.
Обновлено в 14:53
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
В США впервые в истории фекальная трансплантация закончилась смертью пациента.
Обновлено 16 июня в 21:19
Общество
AP: ответственная за пожар в Калифорнии компания выплатит штраф в $1 млрд
Американская энергетическая компания Pacific Gas and Electric (PG&E), признанная ответственной за возникновение самого разрушительного пожара в современной истории Калифорнии, выплатит штраф в размере $1 млрд.
Обновлено в 19:18
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному контракту
«Нафтогаз» предлагает «Газпрому» заключить контракт не на услуги транспортировки, а на своп газа, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес
Алибасов дал первое интервью после отравления
Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления, рассказав о состоянии своего здоровья и о пережитом во время медикаментозного сна.
Обновлено в 19:36
Общество
Курортный сбор могут распространить на частный сектор
Российских граждан, сдающих жилье туристам, могут обязать уплачивать курортный сбор за каждого остановившегося постояльца.
Обновлено в 18:33
Армия и оружие
Небензя сообщил об искажении некоторыми странами информации по Сирии
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что некоторые страны транслируют международному сообществу искажённую информацию по ситуации в Сирии.
Обновлено в 17:25
Политика
Украина собралась снова пустить поезда в Донбасс
Правительство Украины приняло стратегию «Украинской железной дороги» до 2023 года, документом предусматривается восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом, сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 11:30
Общество
Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено в 14:57