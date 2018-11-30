Самолет, перевозивший канцлера ФРГ Ангелу Меркель в Буэнос-Айрес на саммит G20, совершил разворот и был вынужден приземлиться в Кельне из-за технических неисправностей.

Меркель пропустит первый день саммита G20

Политика Политика В Кремле заявили о готовности Путина к контактам с Трампом Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сделал заявление о том, что российская сторона сожалеет об отмене президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом встречи с Владимиром Путиным.

Политика Политика Сенат США единогласно осудил действия России в Керченском проливе В США сенат единогласно принял резолюцию, в которой осуждаются действия российской стороны в Керченском проливе, пишет The Hill.

Армия и оружие Армия и оружие На орбиту вывели три новых российских военных спутника Разгонный блок "Бриз-КМ" вывел на расчетную орбиту три новых российских военных спутника, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Армия и оружие Армия и оружие В Сети появились видео отражения сирийской ПВО ракетной атаки Ранее источник в органах безопасности Сирии заявил РИА Новости, что южнее Дамаска комплексами ПВО страны были сбиты израильский военный самолет и четыре ракеты.

Армия и оружие Армия и оружие ВВС Бельгии заявили о перехвате российских истребителей над Балтикой

Политика Политика Климкин анонсировал разрыв десятков соглашений Украины с Россией Украина намерена в одностороннем порядке расторгнуть около 40 договоров с Россией.

Политика Политика Новый президент Грузии заявила об отказе от сотрудничества с Россией Победившая на выборах грузинского президента Саломе Зурабишвили заявила, что в настоящее время Тбилиси не намерен сотрудничать с Москвой.

Армия и оружие Армия и оружие Новая система С-400 заступила на боевое дежурство в Хабаровском крае Новая зенитно-ракетная система С-400 «Триумф» зенитного полка Восточного военного округа заступила на боевое дежурство в Хабаровском крае.

Политика Политика В РПЦ прокомментировали решения Константинополя по Украине Константинопольский патриархат затягивает процесс создания "автокефальной церкви" на Украине, его решения "вновь лишены конкретики", так глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал подготовку Константинополем проекта устава церкви.

Политика Политика Spiegel рассказал о хакерской атаке на депутатов Бундестага Немецкие правоохранители выявили новую хакерскую атаку, направленную на компьютеры депутатов Бундестага, утверждает газета Der Spiegel со ссылкой на источники в службах безопасности Германии.

Армия и оружие Армия и оружие Госдеп: вывод войск США из Сирии является несвоевременным Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что вывод войск Соединённых Штатов из САР в настоящий момент является несвоевременным.

Армия и оружие Армия и оружие В Минобороны сообщили о подготовке провокации боевиками в Сирии Руководитель Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин заявил, что боевики готовят провокацию с использованием отравляющих веществ в САР.

Армия и оружие Армия и оружие Пять самых смертоносных кораблей ВМФ России назвали в США В США назвали пятерку самых опасных российских боевых кораблей.

Армия и оружие Армия и оружие В Минобороны РФ рассказали о создании нового музея ВКС Министерство обороны РФ построит в парке «Патриот» Центральный музей Воздушно-космических сил (ВКС), сообщает 30 ноября пресс-служба ведомства.