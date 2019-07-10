Политика

Меркель сделала заявление после приступаГазета.Ru 07:40

Ранее приступ дрожи у Меркель произошел в третий раз во время официального мероприятия. До этого у нее уже дважды случались приступы за последнее время.
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Меркель в третий раз за месяц стало плохо на публичном мероприятии

Интерфакс07:18

Меркель прокомментировала инцидент на встрече с премьером Финляндии

RT на русском08:01

Меркель заявила о хорошем самочувствии после третьего приступа дрожи

Известия07:52

Меркель рассказала о своем третьем приступе

Газета.Ru10:05

Меркель рассказала о своем состоянии после очередного приступа дрожи

РИА Новости07:58

Меркель сочла себя здоровой после третьего приступа дрожи

Lenta.ru08:22

Меркель заявила об отсутствии поводов беспокоиться о ее здоровье

ТАСС07:51
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 19:12, Вашингтон
Общество

Роскомнадзор составил список жалоб на операторов связи

Специалисты Роскомнадзора составили список жалоб на российских операторов сотовой связи, которыми больше всего недовольны жители страны.
Обновлено в 17:51
Происшествия

Кузнецова: сегодня из Ирака в Россию вернется очередная группа детей

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что в среду, 10 июля, в Российскую Федерацию прилетит очередная группа детей из Ирака.
Обновлено в 06:59
Происшествия

В Албании в аварию попал автомобиль посольства России

В Албании в аварию попал автомобиль, находящийся в собственности российского посольства. Об этом сообщает Albanian Daily News.
Обновлено в 18:22
Кино

Умерла «дива» итальянского кино Валентина Кортезе

Итальянская актриса Валентина Кортезе умерла в Милане. Ей было 96 лет, сообщает агентство ANSA в среду, 10 июля.
Обновлено в 08:42
Финансы

Рубль подорожал после заявления главы ФРС США

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
Обновлено в 16:10
Экономика

В Нью-Йорке суд отклонил иск Лебедева к Блаватнику и Вексельбергу

Миллиардеры Леонард Блаватник и Виктор Вексельберг выиграли судебный процесс по иску бизнесмена Леонида Лебедева, требовавшего от них выплаты около $2 млрд в качестве доли от продажи ТНК-BP, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на постановление суда.
Обновлено в 17:41
Политика

В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой

Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Хердт прокомментировал призыв немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхофа снести памятник Победы, возведенный в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено в 10:49
Армия и оружие

Зеленский поручил жестко реагировать на обстрелы в Донбассе

Обновлено в 14:57
Шоу-бизнес

Анна Михалкова рассказала о характере своей дочери

Недавно Михалкова рассказывала о своей роли в семье, в которой все члены считают себя исключительными личностями.
Обновлено в 10:36
Политика

Цискаридзе сурово осудил выходку Габунии и восхитился реакцией Путина

Цискаридзе восхитился реакцией российского президента на скандальный поступок Габунии и заявил, что поступил бы точно также в такой ситуации.
Обновлено в 13:21
Хоккей

Третьяк объяснил смену главного тренера в сборной России по хоккею

Обновлено в 17:36
Происшествия

В Харькове совершили покушение на депутата Верховной рады

В Харькове совершено покушение на жизнь депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Дмитрия Святаша.
Обновлено в 17:10
Шоу-бизнес

Жанна Бадоева обратилась в клинику пластической хирургии в Корее

Недавно ведущая шоу «Жизнь других» побывала в Корее. Там Жанна Бадоева посетила клинику пластической хирургии, расположенную на 22 этажах.
Обновлено в 14:00
Общество

В Армении восстановили подачу электричества после сбоя

Обновлено в 15:07
Происшествия

В Джубге подняли со дна Черного моря затонувший катер «Атолл»

Утром 10 июля в Джубге подняли со дна Черного моря прогулочный катер «Атолл», который затонул 5 июля.
Обновлено в 11:09
Происшествия

Неизвестный попытался проникнуть в спальню Елизаветы II

Поскольку нарушитель проник на территорию резиденции глубокой ночью, он мог побеспокоить королеву Елизавету II, которая находилась во дворце и спала.
Обновлено в 18:47
Экономика

Основатель «Рольфа» заявил о предложении «Авилона» о продаже бизнеса

Основатель «Рольфа» Сергей Петров в интервью The Bell заявил, что совладелец «Авилона» Александр Варшавский предлагал ему продать бизнес.
Обновлено в 18:24
Армия и оружие

Запущенные с Плесецка спутники Минобороны штатно вышли на орбиты

Обновлено в 17:14
Происшествия

Муж Луизы Хайруллиной выступил на ТВ: вопросов все больше

Обновлено в 04:28
Шоу-бизнес

Макаревич рассказал Собчак о своих миллионах

В ходе интервью Ксении Собчак для YouTube-проекта «Осторожно, Собчак» Макаревич признался, что на его счету лежит миллион.
Обновлено в 13:35
Политика

Украина отказалась выплачивать пенсии жителям Донбасса

Безопасность не может быть обеспечена.
Обновлено в 16:29
Гаджеты

Стали известны цены на iPhone следующего поколения

Цены на смартфоны iPhone нового поколения будут стартовать с $989, пишет Wccftech со ссылкой на китайские источники.
Обновлено в 07:16
Футбол

Сын легендарного Георге Хаджи будет получать €2 млн в «Спартаке»

Ожидается, что красно-белые отдадут за 20-летнего футболиста € 11 млн Так же на форварда претендовали бельгийский "Генк" и испанская "Севилья".
Обновлено в 03:28
Происшествия

В Ленобласти перевернулась машина с 15-летним подростком за рулем

В Ленинградской области произошло ДТП с участием автомобиля, за рулем которого находился 15-летний подросток.
Обновлено в 17:29
Шоу-бизнес

Не знаю, сколько мне осталось: Хлебникова о тяжелой болезни

Обновлено в 03:38
Шоу-бизнес

Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей

Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.
Обновлено в 10:58
Армия и оружие

Новый авианосец проекта «Ламантин» представили в России

Концепт-проект авианосца "Ламантин" предполагает размещение на корабле атомной энергетической установки.
Обновлено в 12:37
Общество

И.Воронин: «Вместе мы можем сделать много хороших вещей»

Тамара Владимировна– Сегодня магистрали в городе ремонтируются в рамках федеральной программы « Безопасные и качественные дороги», где проектами предусмотрено обновление не только проезжей части, но и пешеходных дорожек, а также замена бордюров и прочие работы, поэтому здесь и средства заложены совсем другие.
Обновлено в 06:57
Происшествия

Интерпол задержал россиян в Уругвае

Местная полиция совместно с сотрудниками Интерпола поймала и задержала двух россиян, которые подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито.
Обновлено в 18:34
Общество

В Цюрихе суд запретил петухам кукарекать по ночам

В Цюрихе (Швейцариха) суд рассмотрел жалобу местного населения и запретил петухам кукарекать по ночам.
Обновлено в 11:31
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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