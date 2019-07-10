Политика
Меркель сделала заявление после приступаГазета.Ru 07:40
Ранее приступ дрожи у Меркель произошел в третий раз во время официального мероприятия. До этого у нее уже дважды случались приступы за последнее время.
Читать в источнике
Оценить271
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 19:12, Вашингтон
Общество
Роскомнадзор составил список жалоб на операторов связи
Специалисты Роскомнадзора составили список жалоб на российских операторов сотовой связи, которыми больше всего недовольны жители страны.
Обновлено в 17:51
Происшествия
Кузнецова: сегодня из Ирака в Россию вернется очередная группа детей
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что в среду, 10 июля, в Российскую Федерацию прилетит очередная группа детей из Ирака.
Обновлено в 06:59
Происшествия
В Албании в аварию попал автомобиль посольства России
В Албании в аварию попал автомобиль, находящийся в собственности российского посольства. Об этом сообщает Albanian Daily News.
Обновлено в 18:22
Кино
Умерла «дива» итальянского кино Валентина Кортезе
Итальянская актриса Валентина Кортезе умерла в Милане. Ей было 96 лет, сообщает агентство ANSA в среду, 10 июля.
Обновлено в 08:42
Финансы
Рубль подорожал после заявления главы ФРС США
Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
Обновлено в 16:10
Экономика
В Нью-Йорке суд отклонил иск Лебедева к Блаватнику и Вексельбергу
Миллиардеры Леонард Блаватник и Виктор Вексельберг выиграли судебный процесс по иску бизнесмена Леонида Лебедева, требовавшего от них выплаты около $2 млрд в качестве доли от продажи ТНК-BP, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на постановление суда.
Обновлено в 17:41
Политика
В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой
Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Хердт прокомментировал призыв немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхофа снести памятник Победы, возведенный в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено в 10:49
Шоу-бизнес
Анна Михалкова рассказала о характере своей дочери
Недавно Михалкова рассказывала о своей роли в семье, в которой все члены считают себя исключительными личностями.
Обновлено в 10:36
Политика
Цискаридзе сурово осудил выходку Габунии и восхитился реакцией Путина
Цискаридзе восхитился реакцией российского президента на скандальный поступок Габунии и заявил, что поступил бы точно также в такой ситуации.
Обновлено в 13:21
Происшествия
В Харькове совершили покушение на депутата Верховной рады
В Харькове совершено покушение на жизнь депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Дмитрия Святаша.
Обновлено в 17:10
Шоу-бизнес
Жанна Бадоева обратилась в клинику пластической хирургии в Корее
Недавно ведущая шоу «Жизнь других» побывала в Корее. Там Жанна Бадоева посетила клинику пластической хирургии, расположенную на 22 этажах.
Обновлено в 14:00
Общество
В Армении восстановили подачу электричества после сбоя
Обновлено в 15:07
Происшествия
В Джубге подняли со дна Черного моря затонувший катер «Атолл»
Утром 10 июля в Джубге подняли со дна Черного моря прогулочный катер «Атолл», который затонул 5 июля.
Обновлено в 11:09
Происшествия
Неизвестный попытался проникнуть в спальню Елизаветы II
Поскольку нарушитель проник на территорию резиденции глубокой ночью, он мог побеспокоить королеву Елизавету II, которая находилась во дворце и спала.
Обновлено в 18:47
Экономика
Основатель «Рольфа» заявил о предложении «Авилона» о продаже бизнеса
Основатель «Рольфа» Сергей Петров в интервью The Bell заявил, что совладелец «Авилона» Александр Варшавский предлагал ему продать бизнес.
Обновлено в 18:24
Шоу-бизнес
Макаревич рассказал Собчак о своих миллионах
В ходе интервью Ксении Собчак для YouTube-проекта «Осторожно, Собчак» Макаревич признался, что на его счету лежит миллион.
Обновлено в 13:35
Политика
Украина отказалась выплачивать пенсии жителям Донбасса
Безопасность не может быть обеспечена.
Обновлено в 16:29
Гаджеты
Стали известны цены на iPhone следующего поколения
Цены на смартфоны iPhone нового поколения будут стартовать с $989, пишет Wccftech со ссылкой на китайские источники.
Обновлено в 07:16
Футбол
Сын легендарного Георге Хаджи будет получать €2 млн в «Спартаке»
Ожидается, что красно-белые отдадут за 20-летнего футболиста € 11 млн Так же на форварда претендовали бельгийский "Генк" и испанская "Севилья".
Обновлено в 03:28
Происшествия
В Ленобласти перевернулась машина с 15-летним подростком за рулем
В Ленинградской области произошло ДТП с участием автомобиля, за рулем которого находился 15-летний подросток.
Обновлено в 17:29
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей
Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.
Обновлено в 10:58
Армия и оружие
Новый авианосец проекта «Ламантин» представили в России
Концепт-проект авианосца "Ламантин" предполагает размещение на корабле атомной энергетической установки.
Обновлено в 12:37
Общество
И.Воронин: «Вместе мы можем сделать много хороших вещей»
Тамара Владимировна– Сегодня магистрали в городе ремонтируются в рамках федеральной программы « Безопасные и качественные дороги», где проектами предусмотрено обновление не только проезжей части, но и пешеходных дорожек, а также замена бордюров и прочие работы, поэтому здесь и средства заложены совсем другие.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Интерпол задержал россиян в Уругвае
Местная полиция совместно с сотрудниками Интерпола поймала и задержала двух россиян, которые подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито.
Обновлено в 18:34
Общество
В Цюрихе суд запретил петухам кукарекать по ночам
В Цюрихе (Швейцариха) суд рассмотрел жалобу местного населения и запретил петухам кукарекать по ночам.
Обновлено в 11:31