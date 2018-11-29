Политика

Меркель прокомментировала аварию своего самолета
Подмосковье Сегодня
вчера в 07:58

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала аварию своего самолета, на котором она летела в Буэнос-Айрес на саммит.
Подмосковье Сегоднявчера в 07:58
с чего всё началось
Канцлер Германии Ангела Меркель прилетит в Буэнос-Айрес с опозданием и пропустит первый день саммита G20, сообщает аргентинский новостной портал Infobae
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Коммерсантъ29 ноября в 18:58

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