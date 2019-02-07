Политика

Меркель рассказала о способе избежать энергозависимости от РоссииКоммерсантъ 16:45

Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия не будет зависеть от российского газа «ни при каких обстоятельствах». Соответствующее мнение она выразила на встрече с лидерами Вышеградской группы — Чехии, Венгрии, Польши и Словакии, сообщает Welt.
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Ангела Меркель
Станем ли мы зависимыми от России из-за этого второго газопровода? Мой ответ — нет, если мы будем одновременно диверсифицировать наши источники.
— Ангела Меркель, немецкий политикRT на русском 18:36

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