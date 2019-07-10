с чего всё началось

Канцлера Германии Ангелу Меркель вновь бросило в дрожь на официальном мероприятии, сообщает Reuters. Это произошло в Берлине во время ее встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. Подобный приступ произошел с Меркель третий раз за последние несколько недель.

Меркель в третий раз задрожала на встрече на высшем уровне

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