Политика

Меркель пропустит первый день саммита G20 из-за проблем с самолетом
РБК
19:06

Канцлер Германии Ангела Меркель пропустит первый день саммита G20 в Аргентине из-за проблем с самолетом. Об этом сообщил пресс-секретарь канцлера Штеффен Зайберт, передает Die Welt. Он отметил, что прямой перелет с запасным самолетом Airbus невозможен.
РБК19:06

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СМИ сообщили о реакции Меркель на вынужденную посадку самолета

Газета.Ru22:44

СМИ: на совершившем вынужденную посадку самолете Меркель отключилась связь

РИА Новости22:40

Меркель пропустит первый день саммита G20 из-за проблем с самолетом

РБК19:06

Меркель не сомневается в надежности правительственных лайнеров, несмотря на очередное ЧП

ТАСС20:04

СМИ: Ангела Меркель пропустит первый день саммита G20

Коммерсантъ18:58

Из-за инцидента с самолетом Меркель пропустит первый день G20

Вести.Ru17:20

СМИ: Меркель пропустит первый день саммита G20 в Аргентине

RT на русском17:18
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Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 23:33, Ашберн
Политика

Дональд Трамп отменил переговоры с Владимиром Путиным

Обновлено в 23:27
Армия и оружие

В Сети появились видео отражения сирийской ПВО ракетной атаки

Ранее источник в органах безопасности Сирии заявил РИА Новости, что южнее Дамаска комплексами ПВО страны были сбиты израильский военный самолет и четыре ракеты.
Обновлено в 23:26
Политика

Климкин анонсировал разрыв десятков соглашений Украины с Россией

Украина намерена в одностороннем порядке расторгнуть около 40 договоров с Россией.
Обновлено в 23:21
Армия и оружие

Ракета «Рокот» с военными спутниками стартовала с космодрома Плесецк

В Архангельской области с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель лёгкого класса «Рокот» с блоком военных спутников.
Обновлено в 23:26
Политика

Новый президент Грузии заявила об отказе от сотрудничества с Россией

Победившая на выборах грузинского президента Саломе Зурабишвили заявила, что в настоящее время Тбилиси не намерен сотрудничать с Москвой.
Обновлено в 23:27
Политика

В РПЦ прокомментировали решения Константинополя по Украине

Константинопольский патриархат затягивает процесс создания "автокефальной церкви" на Украине, его решения "вновь лишены конкретики", так глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал подготовку Константинополем проекта устава церкви.
Обновлено в 23:29
Армия и оружие

ВВС Бельгии заявили о перехвате истребителей РФ над Балтикой

Обновлено в 23:27
Армия и оружие

Новая ЗРС С-400 заступила на боевое дежурство в Хабаровском крае

Новая зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 зенитного полка Восточного военного округа (ВВО) в пятницу заступила на боевое дежурство в Хабаровском крае.
Обновлено в 22:39
Армия и оружие

Пять самых смертоносных кораблей ВМФ России назвали в США

В США назвали пятерку самых опасных российских боевых кораблей.
Обновлено в 23:07
Армия и оружие

Госдеп: вывод войск США из Сирии является несвоевременным

Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что вывод войск Соединённых Штатов из Сирии в настоящий момент является несвоевременным.
Обновлено в 22:40
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о подготовке провокации боевиками в Сирии

Руководитель Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин заявил, что боевики готовят провокацию с использованием отравляющих веществ в САР.
Обновлено в 18:08
Политика

Spiegel рассказал о хакерской атаке на депутатов Бундестага

Немецкие правоохранители выявили новую хакерскую атаку, направленную на компьютеры депутатов Бундестага, утверждает газета Der Spiegel со ссылкой на источники в службах безопасности Германии.
Обновлено в 23:10
Политика

Истребитель ВВС Швейцарии сопроводил в знак почета спецборт Лаврова

Истребитель ВВС Швейцарии сопроводил спецборт летного отряда «Россия» российского министра иностранных дел Сергея Лаврова до границы с Австрией, пишет газета «Известия».
Обновлено в 20:39
Армия и оружие

Госдеп задумался о продаже Польше 20 ракетных систем на $655 млн

"Госдепартамент принял решение о разрешении возможной продажи Польше артиллерийских ракетных установок высокой мобильности (HIMARS) М124 и связанного с ними оборудования", - говорится в заявлении ведомства.
Обновлено в 22:55
Армия и оружие

В Минобороны показали, как будет выглядеть Центральный музей ВКС

Министерство обороны России опубликовало проектные изображения, где представлен внешний вид будущего Центрального музея ВКС в парке «Патриот».
Обновлено в 23:22
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