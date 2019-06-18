Меркель стало плохо на встрече с ЗеленскимРБК 09:27

Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Видео опубликовал украинский «5 канал».

Меркель стало плохо на встрече с Зеленским

Технологии «Яндекс» тестирует аналог «Дзена» В «Яндексе» тестируют агрегатор контента лайфстайл-тематики «Зеркало», рассказали в пресс-службе компании.

Авто Ограниченную партию Toyota Supra в России раскупили за 4 часа Все 3 экземпляра лимитированной версии были предоплачены покупателями спустя 4 часа после старта бронирования.

Шоу-бизнес Дарья Сагалова показала фигуру в бикини после третьих родов Актриса Дарья Сагалова показала фигуру в бикини вскоре после третьих родов.

Политика Зеленский попросил у Европы помощи в восстановлении Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа может помочь Киеву в восстановлении Донбасса.

Футбол «Тамбов» сыграет со «Спартаком» в Волгограде "Тамбов" в третьем туре РПЛ проведёт домашний поединок со "Спартаком" на "Волгоград-Арене" Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал, что команда в начале сезона будет проводить домашние игры в Волгограде.

Гаджеты Новый драйвер AMD Radeon 19.6.2 улучшает поддержку API Vulkan Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.6.2 может быть загружен в версиях для 64-бит Windows 7 или Windows 10 как с официального сайта AMD, так и из меню настроек Radeon.

Политика Меркель назвала условия снятия санкций с России Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условия, при которых с России могут быть сняты санкции.

Политика Большинство россиян считают обязательной для мужчины службу в армии Около трети респондентов (31 процент) полагают, что российская армия должна быть укомплектована только из контрактников, а 17 процентов - наоборот предлагают вернуться к призывной системе, как в советские времена.

Энергетика «Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзит "Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.

Происшествия Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу Ранее сообщалось, что раненый сын экс-хоккеиста СКА не может дать показания по делу об убийстве матери.

Экономика Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.

Происшествия Землетрясение у берегов Японии вызвало цунами Из-за землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло у северных берегов японского острова Хонсю, в районе префектур Ямагата, Ниигата и Исикава зафиксировано цунами высотой до одного метра, сообщает телеканал NHK со ссылкой на сейсмологическую службу.

Армия и оружие Пентагон решил дополнительно выделить Украине $250 млн на оборону Министерство обороны США объявило, что собирается выделить Украине дополнительные $250 млн в рамках сотрудничества между странами в сфере обороны.

Музыка Опубликовано видео скандала Лазарева и Лободы на «Муз-ТВ» По данным СМИ со ссылкой на очевидцев, российский певец Сергей Лазарев, находившийся в зале во время репетиции Светланы Лободы, внезапно начал ругаться с продюсером «Муз-ТВ» Арманом Давлетяровым.

Энергетика Дания поплатится за задержку «Северного потока-2» Позиция Дании, из-за которой «Северный поток-2» может быть введен в эксплуатацию с задержкой, обернется убытками.

Экономика Российский рис начал заканчиваться «Среднемесячный темп снижения остатков риса в объеме 60 тысяч тонн позволяет прогнозировать, что в текущем сезоне запасы отечественного риса будут истощены уже к началу августа», — заявили в организации.

Общество Из российских аптек изымут еще одно лекарство от кашля Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) заявила о том, что препарат "Сиресп" будет изъят их аптек, потому что в нем содержится запрещенное вещество фенспирид.

Политика В Кремле оценили слова Зеленского о темах разговора с Путиным Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность, что глава государства Владимир Путин найдёт правильные слова для беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским в случае встречи.

Наука Учёные объяснили эволюцию «щенячьих глазок» у собак Мимическая мышца, при помощи которой собаки умеют провоцировать у людей реакцию заботы, изучили ученые под руководством Джулиана Камински — пишет издание Proceedings of the National Academy of Sciences.

Авто Новый Subaru Outback начали продавать в России Российские дилеры Subaru начали продажи вседорожного универсала Outback шестого поколения.

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Происшествия Цыганские семьи из Чемодановки уехали из Волгограда Семьи цыган, прибывшие сегодня из Пензенской области, уехали из Волгограда.

Футбол Мишель Платини задержан по подозрению в коррупции Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и экс-капитан французской сборной Мишель Платини взят под стражу по подозрению в коррупции во время выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.