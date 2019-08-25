Ранее американский президент Дональд Трамп в свою очередь рассказал о работе над возвращением России в "Большую семерку". По словам главы государства, среди лидеров G7 есть сторонники присоединения Москвы. Трамп также допустил, что президент Владимир Путин будет приглашен на следующую встречу клуба.

Меркель рассказала об отношении лидеров G7 к возвращению России

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