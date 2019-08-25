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Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о перспективах проведения саммита в "нормандском формате".

Меркель рассказала о будущем саммита в «нормандском формате»

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