Политика

Меркель стало плохо на встрече с ЗеленскимРБК 09:27

Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Видео опубликовал украинский «5 канал».
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