Политика
Меркель рассказала об условии для возвращения России к G7Lenta.ru 14:32
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что возвращение России к странам G7 возможно в случае прогресса по Минским соглашениям.
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Были разные мнения. Я от имени Германии ясно дала понять, что мы нуждаемся в прогрессе в реализации Минских соглашений для того, чтобы снова запустить переговоры об участии России в формате G7
— Ангела Меркель, немецкий политикRT на русском 14:19
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