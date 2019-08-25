Политика
Меркель рассказала об отношении лидеров G7 к возвращению РоссииРИА Новости 13:45
Ранее американский президент Дональд Трамп в свою очередь рассказал о работе над возвращением России в "Большую семерку". По словам главы государства, среди лидеров G7 есть сторонники присоединения Москвы. Трамп также допустил, что президент Владимир Путин будет приглашен на следующую встречу клуба.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 14:16, Ашберн
Политика
В Кремле надеются на здравый смысл членов G7 по отношению к России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется на здравый смысл у всех участников G7 в вопросе отношений с российской стороной.
Обновлено в 13:31
Происшествия
В Чечне забросали камнями следовавший из Петербурга в Махачкалу поезд
Неизвестные забросали камнями поезд, следовавший из Санкт-Петербурга в Махачкалу, когда он проходил по территории Чечни.
Обновлено в 13:31
Политика
Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье
Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.
Обновлено вчера в 05:25
Политика
В Абхазии состоялись выборы президента
Обновлено в 13:58
Происшествия
В Геленджике полиция проверит данные об избиении мужчины казаками
В городе-курорте Геленджик правоохранители начали проверку заявления местного жителя о побоях якобы нанесенных ему группой казаков, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 13:12
Армия и оружие
ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана
Обновлено в 07:30
Футбол
ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче чемпионата России по футболу
Футболисты московского ЦСКА нанесли крупное поражение грозненскому "Ахмату" в домашнем матче седьмого тура Российской премьер-лиги.
Обновлено в 11:34
Происшествия
Пять человек погибли при столкновении вертолета с самолетом на Майорке
Вертолет и небольшой самолет столкнулись на Майорке, по крайней мере пять человек погибли. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с молодой женой врезались на мотоцикле в дерево
"Вчера врезались в дерево", - написала Полина к фото, где они с мужем запечатлены в мотоциклетных шлемах.
Обновлено в 12:32
Армия и оружие
На Донбассе уничтожен морпех ВСУ
Обновлено в 13:34
Единоборства
Россиянин Ковалев нокаутировал британца Ярда и защитил титул чемпиона
Российский боксер Сергей Ковалев отстоял звание чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO), сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:10
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено вчера в 03:51
Здоровье
Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы
Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП
Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
Обновлено в 08:29
Футбол
«Ростов» победил «Рубин» в сложнейшем матче
ФК "Ростов" одержал волевую победу, обыграв в сложнейшем матче казанский "Рубин" со счетом 2:1. Поединок проходил на "Ростов Арене".
Обновлено в 14:11
Футбол
Гол Бекао принес «Удинезе» победу над «Миланом»
«Удинезе» одержал победу над «Миланом» в матче первого тура серии А. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил защитник Родриго Бекао, который в прошлом сезоне выступал за ЦСКА.
Обновлено в 14:02
Общество
Bloomberg назвал «Аэрофлот» антилидером по доле женщин-пилотов
По числу женщин, работающих пилотами, «Аэрофлот» занимает последнее место в мире.
Обновлено в 10:02
Политика
Меркель заявила о подготовке к саммиту «нормандской четверки»
Германия и Франция работают над организацией саммита «нормандской четверки».
Обновлено в 13:59
Политика
Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути
Один из крупнейших грузоперевозчиков Франции CGA CGM отказался от использования Северного морского пути. Об этом сообщает издание Le Figaro.
Обновлено вчера в 02:31
Экономика
Глава ФРС назвал позитивной ситуацию в экономике США
Ситуация в экономике США в целом благоприятная, и Федеральная резервная система (ФРС) США предпримет все необходимые меры для того, чтобы сохранить позитивные тенденции.
Обновлено 23 августа в 12:25
Политика
Елизавета II пожаловалась на испортившего ее газон Трампа
Королева Великобритании Елизавета II посетовала на то, что американский лидер Дональд Трамп испортил газон на лужайке перед Букингемским дворцом во время своего визита в Лондон, пишет 25 августа Daily Mail.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия
NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе
Обновлено вчера в 11:20
Культура
Актера Олега Меньшикова экстренно доставили в реанимацию
Обновлено в 02:39
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе представил публике своего внебрачного сына
Не секрет, что первый сын Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой родился, когда певец был женат на Ирине Малухиной.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Пожар потушен рядом с ЦНИИмаш в Королеве
Подмосковные пожарные потушили пожар в административном здании, расположенным рядом с Центральным научно-исследовательским институтом машиностроения в Подмосковном Королеве.
Обновлено в 12:01
Политика
На саммит G7 прибыл глава МИД Ирана
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл на саммит G7, проходящий 24-25 августа во французском Биаррице, по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона.
Обновлено в 11:14
Футбол
«Тоттенхэм» дома уступил «Ньюкаслу»
Лидирует Ливерпуль, победивший во всех трех встречах. Тоттенхэм дома уступил Ньюкаслу 0:1. Вулверхэмптон поделил очки с Бернли 1:1.
Обновлено в 13:29