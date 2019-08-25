Были разные мнения. Я от имени Германии ясно дала понять, что мы нуждаемся в прогрессе в реализации Минских соглашений для того, чтобы снова запустить переговоры об участии России в формате G7

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что возвращение России к странам G7 возможно в случае прогресса по Минским соглашениям.

Меркель рассказала об условии для возвращения России к G7

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