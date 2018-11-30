Политика

Из-за инцидента с самолетом Меркель пропустит первый день G20
Вести.Ru
17:20

Из-за инцидента с самолетом канцлер ФРГ Ангела Меркель пропустит первый день саммита G20. Ранее сообщалось, что лайнер Airbus Konrad Adenauer, на котором летела Меркель, совершил жесткую посадку в аэропорту Кельна.
Вести.Ru17:20

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Меркель пропустит первый день саммита G20 из-за проблем с самолетом

РБК19:06

Меркель не сомневается в надежности правительственных лайнеров, несмотря на очередное ЧП

ТАСС20:04

СМИ: Ангела Меркель пропустит первый день саммита G20

Коммерсантъ18:58

СМИ: Меркель пропустит первый день саммита G20

РИА Новости19:27

Из-за инцидента с самолетом Меркель пропустит первый день G20

Вести.Ru17:20

СМИ: Меркель пропустит первый день саммита G20 в Аргентине

RT на русском17:18

Меркель не появится на саммите G20 в первый день

Газета.Ru17:09
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Политика

Песков прокомментировал слова Трампа об отмене встречи с Путиным

В Кремле пока не располагают официальными данными о решении президента США Дональда Трампа отменить встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на территории Аргентины.
Обновлено в 20:15
Армия и оружие

Армия обороны Израиля опровергла сообщения о сбитом в Сирии самолете

Ранее источник в органах безопасности САР заявил РИА Новости, что сирийская система ПВО сбила в четверг в небе над населенным пунктом аль-Кисва к югу от Дамаска израильский военный самолет и четыре ракеты, прежде чем они достигли целей.
Обновлено в 20:30
Политика

Климкин анонсировал разрыв 40 соглашений Украины с Россией

В ближайшее время Украина намерена в одностороннем порядке расторгнуть около 40 соглашений с Россией, заявил 29 ноября глава украинского МИДа Павел Климкин.
Обновлено в 20:02
Политика

Порошенко заявил об утвержденном тексте томоса для Украинской церкви

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Константинопольский патриархат утвердил текст томоса для Украинской церкви.
Обновлено в 20:15
Армия и оружие

Истребители трижды за неделю поднимались на перехват у границ РФ

В Минобороны рассказали, что российские истребители три раза за неделю поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы РФ.
Обновлено в 20:33
Армия и оружие

Госдеп: вывод войск США из Сирии является несвоевременным

Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что вывод войск Соединённых Штатов из Сирии в настоящий момент является несвоевременным.
Обновлено в 20:29
Армия и оружие

Пять самых смертоносных кораблей ВМФ России назвали в США

В США назвали пятерку самых опасных российских боевых кораблей.
Обновлено в 20:33
Армия и оружие

Террористы готовят еще одну провокацию с химоружием в Идлибе

Ранее Россия предупреждала о готовящейся провокации с применением химоружия боевиками, которым доставить отравляющие вещества помогла организация «Белые каски».
Обновлено в 18:08
Политика

Избранный президент Грузии заявила об отказе сотрудничать с Россией

Избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «фейк ньюс» данные о том, что на своем посту она собирается взаимодействовать с Россией и сохранять «баланс в отношениях с Европой и Москвой».
Обновлено в 20:30
Армия и оружие

В ЛНР пресекли попытку диверсантов проникнуть на территорию республики

Обновлено в 19:20
Политика

Швейцарский истребитель сопроводил спецборт с российской делегацией

Швейцарские истребители часто в знак почета поднимаются в воздух для сопровождения самолетов с высокопоставленными гостями, пояснили журналистам в российской делегации.
Обновлено в 19:31
Политика

В Госдуме прокомментировали поездку депутата Лебедева в Майами

Обновлено в 17:28
Политика

Spiegel рассказал о хакерской атаке на депутатов Бундестага

Немецкие правоохранители выявили новую хакерскую атаку, направленную на компьютеры депутатов Бундестага, утверждает газета Der Spiegel со ссылкой на источники в службах безопасности Германии.
Обновлено в 20:03
Политика

Politico: антироссийские санкции ЕС не работают

Специальный советник главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Федерики Могерини Натали Точчи заявила о неэффективности санкционного подхода европейских стран к России.
Обновлено в 20:32
Политика

Украина попросит Турцию закрыть Босфорский пролив

Обновлено в 20:30
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