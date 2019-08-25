Политика

Меркель рассказала о будущем саммита в «нормандском формате»Газета.Ru 12:34

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о перспективах проведения саммита в "нормандском формате".
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Ангела Меркель
Мы, Франция и Германия, подчеркнули, что очень скоро, после подготовительной встречи советников и, соответственно, министров иностранных дел, хотим провести саммит с российским и украинским президентами.
— Ангела Меркель, немецкий политикКрасная весна 15:54

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