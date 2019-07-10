Политика
Меркель в третий раз задрожала на встрече на высшем уровнеРБК 07:09
Канцлера Германии Ангелу Меркель вновь бросило в дрожь на официальном мероприятии, сообщает Reuters. Это произошло в Берлине во время ее встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. Подобный приступ произошел с Меркель третий раз за последние несколько недель.
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VIDEO: German Chancellor Angela #Merkel insists she is "very well", despite suffering her third trembling spell in less than a month that revived questions about her health pic.twitter.com/8pJ9vacFWGЦарьград15:00
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