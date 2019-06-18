Меркель стало плохо на встрече с ЗеленскимРБК 09:27

Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Видео опубликовал украинский «5 канал».

Меркель стало плохо на встрече с Зеленским

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