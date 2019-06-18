Политика
Меркель стало плохо на встрече с ЗеленскимРБК 09:27
Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Видео опубликовал украинский «5 канал».
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 12:51, Вашингтон
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 12:51, Вашингтон
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Министерство обороны США объявило, что собирается выделить Украине дополнительные $250 млн в рамках сотрудничества между странами в сфере обороны.
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По данным СМИ со ссылкой на очевидцев, российский певец Сергей Лазарев, находившийся в зале во время репетиции Светланы Лободы, внезапно начал ругаться с продюсером «Муз-ТВ» Арманом Давлетяровым.
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«Среднемесячный темп снижения остатков риса в объеме 60 тысяч тонн позволяет прогнозировать, что в текущем сезоне запасы отечественного риса будут истощены уже к началу августа», — заявили в организации.
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Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) заявила о том, что препарат "Сиресп" будет изъят их аптек, потому что в нем содержится запрещенное вещество фенспирид.
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