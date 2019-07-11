с чего всё началось

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в четверг, 11 июля, в Берлине слушала гимны стран сидя.

Меркель сидя слушала гимн на встрече с датским премьером

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Происшествия В Перми загорелся центральный рынок Сегодня вечером в Перми произошел пожар на центральном рынке.

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