Политика
Меркель рассказала о будущем саммита в «нормандском формате»Газета.Ru 12:34
Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о перспективах проведения саммита в "нормандском формате".
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Мы, Франция и Германия, подчеркнули, что очень скоро, после подготовительной встречи советников и, соответственно, министров иностранных дел, хотим провести саммит с российским и украинским президентами.
— Ангела Меркель, немецкий политикКрасная весна 15:54
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На Зальцбургском фестивале поставили «Орфея в аду» Оффенбаха Зальцбургский фестиваль впервые в своей истории обратился к знаменитой оперетте Жака Оффенбаха «Орфей в аду».
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На официальном YouTube-канале Netflix вышел первый тизер полнометражного фильма, снятого на основе культового сериала «Во все тяжкие» — картина расскажет о том, что случилась с Джесси Пинкманом после финала шоу.
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Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование и раскрыть имена тех, кто напал на задолжавшего банку мужчину и его дочь с пневматическим пистолетом.
Обновлено в 08:04
Экономика
Эпик мэйл: «Почта» просит 85 млрд на создание центров торговли и услуг
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Дуэт «Анна-Мария» подвергся травле на Украине из-за выступления в Сочи
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Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
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Армия и оружие
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Сотрудники посольства России в Эстонии приняли участие в воскресенье в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия освобождения Тарту от немецко-фашистских захватчиков.
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